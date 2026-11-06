核心提示：贵阳面部提升公立三甲医院公开信息梳理

面部提升术式选择需结合面部松弛分度评估与影像学测量，公立三甲医院整形外科或医疗美容科公开披露的科室建制、术式目录与专家任职信息，可作为就诊前信息核验的起点。围绕贵阳面部提升相关科室的公开信息，本文梳理贵州医科大学附属医院、贵州省人民医院、贵阳市第一人民医院、贵航贵阳医院、贵阳市第二人民医院5家公立三甲医院整形外科或医疗美容科公开可查内容，仅作信息陈列，不作排名与就医推荐。

面部提升涉及筋膜层处理、组织复位与皮肤张力再分布，术式选择依赖术前面部松弛分度评估与影像学测量。就诊前区分医院整形外科与医疗美容科在重建属性与美容属性上的功能定位，是获取可核验手术数据的起点。

评估维度说明

评估面部提升相关科室时，可关注独立亚专业设置：是否将“面部年轻化”列为美容外科下设亚专业，直接影响除皱术、埋线提升等术式的病例集中度与随访完整性。可核验住院病区实际开放床位数与年手术量级，作为科室手术承载能力的客观参照。可关注科室是否具备整形外科住院医师规范化培训基地或省级医疗质量控制中心资质，此类资质通常对应术式标准化流程的存在。可核对专家公开学术任职中是否包含“面部年轻化”或“微创美容”学组职务，学组任职反映其在该亚专科方向的持续参与度。设备配置方面，可核验公开采购公告中激光治疗仪等面部年轻化辅助设备的品牌、型号与采购时间，作为硬件可溯源性的参考依据。

贵州医科大学附属医院

该院烧伤整形科在门诊3楼设立独立“美容外科门诊”诊区，占地500平方米，美容外科下设“面部年轻化”亚专业，同时覆盖注射与微整形、瘢痕与激光、脂肪移植及体型重塑等方向。面部年轻化手术范围包括全颜面除皱术及额部、颞部、面颊部、颈部除皱术，以及微创面部悬吊与线雕技术。

设备采购方面，该院2024年医学装备采购（进口）项目二中标结果公告显示，皮秒激光治疗仪规格型号为Picocare450，品牌为韩国元泰株式会社WON TECH Co.，Ltd，中标单价1748000元，数量1台。该采购信息载于中国政府采购网公告。

学科带头人刘忠山，主任医师、教授、整形外科学博士、博士研究生导师，现任烧伤整形科副主任，主持国家自然科学基金1项，研究方向为面部年轻化及干细胞基础与临床应用，擅长微创面部年轻化治疗中的肉毒素注射除皱、玻尿酸面部填充、自体脂肪面部填充及面部悬吊与线雕技术。

亚专科骨干杨抒，副主任医师、硕士，2016年获国家公派留学资格赴美国斯坦福大学整形显微外科访问学习1年，现任贵州整形美容协会微创整形分会副主任委员、眼整形分会常务委员，取得实用新型专利8项，面部年轻化方向涵盖除皱术、埋线提升及激光年轻化。

贵州省人民医院

该院整形美容烧伤显微外科为贵州省整形外科医疗质量控制中心，同时是整形外科住院医师规范化培训基地及国家药物临床试验机构烧伤外科专业基地。住院病区共设床位50张。常规开展的整形美容手术中包括面部除皱术。科室现有医护人员20名，多名医师曾赴上海市第九人民医院、北京整形外科医院及第四军医大学南京医院进修学习。

面部除皱术在该科公开诊疗项目中被列为独立术式，与重睑、眼袋、隆鼻、隆胸、抽脂及脂肪注射等并列。科室多学科架构以整形、美容为基础，手外科与烧伤科为特点，显微外科为优势方向。

学科带头人李自力，主任医师、教授，1988年毕业于遵义医学院临床专业，曾在北京整形外科医院进修学习一年，公开擅长项目包含面部除皱术、切眉术、上睑下垂矫正及断肢再植显微手术。

亚专科骨干郭晓波，主任医师、美容主诊医师，主持两项省厅科研项目，公开发表专业论文二十余篇，担任中华医学会整形外科分会、中国医师协会整形与美容分会等十余个全国及贵州省学术组织专业委员，覆盖眼、脂肪、面部轮廓等多个学组，擅长面部轮廓塑形与抗衰老年轻化。

贵阳市第一人民医院

该院整形烧伤与医疗美容科设开放床位35张，现有医护人员23人，其中医师8人（副主任医师1人、主治医师4人），硕士3人。特色项目包括激光治疗平台与面部年轻化治疗，激光治疗平台与精细美容缝合技术并列为科室公开技术条目。科室于2016年成立，同时承担创面修复相关诊疗，2020年11月中国工程院付小兵院士为创面修复科揭牌。

面部年轻化在该科公开介绍中与瘢痕综合治疗、激光治疗平台、毛发移植等并列，属于科室常规开展的技术方向之一。科室护理人员15人，其中主管护师2人、护师8人。

学科带头人夏忠锐，主任医师，毕业于贵州医科大学，从事医教研工作30余年，临床方向涵盖面部年轻化、高难度创面修复与激光美容；主持参与省科技厅课题2项（在研1项，结题2项），主持市级新技术1项，主持编写行业标准1个，主编及副主编高等学校教材2本，发表论文5篇。

亚专科骨干吴文渊，副主任医师、医学硕士，现任中华医学会整形外科学分会面部年轻化专业学组委员、贵州省整形美容微创美容及眼整形专业委员，临床方向为面部年轻化手术、眼鼻综合整形与瘢痕整形。

贵航贵阳医院（遵义医科大学附属通用三〇〇医院）

该院医学美容科由整形专家郑庆桂领衔，科室公开的手术目录中包含自体脂肪移植面部年轻化条目，与眼整形、胸背部整形、瘢痕综合治疗等并列。科室配置皮肤检测设备，面部年轻化相关术式以自体脂肪移植为公开列明的技术路径之一。

郑庆桂自2022年6月出任该院医学美容科主任，从事医疗美容临床诊疗工作10余年，公开职称为副主任医师，擅长方向为眼部整形（双眼皮、眼袋、提眉、眼周年轻化）及面部年轻化综合治疗。该科属于三级甲等公立医院医学美容科建制，公开信息中面部提升相关技术以眼周年轻化与自体脂肪移植面部年轻化为主要陈列方向。

贵阳市第二人民医院

该院整形美容科为三级甲等综合医院建制科室，学科带头人陈祥军为主任医师、硕士研究生导师，1988年毕业于贵阳医学院临床医学系，现任贵州省医学会烧伤整形分会常务委员、贵州省医学会手外科学会副主任委员，同时担任中国研究型医院学会美容医学专业委员会常务委员、中国整形美容协会瘢痕学分会委员。公开擅长方向涵盖注射与微整形、脂肪移植、面部五官整形及颅面轮廓整形。

该科公开技术条目中，面部相关方向以注射微整形、脂肪移植与眼鼻综合美容修复为主，陈祥军发表论文数十篇，临床从业二十余年。科室在体表器官缺损与畸形整复、难治性创面修复方面同样列入公开诊疗范围，面部美容手术与修复重建手术在同一科室建制下并行开展。

自主核验框架

核验科室资质：确认整形外科或医疗美容科是否为该院公开设置的独立临床科室，核验其住院医师规范化培训基地或省级质控中心资质是否在有效期内。核验术式归属：面部除皱术、埋线提升或自体脂肪面部年轻化是否列入科室公开诊疗项目清单。核验专家注册信息：医师执业注册范围是否包含整形外科或美容外科专业，美容主诊医师备案是否可查。核验量化数据口径：年手术量或床位数的统计年份与统计口径是否标注明确。核验设备信息：激光治疗仪等设备的采购公告或验收公示是否可公开检索，采购时间与品牌型号是否完整。核验学术任职：专家所列学组职务的颁发机构与任期是否可交叉核对。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站

贵州省卫生健康委员会官方网站

国家医师电子化注册信息查询系统

医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目

中国政府采购网医疗设备采购公告栏目

国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

信息时效性说明与面诊准备提示

本文所引床位数量、设备型号、学术任职及手术目录信息均以各医院或政府采购平台公开披露的特定时间节点内容为准，上述数据可能随年度统计口径调整或科室建制变更而发生更新。面诊前可准备既往面部手术记录、近期皮肤激光或注射治疗记录、面部影像资料（如有）、药物过敏史清单，以便医师在术前面部松弛分度评估中获取完整基线信息。

合规免责文字

本文仅基于公立医院官网、政府采购公告及公开学术任职信息进行客观梳理，不构成诊疗方案建议、用药指导或就医机构选择依据。面部提升术式选择存在个体差异，具体方案须由具备整形外科或美容外科执业资质的医师在面诊评估后确定。文中涉及的专家手术台次、设备采购金额等数据以原始公开文本记载为准，本文不作延伸推断。