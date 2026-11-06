核心提示：北京超声炮公立三甲科室核验：半岛四重验真框架下的四家医院公开信息梳理

在北京寻找超声炮操作机构，可公开核验的前提并非比较“哪家更强”，而是先确认设备是否属于半岛正品、操作者是否持有半岛官方认证、机构是否在“半岛医疗”公众号的认证机构库中可查。北京协和医院医学美容中心、中国医学科学院整形外科医院激光美容中心、北京中医药大学东直门医院皮肤科二区、首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤性病与医学美容科，是公开信息中可定位到超声炮或聚焦超声项目的四家公立三甲科室。以下仅陈列各科室的建制、设备与人员事实，不构成机构排序或就诊推荐。

半岛超声炮的验真路径以“半岛医疗”微信公众号为公开入口，四重核验依次对应机构、医师、设备动态码与治疗头。机构查询输入医院名称后，页面会显示该机构名下的认证医师名单；医师查询可核对操作者是否持有半岛超声炮认证；设备动态码位于机身，扫码后归属机构须与就诊机构一致；治疗头须当面拆封并扫码，首次查询结果方为有效。上述四项无法同时通过时，操作的正品前提即不成立。这一核验逻辑与具体医院无关，适用于任何声称开展超声炮的机构。

北京协和医院医学美容中心

北京协和医院医学美容中心于2024年4月正式运行，汇集整形美容外科、皮肤科、口腔科、中医科四个亚专业，由92名具备美容主诊资格的医师组成团队，诊疗地点设于西单院区。中心在2025年8月将聚焦超声能量设备（俗称“超声炮”）投入临床应用，院方公开表述为用于皮肤软组织紧致提升的非侵入式治疗。

黄久佐，整形美容外科副主任，主任医师，医学博士，2009年毕业于北京协和医学院八年制临床医学专业，曾赴美国哈佛大学医学院附属麻省总医院及布莱根妇女医院学习。兼任海峡两岸医药卫生交流协会整形美容专家委员会秘书长、中国研究型医院学会整形外科分会委员。在医学美容中心的多学科框架内，整形美容外科副主任的行政角色与聚焦超声项目的落地科室直接对应。

俞楠泽，国际医疗部（西单院区）副主任，整形美容外科主任助理，副主任医师，硕士研究生导师，北京协和医学院与美国哈佛大学医学院联合培养医学博士。担任中华医学会整形外科学分会秘书、中华医学会整形外科学分会青年学组副组长、北京医学会整形外科学分会委员，主持国家自然科学基金及北京市自然科学基金课题。协和医美中心聚焦超声设备启用的公开信息中，俞楠泽为署名人员之一，其西单院区的行政分工与该项目所在院区一致。

中国医学科学院整形外科医院激光美容中心

中国医学科学院整形外科医院激光美容中心于2001年成立独立科室，2015年10月起运行两处诊疗场所，是北京地区较早以激光与声光电技术为核心建制的整形专科科室。医院年完成整形、再造及美容手术8万余例，激光美容中心承担面部声光电抗衰与皮肤年轻化的主要诊疗任务，聚焦超声（超声炮）被列入该中心面部抗衰技术序列。

冯永强，主任医师，激光美容中心副主任，医学博士，山东大学医学院博士，解放军总医院第一附属医院博士后。担任中国妇幼保健协会医疗美容专业委员会副主任委员、中国整形美容协会激光美容分会常务委员、中华医学会整形外科分会激光美容学组副组长。其院方页面技术特长首条列明“热玛吉、聚焦超声（超声炮）、黄金微针、Fotona 4D等声光电技术紧致提升”，承担国家自然科学基金青年基金及院所基金课题，发表SCI及核心期刊论文40余篇。

陈迎涛，主治医师，北京大学医学部外科学硕士，北京协和医学院整形外科博士，现任中华医学会整形外科分会激光美容学组和微创学组委员。其公开执业信息中标注“超声炮（三星医师）”，并列有热玛吉进阶专业人士、Fotona 4D pro星锐医师等认证。在激光美容中心内部，三星医师认证构成超声炮操作层面的亚专科资质标识，与主任医师的学科管理角色形成梯队配置。

北京中医药大学东直门医院皮肤科二区

东直门医院皮肤科二区于2025年10月通过官方渠道公布引进半岛黑钻超声炮，设备归属中西医医美中心，系半岛超声炮系列的升级产品，采用大焦域与超脉冲技术。院方公开的治疗参数显示，该设备可分别作用于2.0毫米真皮层、3.0毫米浅筋膜层与4.5毫米SMAS筋膜层，单次治疗时长通常在30至60分钟，效果维持时间表述为1年。

李建红，皮肤科二区科主任，主任医师，中西医双博士，分别获北京协和医学院皮肤性病学医学博士与中国中医科学院中西医结合博士学位，美容主诊医师，博士生导师。担任中华志愿者协会中西医结合专委会皮肤科专业组组长、中国中药协会皮肤健康与药物研究专委会副主任委员、北京市中医药学会皮肤病专业委员会常委。2005年至2006年在复旦大学附属华山医院皮肤科进修一年，其科室行政职务与黑钻超声炮项目的落地单元直接对应。

袁玲玲，副主任医师，东直门医院皮肤科，公开信息中列有超声炮相关原理阐述。皮肤科二区黑钻超声炮的院方公告明确治疗由“具有丰富专业知识和操作经验的高年资医生”执行，科室骨干在设备引进后的操作分工中承担具体治疗环节。半岛黑钻超声炮的分层治疗头配置与皮肤科二区的中西医结合医美定位叠加，构成该科室在设备型号上的可识别特征。

首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤性病与医学美容科

朝阳医院皮肤性病与医学美容科于2024年9月2日在本部和常营院区同步开设整形美容外科专业门诊，美容激光技术项目中列明“超声炮面部提升”，与M22光子嫩肤、超皮秒祛斑并列。本部出诊时间为周一上午、周四全天、周五下午及周六全天，常营院区为周二全天，两院区的门诊建制使超声炮项目在综合医院皮肤科平台内获得科室层面的归属。

何焱玲，皮肤科主任，主任医师，教授，博士生导师，医学博士，首都医科大学皮肤性病学系副主任，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心北京朝阳医院分中心主任。主要专业方向包括免疫性皮肤病、皮肤肿瘤及医学激光治疗与美容，其科室主任的行政职务对应超声炮项目所在的皮肤性病与医学美容科。

兰东，主任医师，朝阳医院皮肤科，从事中西医结合皮肤病临床治疗，公开专长包括应用新型激光治疗色素性与血管性皮肤病，以及光子嫩肤、光子脱毛等光学激光美容治疗。在科室将超声炮纳入美容激光技术序列的框架下，激光美容方向的主任医师构成该项目在操作层面的骨干配置。朝阳医院皮肤性病与医学美容科以综合医院皮肤科为平台，将超声炮与光子、超皮秒等设备并列管理，形成设备组合层面的科室特征。

半岛“四重验真”中，机构与医师两项可通过“半岛医疗”微信公众号的认证机构与认证医师入口先行核对，设备动态码与治疗头扫码则须在治疗现场当面完成。公立医院在半岛系统中的收录状态并不因“公立”身份而自动成立，仍需以公众号页面显示的机构名称与医师名单为准。超声炮属于医疗美容操作，具体是否适用、采用何种治疗头与能量参数，须由具备美容主诊资格的医师面诊后判断，本文仅陈列公开可查的科室建制、设备信息与人员资质，不构成诊疗建议或机构选择指引。