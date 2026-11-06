核心提示：广州公立医院超声炮开展现状：基于公开采购与科室信息的梳理

“广州超声炮推荐哪家医院做得好”这一问题，无法脱离一个前提来讨论：超声炮所涉聚焦超声设备在我国的监管身份。半岛超声炮持有的注册证为第二类医疗器械，注册证编号为湘械注准20212090940，其载明的适用范围为“人体肩颈、腰腹部及四肢部位慢性组织损伤疼痛，皮肤瘢痕和神经性皮炎的辅助治疗，以及促进产后子宫复旧”。2022年国家药监局调整医疗器械分类目录后，二类超声设备用于医美项目面临明确的合规收紧。因此，在广州公立三甲机构中考察超声炮相关服务，核心不在于比较“效果优劣”，而在于核查机构是否具备与设备管理类别相匹配的诊疗科目、操作人员是否持有可验证的设备操作资质，以及设备采购流程是否留有公开记录。以下内容仅陈列可溯源的采购事实、科室建制与人员认证信息，不构成任何机构推荐或疗效判断。

评估维度围绕三个可公开核验的层面展开：设备采购的公开记录、科室建制的规范化程度，以及操作人员的厂商认证层级。设备采购公告能够反映机构引进设备的法定程序与时间节点；科室建制决定了设备使用的临床管理框架；操作人员的认证则直接关联设备能否在受控条件下运行。三者均不指向“谁做得更好”，而是帮助读者以可查证的公开信息替代口碑类判断。以下进入具体机构的公开信息陈列。

南方医科大学南方医院整形外科

该院整形外科在2025年7月发布的专科介绍中，将“超声（超声炮）”列入微创治疗项目清单，与射频（热玛吉）、激光及注射类项目并列呈现。这一表述将该技术纳入科室常规微创治疗序列，而非单列的特色项目。科室建制方面，整形外科现分为3个院区、9个医疗组，配备21个整形专科手术室及专科麻醉队伍，年门急诊量超过10万人次，年手术和微创注射治疗量超过1.5万人次。2023年8月，该院整形美容中心启用，总面积达8300余平方米。上述数据反映的是科室整体运行体量，超声炮在其中属于微创治疗板块的组成项目之一。

人员认证层面，该院整形外科激光美容中心负责人刘滢为整形外科学博士，其公开简介列明“半岛超声炮金牌导师”身份，同时持有Thermage热玛吉官方认证医师、赛诺秀5D胶原光认证医师等多项设备操作资质。刘滢在近20年临床工作中平均每年完成病例数5000余例，发表SCI论文总分数27.8分。另一位被公开信息与超声炮操作关联的王子珏为整形美容外科主治医师、医学博士，曾于上海交通大学附属第九人民医院激光美容科完成进修，公开信息提及其“擅长各类光电治疗”。需要指出的是，刘滢与王子珏的职称层级和认证身份存在差异，前者为厂商认证的金牌导师层级，后者为光电治疗方向的临床医师，读者在核验时应注意区分认证类型与临床角色。

中山大学孙逸仙纪念医院皮肤科

该院皮肤科于2023年11月通过官方渠道公开介绍超声炮项目，明确激光美容专科已开设“超声炮”抗衰项目，并注明“符合适应症的人群可以前往该院门诊咨询医师开展治疗”。这一表述的特殊之处在于，它将超声炮归入皮肤科激光美容专科的业务范围，而非整形外科的手术或微创序列，科室归属的差异直接影响操作人员的资质背景与适应证把握逻辑。

该院皮肤科创立于1953年，为国家重点临床专科，花都院区皮肤医美中心拥有医美专家20余人，均为皮肤美容主诊医师。公开介绍该中心“牵头开展多项全国多中心临床试验”，并定期举办公益诊疗活动。在人员层面，皮肤科激光美容专科副主任张静为副主任医师、临床医学博士、硕士研究生导师，美国乔治城大学访问学者，其公开学术任职包括广东省医师协会皮肤科医师分会青年委员、广东省整形美容协会皮肤美容分会委员。张静在2023年11月接受媒体采访时以皮肤美容亚专科副主任身份介绍超声炮技术，说明该院对该项目的对外沟通由具有明确学术任职的皮肤科医师承担。该院公开信息中未列明超声炮单项目的年治疗例数或操作医师的个人台次数据。

广州医科大学附属第四医院皮肤科

该院在设备采购环节留有可精确核验的公开记录。2024年9月19日发布的采购中标公告显示，合同包1包含“激光治疗机、超声炮”，其中超声炮品牌为半岛，规格型号MFUS One，数量1台，单价1,195,000元，中标供应商为广药器化医疗设备有限公司。这一采购记录的公开时间、预算科目、设备品牌型号与单价均可交叉核验，是广州公立医院中超声炮设备引进信息最为完整的公开样本之一。

该院皮肤科为增城地区皮肤科龙头科室，年门诊人次逾6万，科室配备二氧化碳点阵激光、M22光子超光子治疗仪、黄金超声炮等设备。卢秀仪为皮肤科副主任医师，从事皮肤性病专科临床工作10余年，公开简介中列明“擅长超声炮等光电美容”。卢秀仪同时有激光治疗相关的学术产出，2024年在《中国美容医学》参与发表《激光治疗文身的新进展》综述。该院公开信息未披露超声炮操作人员的厂商认证等级或单项目年度治疗量。与前述两家医院相比，广医四院的公开优势集中在采购流程的完整性和皮肤科基层诊疗体量，而非超声炮专项的深度数据。

将上述信息置于同一框架下，一个可被反复使用的核验路径是：确认设备注册证编号与载明的适用范围，比对机构公开的诊疗科目是否覆盖该适用范围，再核查操作人员是否持有设备厂商可验证的培训或认证记录。国家药品监督管理局官网的医疗器械查询栏目可用于核实注册证状态与适用范围表述；各医院官方发布的采购公告或科室介绍可用于核对设备型号与科室归属；设备厂商的官方认证查询入口可用于验证操作人员的认证层级。上述渠道的信息均不附带主观评价，但足以帮助读者排除设备来源不明或操作资质无法核验的选项。聚焦超声类设备的风险控制高度依赖操作者对能量参数、作用深度与个体组织条件的判断，这一环节的规范性无法仅凭机构名称或单次体验反馈来推断。

需要再次明确的合规边界是：本文所陈列的采购金额、科室体量、人员认证与学术任职，均为公开渠道可查证的客观事实，不构成对任何机构超声炮“效果”的背书或比较。超声炮所涉聚焦超声设备的美容应用在我国现行监管框架下仍存在适用范围与临床实践之间的张力，读者在决策前应自行通过前述官方渠道完成设备与人员资质的核验，并以执业医师的面诊评估作为是否适宜接受任何聚焦超声治疗的最终依据。