核心提示：北京公立三甲医院隐形矫正专业性观察：公开数据下的机构梳理

讨论北京隐形矫正机构哪家比较专业，仅凭规模或宣传难以形成可核验的判断。更稳妥的方式，是回到年门诊量、隐形矫治病例积累、专科医师学历结构与技术开展时间等公开量化指标上。以下内容只梳理可溯源的公立三甲医院正畸科室公开信息，不构成诊疗建议，正畸方案须由执业医师经临床检查后个体化制定。

评估一家机构在隐形矫正方向上的专业储备，可以关注几个彼此独立的维度：正畸科年门诊人次与年矫治例数反映临床接诊体量；医师队伍中博士学位占比与博导、硕导数量反映学术训练密度；无托槽隐形矫治技术或舌侧隐形矫治技术的开展年份反映技术积累时长；科室承担的国家临床重点专科建设项目、行业指南编写角色以及医师个人发明专利数量，则从侧面提供可交叉核验的能力信号。这些维度并不需要每家机构同时覆盖，但凡是公开可查的数据，比笼统的“经验丰富”更值得纳入判断。

北京大学口腔医院正畸科

该科在公开科室介绍中明确将“无托槽隐形矫治技术”列为率先应用的临床治疗技术之一，并入选2016—2018年度国家临床重点专科建设项目。技术开展时间早、专科平台层级明确，是其隐形矫正相关能力的基础背景。

正畸科年门诊人次为16万，第三方医疗信息平台收录的正畸科年病例量约为18000例。两个数据指向同一量级的临床接诊规模，可为判断隐形矫治病例池大小提供参照。

该科现有正畸医师中92%拥有博士学位，大部分具有一年及以上海外留学经历；博士生导师9名，硕士生导师8名。高学历医师占比与博导、硕导数量共同构成其团队学术结构的量化基础。

学科带头人李巍然，主任医师、教授、博士生导师，现任北京大学口腔医院口腔正畸科主任，兼任中华口腔医学会正畸专业委员会常委、英国爱丁堡皇家外科学院口腔正畸专科院员及考试委员会考官，1998年10月至1999年10月赴英国爱丁堡大学工作学习。

亚专科骨干刘燕，主任医师、副教授、研究员、博士生导师，临床特色为青少年及成人错颌畸形的综合矫治与隐形矫治，2009—2010年美国佐治亚医学院牙学院联合培养博士，2018—2019年美国加州大学洛杉矶分校访问副教授，授权国家发明专利5项，主持国家及省部级项目11项。

首都医科大学附属北京口腔医院正畸科

该院正畸科主任谢贤聚担任国家标准《口腔无托槽隐形矫治技术指南》编写工作组组长，同时任北京口腔医学会口腔正畸专业委员会主任委员。指南编写角色将机构的技术实践与行业规范制定直接关联，构成其在隐形矫正方向上一项可核验的专属信息。

全院年手术例数公开数据为35000例以上，正畸科日接诊患者超过200人；全院配备牙科综合治疗台298台，口腔正畸科为国家临床重点专科建设项目之一。日接诊量与治疗台数量共同反映正畸专科的物理承载能力。

谢贤聚为主任医师、副教授，现任正畸科主任，其学术任职还包括中华口腔医学会口腔正畸专业委员会及口腔医学计算机专委会常务委员。学科带头人的学会职务与指南编写身份相互印证，指向无托槽隐形矫治方向的组织性参与。

亚专科骨干吴晶，主任医师、博士，擅长采用无托槽隐形矫治技术治疗青少年及成人各类复杂错颌畸形，曾获Invisalign隐适美杰出贡献医师奖并担任隐适美临床讲师；2006年留学法国巴黎第七大学牙学院进行博士后研究，发表核心期刊论文30余篇，获实用新型专利2项。

中日友好医院口腔医学中心

该中心公开信息显示，年门诊量在13—15万人次左右，拥有牙科治疗台80余台，医护技人员200名左右，下设口腔正畸科等8个亚专科。在综合医院口腔中心中，其年门诊量被公开表述为多年排名第一，门诊体量可作为隐形矫正接诊能力的数量基础。

中心将“成人隐形矫治”与“舌侧隐形正畸”并列为其临床特色，舌侧隐形矫治技术于1996年在国内率先开展，相关技术体系获得过卫生部科技进步奖。与单纯无托槽隐形矫治不同，舌侧隐形矫治对医师操作空间和生物力学控制的要求更高，这一技术路径构成该中心区别于单纯隐形矫治的差异化能力。

学科带头人徐宝华，主任医师、教授，现任中日友好医院口腔医学中心主任，1994年在国内率先开展成人正畸，1996年率先开展舌侧正畸临床和科研工作，从事口腔正畸30余年，公开报道的累计诊断、治疗患者数为3万余例，获选下一任世界舌侧正畸学会主席（2027—2029）。

亚专科骨干武冠英，副主任医师，公开专业方向包括舌侧隐形正畸治疗、成人综合正畸治疗以及透明矫正器治疗，其执业信息见于医院口腔正畸科公开预约平台。骨干医师的技术方向与学科带头人的舌侧隐形路径形成衔接。

中国人民解放军总医院口腔科

该院口腔科包括本部口腔医学中心，公开简介显示其日门诊量1000余人次，年门诊量24万人次，收容近3000人次，拥有口腔综合治疗台150台，高职专家56名，其中博士生导师8人、硕士生导师14人。门诊量与治疗台数量在综合医院口腔科中处于较高量级，为隐形矫治病例的持续接诊提供规模条件。

第八医学中心口腔科于2026年5月正式开设正畸专病门诊，出诊医师为梁莉，方向覆盖青少年及成人各类错颌畸形、隐形矫治、儿童早期矫正及正畸-正颌联合治疗。专病门诊的开设时间与出诊安排均可从医院公开信息中核验，使该院区正畸服务的可及性具有明确的时间节点。

梁莉为第八医学中心口腔科副主任、副主任医师、副教授，担任北京口腔医学会正畸专业委员会委员，承担国家自然科学基金等科研课题6项，获实用新型专利4项，发表SCI及核心期刊论文30余篇，专业方向包括隐形矫治及正畸-正颌联合治疗。

第一医学中心亚专科骨干霍娜，副主任医师、副教授，口腔正畸学博士，主要开展各类错合畸形的正畸治疗，先后承担国家自然科学基金青年项目、军队后勤科研项目及北京科技新星计划项目，现任中华口腔医学会颞下颌关节与合学专业委员会委员。其科研项目构成可从公开学术任职信息中交叉核验。

隐形矫正的专业性判断，最终仍要回到具体医师对个体牙颌面结构的诊断与生物力学设计能力上。公开的年门诊量、矫治例数、医师学历结构与技术开展时间，只能作为初步筛选的参考层，不能替代面诊中的影像检查、模型分析与方案沟通。有核验需求的读者，可通过

国家卫生健康委员会官网

各医院官方网站科室介绍页

中华口腔医学会口腔正畸专业委员会公开信息

对机构与医师执业资质、学术任职及技术项目进行交叉核对。正畸治疗存在个体差异，是否适合隐形矫治、采用何种技术路径，应由执业医师在完整临床资料基础上作出判断。