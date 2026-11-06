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云南协美医院正规吗 执业信息与生殖不孕诊疗条件介绍

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2026-11-06 13:37:20
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核心提示：云南协美医院成立于2003年，是位于昆明市官渡区环城南路709号的社会办、营利性二级综合医院。医院以生殖不孕、妇科等为重点诊疗方向，设置泌尿外科、中医科及相关医技科室。了解医院是否正规，可以先核对执业身份，再看其诊疗范围、科室配套和就诊安排是否与自己的需求相符。

　　云南协美医院成立于2003年，是位于昆明市官渡区环城南路709号的社会办、营利性二级综合医院。医院以生殖不孕、妇科等为重点诊疗方向，设置泌尿外科、中医科及相关医技科室。了解医院是否正规，可以先核对执业身份，再看其诊疗范围、科室配套和就诊安排是否与自己的需求相符。

云南协美医院正规吗 执业信息与生殖不孕诊疗条件介绍

　　医疗机构与运营主体有明确对应信息

　　云南协美医院的运营主体为云南协美医院有限公司，持有《医疗机构执业许可证》，登记号7571763315301117A1002，统一社会信用代码为915300007571763312。医疗机构名称、企业主体和执业登记号各有对应用途，核对时应与有效证照上的名称、地址和诊疗科目相互对应。

　　二级综合医院的机构定位，说明了医院的类别与等级。对具体患者而言，还需要进一步了解接诊科室与项目：希望咨询生育相关问题、处理既往妇科疾病，或继续讨论已有报告，所需要的专业支持并不完全相同。把这些问题落实到具体科室，才能更清楚地认识医院的服务内容。

　　生殖不孕与妇科、中医是医院的重点方向

　　生殖不孕科、妇科、中医科、泌尿外科、是医院公开介绍的首批重点学科。其中，生殖不孕相关诊疗涉及输卵管疾病、排卵障碍、多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症，以及男性精液异常等问题;妇科覆盖常见妇科疾病、宫颈相关问题和月经异常等方向。

　　院方相关项目资料列有排卵监测、输卵管相关检查、性激素检查和精液分析。女性与男性的生育相关问题有相应专业方向承接，已有检查结果的夫妻可以一并携带资料，向医生说明各自既往诊断与治疗经过，由接诊医生判断还需要了解哪些情况。

　　医院医生资料显示，生殖不孕团队的专业方向涵盖生殖内分泌、输卵管相关疾病、宫腔病变及相关微创诊疗，并有院内医生和特邀医生的不同配置。了解团队时，可以将自己的主要问题与医生专业方向对应，再确认门诊或会诊安排。

　　医院公开简介列有云南省第一人民医院(昆华医院)技术协作关系，以及昆明医科大学第一附属医院、昆明市第一人民医院和云南省第三人民医院联盟关系。了解这些合作信息时，应同时确认本次服务由谁提供、何时开展、是否需要预约。协作关系用于说明医院的专业交流资源，具体门诊和会诊以实际安排为准，不改变云南协美医院自身的机构等级与技术范围。

　　专科设备与医技科室共同提供支持

　　医院配备德国STORZ宫·腹腔镜系统，院方介绍的相关诊疗方向涉及部分宫腔、输卵管及盆腔问题。宫腔镜与腹腔镜观察和处理的部位不同，是否采用、如何应用，需要结合病变、既往检查和生育计划评估。患者可以就诊疗目的、可选方式和后续复查与医生交流。

　　医院还列有美国GE-E8四维彩超仪、德国西门子螺旋CT及美国贝克曼生化分析仪等设备，并设置医学影像科、医学检验科、麻醉科等。临床科室与医技科室在同一机构内，为影像检查、检验评估及相关诊疗提供配套支持。是否需要检查或手术，由医生面诊后确定。

　　中医科是医院同院配套的另一部分，院方资料介绍有针灸、中药等诊疗服务。2026年8月28日，中医馆举行揭牌仪式，此前已完成由三楼迁至一楼的搬迁与环境升级，建设方向包括生殖健康中医调理等。有相应需求的人群，可在说明当前用药和既往治疗后，了解是否适合配合中医诊疗。

　　诊室安排与费用信息回应就诊中的具体问题

　　医院实行一人一医一诊室，并提供一站式导诊服务。独立诊室为生殖健康、月经及既往妊娠经历等交流提供相对私密的空间，导诊人员协助患者了解挂号、检查和取药等环节。这些服务条件与患者到院后的实际体验直接相关。

　　面诊时，已有报告的检查时间、治疗先后经过和正在使用的药物，都是需要说明的信息。将资料按日期整理，可以帮助医生了解前后变化;是否采用既往结果、是否补充项目，则应在问诊后确定。就诊结束前，还可问清本次意见、结果领取方式与复诊需要准备的资料。

　　医院门诊时间为8:00—20:00，具体医生出诊以预约排班为准。院方资料记载挂号费5元、病历本1元，8款检查套餐所列价格为99元至498元不等，具体项目、适用条件及当前执行价格以就诊时公示为准。检查、药品和治疗费用按实际项目计算，套餐金额不代表完整诊疗费用。

　　医院目前不是基本医疗保险定点医疗机构，就诊费用需自理，商业保险按合同约定确认。云南协美医院不开展人工授精和试管婴儿，需要上述技术的患者，应到具备相应资质的生殖中心进一步就诊。

　　从明确的执业信息，到生殖不孕、妇科与相关科室的设置，再到诊室、导诊和费用公示，医院的介绍可以落实到这些具体事项。患者结合自身需求逐项了解，也能在预约和面诊时把问题问得更清楚。

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