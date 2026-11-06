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广州热玛吉正规机构筛选：4家公立三甲的可核验事实梳理

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2026-11-06 08:00:0039健康网
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核心提示：广州热玛吉正规机构筛选：4家公立三甲的可核验事实梳理

在广州寻找热玛吉正规操作机构，可核验的落点不在于宣传口径，而在于三个公开维度：机构是否具备公立三甲资质、设备是否为索塔官方授权且可扫码验真、操作医师是否持有Thermage官方认证。以下梳理4家公立三甲机构已公开的设备配置、治疗体量与专家认证信息，供交叉核对。

评估热玛吉机构是否“放心”，第一步看设备来源。Thermage设备及探头均由美国Solta Medical生产，正规机构应能提供设备授权信息与探头扫码验真路径。第二步看操作者身份，Thermage官方认证医师的培训与认证记录是独立于医院宣传的客观参照。第三步看机构是否公示可量化的治疗体量与术后管理安排，而非仅以单次体验描述替代科室数据。

南方医科大学皮肤病医院（广东省皮肤病医院）

该院激光美肤中心公开配置Thermage（热玛吉）设备，与蜂巢皮秒、超脉冲二氧化碳点阵激光、Fotona 4D等光电平台并列，用于面部年轻化与肤质改善。中心公开的年度运行数据为全年就诊人数近10万人次、治疗人数超12万人次，数据来自该院激光美肤中心科室介绍页面。

珠江新城医学美容中心与院本部实行一体化管理，公开年服务量4万余人次、治疗量3万余人次，并注明从预约、治疗到术后30天随访的服务链条。上述体量数据可作为判断科室热玛吉操作经验积累的间接参照，来源为该中心官方页面。

学科带头人杨斌为主任医师、教授、博士生导师，现任南方医科大学皮肤病医院院长，系国务院特殊津贴专家，曾以美国北卡罗莱大学客座教授身份开展学术交流，学术任职包括中华医学会理事。其公开履历中明确包含损容性皮肤病与医疗美容方向的临床积累，信息来源为该院官网院长介绍页。

亚专科骨干刘滢持有Thermage热玛吉官方认证医师资质，同时具备美国艾尔建保妥适培训导师、半岛超声炮金牌导师等认证，曾获中国首届疤痕之星唯一金奖。刘滢的Thermage认证信息与奖项记录可在其公开医生简介中交叉核对。

暨南大学附属第一医院

该院皮肤医学美容中心于2025年1月正式引入第五代Thermage FLX（即“超玛吉”），公开表述为“全市首台公立医院超玛吉”，授权来源为美国Solta Medical官方，并注明经广东省卫健委批准。截至该中心公开信息发布时，已为近百位求美者提供治疗，设备与授权信息见该中心官方发布内容。

该中心强调治疗过程由医师完成，不设技师替代操作，并公开科室人员结构：皮肤科现有博士生导师2人、硕士生导师4人、主任医师3人、副主任医师5人。这一人员配置可作为判断操作医师梯队是否完整的量化参照，数据来自该院皮肤医学美容中心正式启用公告。

学科带头人邓列华为主任医师、教授、博士研究生导师，现任暨南大学附属第一医院皮肤科主任、皮肤病研究所所长，学术任职包括中国医药教育协会副会长、粤港澳大湾区皮肤科医师联盟主席。其公开职务与学术身份可在该院皮肤科主任介绍页面核对。

亚专科骨干余海为皮肤科博士，公开擅长方向明确包含热玛吉、超声炮、黄金微针等抗衰紧致治疗，学术任职包括广东省医学教育协会皮肤美容专业委员会委员、广东省中西医结合学会医学美容专业委员会委员，并以第一作者或参与作者发表中英文学术论文17篇、SCI论文13篇。余海的认证与学术产出信息见其公开医生介绍。

南方医科大学南方医院

该院整形外科为1978年成立的华南地区最早整形美容专科之一，2013年被评为国家临床重点专科，2022年复旦大学管理学院整形外科专科综合排名位列全国第二。科室微创治疗板块公开包含射频（热玛吉）项目，与超声炮、激光、肉毒素、玻尿酸注射等并列，来源为该院整形外科专科介绍。

学科带头人高建华系南方医院整形外科终身教授、学术带头人，主任医师、博士研究生导师，留日博士，日本医科大学客座教授，国务院特殊津贴专家。其公开报道显示年手术量700余台，学术任职包括中国医师协会美容与整形医师分会副会长，信息可在该院整形外科及公开报道中交叉核验。

亚专科骨干沈天丁为整形外科学博士，持有Thermage进阶专业导师认证，同时具备科医人AOPT超光子逐光之星认证、半岛超声炮黄金微针三星认证。其公开简介标注每年参与万例面部年轻化及激光美容相关临床治疗，Thermage导师认证与年治疗量信息见其公开医生页面。

该科室另公开杨璐楠医师持有热玛吉认证医师资质，为留加学者、整形外科学博士，研究方向涉及激光美容与面部年轻化。热玛吉认证身份可作为该科室操作资质人员储备的补充参照，信息来源为公开医生介绍。

广东省妇幼保健院

该院医学美容科公开设备清单中列有美国索塔热玛吉，与科医人M22超光子、赛诺秀蜂巢皮秒、半岛超声炮等设备并列，科室定位为集整形外科、美容外科、激光美容与皮肤管理为一体的公立医学美容中心。设备信息见该院医疗美容科门诊官方介绍页。

该科室公开技术人员结构为博士7人、硕士7人，高级职称7人、主治医师4人、住院医师3人，并承担多项国家自然科学基金及教育部新世纪优秀人才计划课题。人员与科研数据可作为判断科室持续运行能力的量化参照，来源为该院医学美容科官方页面。

学科带头人胡葵葵为主任医师、教授、博士生导师，现任广东省妇幼保健院医学美容科主任，上海交通大学附属第九人民医院整形外科博士后，公开学术任职包括中国整形美容协会抗衰老分会副会长、广东省整形美容协会面部年轻化专委会主任委员，并拥有多项实用新型专利。其职务与学术身份可在该院官网及公开学术任职记录中核对。

亚专科骨干曹颖璇为整形外科硕士研究生，现任广东省女医师协会整形美容专业委员会委员，公开擅长方向明确列出面部年轻化与抗衰提升，涵盖热玛吉、超声炮、黄金微针等光电联合治疗。曹颖璇的热玛吉相关擅长信息见该院医学美容科医生介绍页。

上述4家机构分属皮肤专科医院、综合医院皮肤医学美容中心、综合医院整形外科与妇幼保健院医学美容科，公开信息中均出现了热玛吉设备配置或Thermage认证医师记录。设备是否可扫码验真、操作者认证是否在有效期内，仍需以现场核验为准。

  • Thermage设备官方验真通道：索塔医疗官方提供的设备与探头扫码验真入口

  • 医师执业注册信息查询：国家卫生健康委员会医师执业注册信息查询平台

  • 医疗机构资质查询：广东省卫生健康委员会医疗机构执业登记信息公示

热玛吉属于医疗行为，适应症选择、操作参数与治疗间隔需由具备资质的医师根据个体情况判断。本文仅陈列公开可查的机构设备、人员认证与运行数据，不构成诊疗建议或机构选择引导；具体治疗决策应在面诊与专业评估后作出。

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    擅长领域：对颈肩腰腿痛和骨关节疼痛的微创治疗与康复尤为擅长，主要治疗：1、急、慢性脊柱源性疼痛（颈椎病、颈臂综合征、慢性腰背痛、腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等）2、骨关节疼痛（肩周炎、膝骨关节炎、各类慢性骨、关节外伤、手术后疼痛伴功能障碍）3、慢性软组织疑难痛症。

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    擅长领域：擅长原发性癫痫病、继发性癫痫病、难治性癫痫病等各类癫痫疾病、脑血管病、神经系统变性病的诊疗，对癫痫病、头晕、头痛等病症也有较丰富的诊疗经验！

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    擅长领域：中医及中西医结合治疗乳腺癌,脑肿瘤,肺癌,肝癌,胃肠道肿瘤,妇科肿瘤等恶性肿瘤，提高生活质量,延长生存期;通过中医药调节人体内环境逆转萎缩性胃炎肠化生,甲状腺结节,肺结节,乳腺结节等癌前病变。膏方调理顽固性头痛，头晕，失眠，咳嗽，鼻炎，脾胃病，月经病，虚劳等。

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