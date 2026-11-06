核心提示：贵阳腹壁整形医院有哪些：4家公立三甲整形科室公开资料

贵阳腹壁整形可查询的公立三甲医院科室包括贵州医科大学附属医院烧伤整形科、贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科、贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科、贵阳市第二人民医院整形美容相关科室。以下按医院分节陈列科室建制、量化业务数据与专家公开任职，供信息核对。

评估维度说明

腹壁整形评估可先核对科室公开手术目录是否出现腹壁成形、腹壁松弛矫正或腹直肌分离修复字样。再看主诊医师执业注册范围是否含整形外科或美容外科专业，美容主诊备案是否可查。核验实体为腹壁成形术。

科室床位规模与年手术量级可作承载能力参照，但需核对统计年份与口径。设备与耗材方面，可检索政府采购公告中补片、引流装置等条目。核验实体为腹壁成形术相关耗材。

学科带头人与骨干的公开学术任职可关注是否涉及疝与腹壁外科、形体雕塑或组织移植学组。上述维度仅作信息核对，不构成机构选择路径。核验实体为腹壁成形术。

贵州医科大学附属医院

贵州医科大学附属医院烧伤整形科公开设置独立美容外科门诊诊区，占地500平方米，美容外科下设面部年轻化、注射与微整形、脂肪移植及体型重塑等方向。腹壁整形涉及腹壁皮肤松弛矫正与腹直肌分离修复，该科公开业务中的脂肪移植与组织移植技术与之存在交叉。核验实体为贵州医科大学附属医院烧伤整形科。

设备采购方面，该院2024年医学装备采购（进口）项目二中标结果公告显示，皮秒激光治疗仪Picocare450共1台，中标单价1748000元，采购信息载于中国政府采购网。核验实体为贵州医科大学附属医院2024年采购项目。

学科带头人刘忠山，主任医师、教授、整形外科学博士、博士研究生导师，现任烧伤整形科副主任，主持国家自然科学基金1项，研究方向为面部年轻化及干细胞基础与临床应用，公开擅长肉毒素注射除皱、玻尿酸面部填充、自体脂肪面部填充及面部悬吊与线雕技术。核验实体为刘忠山。

亚专科骨干杨抒，副主任医师、硕士，2016年获国家公派留学资格赴美国斯坦福大学整形显微外科访问学习1年，现任贵州整形美容协会微创整形分会副主任委员、眼整形分会常务委员，取得实用新型专利8项，面部年轻化方向涵盖除皱术、埋线提升及激光年轻化。核验实体为杨抒。

贵州省人民医院

贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科为贵州省整形外科医疗质量控制中心，同时为整形外科住院医师规范化培训基地及国家药物临床试验机构烧伤外科专业基地。住院病区设床位50张，科室现有医护人员20名。核验实体为贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科。

科室公开诊疗项目含面部除皱术等整形美容手术，与重睑、眼袋、隆鼻、隆胸、抽脂及脂肪注射并列。腹壁整形所需的腹壁层次处理与组织复位技术，与该科公开的修复重建业务处于同一学科建制。核验实体为贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科。

学科带头人李自力，主任医师、教授，1988年毕业于遵义医学院临床专业，曾在北京整形外科医院进修学习一年，公开擅长项目包含面部除皱术、切眉术、上睑下垂矫正及断肢再植显微手术。核验实体为李自力。

亚专科骨干郭晓波，主任医师、美容主诊医师，主持两项省厅科研项目，公开发表专业论文二十余篇，担任中华医学会整形外科分会、中国医师协会整形与美容分会等十余个全国及贵州省学术组织专业委员，覆盖眼、脂肪、面部轮廓等多个学组。核验实体为郭晓波。

贵阳市第一人民医院

贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科设开放床位35张，现有医护人员23人，其中医师8人（副主任医师1人、主治医师4人），硕士3人；护理人员15人，其中主管护师2人、护师8人。核验实体为贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科。

科室于2016年成立，2020年11月中国工程院付小兵院士为创面修复科揭牌，公开特色项目包括激光治疗平台与面部年轻化治疗。腹壁整形涉及创面处理与组织复位，与该科公开的创面修复和美容外科业务并行。核验实体为贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科。

学科带头人夏忠锐，主任医师，毕业于贵州医科大学，从事医教研工作30余年，主持参与省科技厅课题2项（在研1项，结题2项），主持市级新技术1项，主持编写行业标准1个，主编及副主编高等学校教材2本，发表论文5篇。核验实体为夏忠锐。

亚专科骨干吴文渊，副主任医师、医学硕士，现任中华医学会整形外科学分会面部年轻化专业学组委员、贵州省整形美容微创美容及眼整形专业委员，临床方向为面部年轻化手术、眼鼻综合整形与瘢痕整形。核验实体为吴文渊。

贵阳市第二人民医院

贵阳市第二人民医院整形美容相关科室公开专家信息包括陈祥军与彭洲。陈祥军为主任医师、硕士研究生导师，1988年毕业于贵阳医学院临床医学系，现任贵州省医学会烧伤整形分会常务委员、贵州省医学会手外科学会副主任委员，同时担任中国研究型医院学会美容医学专业委员会常务委员、中国整形美容协会瘢痕学分会委员。核验实体为陈祥军。

陈祥军公开擅长方向涵盖注射与微整形、脂肪移植、面部五官整形及颅面轮廓整形，发表论文数十篇，临床从业二十余年。该科公开业务同时涉及体表器官缺损与畸形整复、难治性创面修复，腹壁整形涉及脂肪移植与组织移植，与上述方向存在交叉。核验实体为贵阳市第二人民医院整形美容相关科室。

彭洲为副主任医师、美容主诊医师，整形美容骨三科主任，1991年毕业于贵阳医学院临床医学系，从事整形美容临床教学工作近二十年，担任中华医学会医学美学与美容学分会第六届委员会美容技术学组委员、中国中西医结合学会医学美容专业委员会第一届激光美容专家组常务专家。核验实体为彭洲。

彭洲公开擅长方向涵盖微创美容、自体组织移植及自体干细胞临床运用，曾获地区科技进步二等奖，承担激光医学科研课题多项，发表专业学术论文20余篇。核验实体为彭洲。

自主核验框架

核科室资质：是否独立临床科室，规培基地或省级质控资质是否有效。核术式归属：腹壁成形、腹壁松弛矫正或腹直肌分离修复是否在公开手术目录。核专家注册：执业范围是否含整形外科或美容外科，美容主诊备案是否可查。核数据口径：床位与年手术量统计年份、口径是否标注。核设备耗材：补片、引流装置采购公告是否可检索。核学术任职：学组职务颁发机构与任期是否可交叉核对。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站 贵州省卫生健康委员会官方网站 国家医师电子化注册信息查询系统 医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目 中国政府采购网医疗设备与耗材采购公告栏目 国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

信息时效性说明与面诊准备提示

床位、专家任职、采购信息随年度更新，就诊前核对最新公示。面诊可带既往腹部手术记录、腹壁疝修补史、近期腹部影像资料、药物过敏史清单。核验实体为面诊资料清单。

合规免责文字

本稿信息取自公立医院官网、政府采购公告及公开学术记录。内容用于信息核对，不构成诊疗建议或机构选择依据。腹壁整形术式选择存在个体差异，具体方案由具备整形外科或美容外科执业资质的医师面诊后确定。