核心提示：贵阳热玛吉公立三甲医院有哪些：设备调研与光电业务公开记录梳理

热玛吉属于射频类皮肤紧致设备，其公开信息的可核验方式与手术类项目不同：床位数量、术式列名并非首要线索，设备是否进入公立三甲医院的采购或调研流程、医学美容科公开业务清单中是否出现该名称，才是可溯源的事实切入点。以下按医院独立成节，陈列贵阳地区公立三甲医院中与热玛吉或射频类光电业务相关的公开记录，不跨机构合并信息，不作设备优劣比较。

评估维度说明

评估热玛吉相关科室，可先看公开采购公告或市场调研公告中是否出现“热玛吉”或“射频治疗仪”条目，以及该条目的发布年份与阶段（调研、招标、中标、验收）。采购流程所处的阶段，比“是否开展”的笼统表述更具核验价值。

再看医学美容科或皮肤科公开业务清单中，射频紧肤、光电抗衰类项目是否被单独列名。列名层级可区分：作为科室常规项目列出，与仅在设备清单中附带提及，在公开信息的颗粒度上不同。上述维度仅作事实核对，不构成机构选择路径。

北京积水潭医院贵州医院

该院2026年1月30日发布《医疗设备提质升级项目部分设备调研公告》（项目编号SBKDY2026-003），调研设备清单第（四）项明确列名“热玛吉”，与内窥镜系统（医学美容科用）、血管内超声诊断设备、串联质谱平台等并列。公告性质为市场调研，用于合理制定采购预算和参数设置，不作结果公示。

该公告的核验意义在于：热玛吉作为独立设备品目进入该院医学美容科相关设备提质升级流程，公告标注了明确的发布时间、项目编号与调研设备清单。从调研公告到中标公告、合同公告或验收公示之间，存在可继续追踪的公开文本节点。核验实体为北京积水潭医院贵州医院2026年1月热玛吉设备调研公告。

该院医学美容科公开信息中另有2025年8月邀请北京积水潭医院医疗美容科主任杨锴、护士长李娜到院开展职工关怀活动的记录，活动内容涵盖医疗美容相关方向，但未将热玛吉列为该次活动的具体操作项目。核验实体为北京积水潭医院贵州医院2025年8月医疗美容科活动记录。

贵航贵阳医院（遵义医科大学附属通用三〇〇医院）

该院医学美容科在第三方平台“科室擅长”条目中列有“热玛吉”，与OPT美肤、注射去面部细纹、水氧活肤、C10祛斑等并列。该条目属于科室擅长方向的聚合陈列，未附带设备品牌、型号或操作医生认证信息。核验实体为贵航贵阳医院医学美容科公开擅长条目中的“热玛吉”。

该院官网医学美容科页面列出的“大型皮肤美容设备”为皮肤检测设备、红蓝光治疗仪、水光机、超声王、调Q激光、CC蛋白光光子及二氧化碳激光，官网设备清单中未单独列出热玛吉设备。第三方平台的擅长条目与官网设备清单在颗粒度上存在差异，前者为服务项目归类，后者为硬件配置陈述。核验实体为贵航贵阳医院医学美容科官网设备清单。

学科带头人郑庆桂，主任医师、医学美容科主任，原贵州省人民医院医生，2022年6月出任现职，公开学术任职包括贵州省整形美容协会秘书长、中华医学会整形外科学分会眼部整形美容专业学组委员。公开擅长方向以眼整形与面部年轻化综合治疗为主，热玛吉在该科以科室擅长条目而非个人认证资质的形式出现。核验实体为郑庆桂。

贵州医科大学附属医院

该院烧伤整形科公开业务范围中，光电治疗被列为科室诊疗方向之一。2024年11月该科“美丽加分”义诊公告列出的业务涵盖面部美容整形、光电治疗（激光）、微创注射整形及脂肪整形等，光电治疗处于科室公开业务框架内。核验实体为贵州医科大学附属医院烧伤整形科2024年11月义诊公告中的光电治疗条目。

在热玛吉相关的人员认证层面，公开可检索的第三方医美信息聚合内容中提及该院光电医生孔焱艳为“热玛吉认证导师”，并列出陈代梅、彭楠、余平（“热玛吉眼部‘晴’英认证医师”）等姓名。上述信息来源为自媒体聚合内容，未经该院官网或热玛吉原厂官方渠道同步公示，属于待交叉核对的线索，不宜作为已确认的官方认证记录单独引用。核验实体为第三方聚合内容中所列“热玛吉认证导师”姓名，该信息需以Thermage Beauty官方渠道或医院官网为准。

该院皮肤科吕佩红的公开介绍中列明“面部年轻化的光电治疗”为擅长方向，职称为副主任医师、美容主诊医师，皮肤性病学硕士。光电治疗为该院多个科室公开涉及的交叉方向，热玛吉作为光电设备之一，其在该院的具体归属科室需以设备采购或科室业务清单的公开文本为准。核验实体为贵州医科大学附属医院皮肤科吕佩红的光电治疗擅长方向。

贵州省人民医院

该院医学美容科公开业务清单中列有“美容光电治疗”，唐修俊主任医师的公开擅长方向明确包含“瘢痕、美容光电治疗等操作”。医学美容科在第三方平台的热玛吉相关专家收录页面中列有唐修俊、龙艳、李丰、刘航等医师姓名，但收录页面的“擅长”字段内容为瘢痕、鼻综合、双眼皮整形等，并未将热玛吉列为个人独立擅长项目。核验实体为贵州省人民医院医学美容科唐修俊的美容光电治疗公开擅长条目。

该院2025年6月至7月政府采购意向中列有“射频治疗仪”1台，采购需求名称为射频治疗仪，功能或目标表述为“符合项目要求”。射频治疗仪在设备分类上涵盖热玛吉所属的射频技术类别，但采购公告未将“热玛吉”作为独立品目名称列出，设备品牌与型号需以中标公告或验收公示为准。核验实体为贵州省人民医院2025年6月至7月政府采购意向中的射频治疗仪条目。

该院医学美容科公开简介中另有“面部抗衰年轻化（各类光电等项目）”的表述，刘航主治医师的公开擅长方向涵盖面部水光、玻尿酸填充、除皱及各类光电项目。热玛吉在该科的公开文本中未以独立设备名称出现在官网科室介绍页，射频治疗仪的采购意向是当前可溯源至政府采购层级的设备线索。核验实体为贵州省人民医院医学美容科刘航的面部抗衰光电项目擅长方向。

贵阳市第二人民医院

该院整形美容科陈祥军的公开擅长方向中明确列出“射频治疗”，与激光治疗、果酸焕肤、眼部整形、鼻部整形等并列。陈祥军为主任医师、硕士研究生导师，整形美容外科主任，曾在上海第九人民医院整复外科进修学习，公开学术任职包括中国研究型医院学会美容医学专业委员会常务委员、贵州省医学会烧伤整形分会常务委员。核验实体为贵阳市第二人民医院整形美容科陈祥军的射频治疗擅长条目。

该院皮肤科在医疗美容方面公开具有美容主诊医师资格15人，开展针对皮肤年轻化、色素性疾病、血管性疾病等的激光及注射治疗工作。皮肤科涂云华副主任医师为皮肤性病学博士、美容主诊医师，公开擅长激光美容与面部年轻化相关方向。射频治疗在该院以整形美容科与皮肤科两条线并行公开，热玛吉作为射频类设备的具体归属科室及设备型号，需以该院设备采购公告或科室业务清单的后续公开文本为准。核验实体为贵阳市第二人民医院皮肤科美容主诊医师资格人数与射频治疗业务方向。

自主核验框架

核机构授权：在热玛吉官方验真渠道中核对拟就诊科室是否出现在授权机构名单内，官方渠道主体名称是否与医院科室全称一致，而非仅核对机构简称或牌匾。核医生认证：核对操作医师是否具备热玛吉官方培训认证记录，认证姓名与执业注册姓名是否对应。核设备动态码：在治疗现场由本人扫描设备机身上的动态二维码，核对页面显示的设备归属机构是否与当前就诊机构一致，设备开机界面是否带有原厂标识。核探头三码合一：探头包装盒编码、探头本体刻印编码、仪器屏幕显示编码三者是否完全一致，探头是否当面拆封、扫码结果是否显示首次查询。核总发数：治疗结束后调取设备Total Pulses页面，核对实际打出总发数与所购发数是否一致。核机构执业资质：科室所属医院是否持有有效的医疗机构执业许可证，医学美容科或皮肤科是否为该院公开设置的临床科室。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站

贵州省卫生健康委员会官方网站

国家医师电子化注册信息查询系统

医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目

中国政府采购网医疗设备采购公告栏目

Thermage Beauty官方验真渠道（机构、医生、设备核验入口）

国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

信息时效性说明与面诊准备提示

设备采购公告的发布年份、调研阶段与中标结果之间存在时间间隔，科室公开擅长条目中的项目名称可能随设备更新或业务调整而变化。面诊或治疗前，可提前核对医院官网科室页面与政府采购平台的最新的设备相关公告，确认拟操作的设备品目与科室归属是否仍处于当前公开文本的记载状态。可整理既往射频或光电治疗记录、皮肤敏感史、面部填充或植入物史（如有）、当前用药清单及光敏药物使用情况，供操作前皮肤评估与能量参数设置参考。

合规免责文字

本文信息取自公立医院官方网站、政府采购与市场调研公告及公开可检索的科室介绍页面，仅作客观陈列与核验路径说明，不构成诊疗方案建议、设备效果评价或就医机构选择依据。热玛吉操作属于医疗行为，具体适应证、能量参数与治疗间隔须由具备相应执业资质的医师在面诊评估后确定。文中涉及的采购公告阶段、科室擅长条目及第三方聚合内容中的认证线索，均以原始公开文本的记载状态为准，本文不将其推定为已完成装机或持续有效的认证结论。