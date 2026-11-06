核心提示：贵阳隐形矫正公立机构怎么查：正畸专科建制与认证医师公开记录梳理

隐形矫正的可核验信息与手术类项目不同：术式名称在科室目录中的列名方式并非首要线索，正畸专科的建制年限、年门诊量级、口内扫描设备的配置，以及医师是否持有隐形矫治品牌的官方认证，才是公开文本中可逐项核对的事实节点。贵阳地区公立医疗机构中，正畸专科建制完整、隐形矫治业务在科室总目录中直接列名的，可核对到贵阳市口腔医院口腔正畸科、贵州医科大学附属口腔医院口腔正畸科与贵州省人民医院口腔科。以下按机构独立成节，陈列各科公开数据与认证医师记录，仅作信息核对路径说明。

评估维度说明

核对隐形矫正相关科室，可先看正畸是否作为独立专科设置。独立成科的正畸科与嵌套在口腔综合科内的正畸方向，在年门诊量、椅位数量和住培教学任务的公开披露程度上通常存在差异。正畸专科的成立年份与重点专科认定层级，可作为建制成熟度的参照。

再看隐形矫治在科室业务清单中的列名层级。以“无托槽隐形矫治”或“隐形矫正”作为独立技术条目出现在科室介绍中的，与仅在服务列表中附带提及的，在公开信息的颗粒度上不同。医师维度可核对是否持有时代天使或invisalign隐形矫治认证医师身份，认证状态与该医师的执业注册信息是否在同一公开文本中对应。口内扫描仪等数字化取模设备的型号与采购记录，可追溯至政府采购平台公告。

贵阳市口腔医院

口腔正畸科成立于1982年1月，是贵州省成立较早的口腔正畸专业科室。科室为省级重点专科、市级重点学科及市级重点专科，分设解放路诊区与观山湖诊区，临床椅位30余台，年门诊量大于6万人次。2014年至今口腔正畸住培基地已招录住培学员88名，46名顺利毕业；基地有研究生导师4位，带教老师21名，其中高级职称以上13名。核验实体为贵阳市口腔医院口腔正畸科省级重点专科认定与住培基地数据。

科室公开设备清单中列有Dolphin头影测量软件、3shape口内及模型扫描仪、数字化电子面弓合架系统，用于个性化数字化唇侧、舌侧及无托槽隐形矫治。3shape口内扫描仪为隐形矫治取模环节的直接硬件，其列名层级位于科室设备段落而非服务项目列表。核验实体为贵阳市口腔医院正畸科3shape口内扫描仪设备条目。

学科带头人郑之峻，主任医师、口腔正畸科主任、口腔正畸专业基地主任、硕士生导师，中华口腔医学会口腔正畸专业委员会委员，贵州省口腔医学会口腔正畸专委会副主任委员，美国invisalign隐形矫治认证医师，享受政府特殊津贴。曾在北京大学口腔医院进修学习，率先在省内运用计算机头影测量、个性化3D舌侧矫正与无托槽隐形矫正技术，主持和参与省市级科研项目十余项。核验实体为郑之峻。

亚专科骨干李棋，口腔正畸科主任医师、硕士生导师，曾于四川大学华西口腔医院、北京大学口腔医学院进修及访问学习，中华口腔医学会口腔正畸专科学会会员，贵州省口腔医学会口腔正畸专委会常委，同时持有“时代天使”隐形矫治认证医师与美国invisalign隐形矫治认证医师双重身份，主持课题多项。核验实体为李棋。

该科另有彭菊香主任医师，为口腔正畸科副主任、基地教学主任、硕士生导师，曾在北京大学口腔医院及四川大学华西口腔医院学习，美国invisalign隐形矫治认证医师，主持和参与省市科研项目8项，发表SCI论文5篇。彭菊香的副主任职务与认证医师身份在同一公开页面中对应，构成科室内隐形矫治认证的可交叉核对线索。核验实体为彭菊香。

贵州医科大学附属口腔医院

口腔正畸科于2008年12月从口腔矫形科独立设置，其前身自上世纪80年代初即开展活动正畸矫治业务，是贵州省最早开展错颌畸形矫治的医疗机构之一。学科现有医师16名，其中主任医师2名、副主任医师3名、主治医师7名、住院医师4名，具有硕士学位13名；担任中华口腔医学会口腔正畸专业委员会常务委员、委员各1名，贵州省口腔医学会口腔正畸专业委员会主任委员、副主任委员各1名。核验实体为贵州医科大学附属口腔医院口腔正畸科建制与学术任职数据。

该科于1990年在贵州省率先引进方丝弓矫正技术，此后陆续开展直丝弓矫正、微螺钉种植体支抗、自锁托槽矫正，并在省内率先开展无托槽隐形矫正技术及舌侧矫正技术。2013年在全省率先引进CBCT测量三维图像分析系统，可实现影像资料的三维计算机定量分析与疗效预测。正畸一科拥有35台正畸专科治疗椅，覆盖北京路院区与观山湖院区。核验实体为贵州医科大学附属口腔医院正畸科无托槽隐形矫正技术列名与CBCT配置记录。

该科公开的诊疗技术项目中，“无托槽隐形矫治技术”与方丝弓、直丝弓、微螺钉种植体支抗、舌侧矫正等技术并列陈列于科室技术体系条目之下，未以笼统的“牙齿矫正”一词涵盖。隐形矫治在该科的公开文本中以独立技术名称出现，与其正畸专科建制中技术项目的分类方式一致。核验实体为贵州医科大学附属口腔医院正畸科无托槽隐形矫治技术条目。

设备采购层面，贵州医科大学附属口腔医院2025年医疗设备采购项目包含多包件中标记录，其中包4中标供应商为贵州九州通医疗器械有限公司，中标金额2626000元；另有更正公告显示包4中标供应商为北京鼎永医疗设备有限公司，中标金额1709000元。上述采购公告的品目明细需以完整招标文件为准，正畸科数字化取模设备是否包含在内，可依据包件名称与采购需求进一步核对。核验实体为贵州医科大学附属口腔医院2025年医疗设备采购项目包4中标记录。

贵州省人民医院

口腔科为贵州省口腔医学会副会长单位，同时是贵州医科大学、遵义医科大学口腔临床医学硕士培养点，拥有口内、口外、正畸、修复四个国家级口腔住院医师规范化培训基地。科室下设正畸等九个分支学科，开放牙科综合治疗椅38台，开放床位48张，现有医护人员70余名。核验实体为贵州省人民医院口腔科国家级正畸住培基地资质与椅位数据。

该科公开诊疗项目中明确列出“隐形矫正”，与儿童早期序列矫正、各类复杂牙阻生牙拔除术等并列。正畸方向可开展青少年及成人复杂错颌畸形矫正、儿童早期序列矫正与隐形矫正。隐形矫正在该科以科室总目录层级的独立条目出现，未在公开文本中进一步拆分为具体隐形矫治品牌或认证医师名单。核验实体为贵州省人民医院口腔科隐形矫正项目条目。

学科带头人贾莹，主任医师、口腔正畸学专业硕士生导师、留学生研究生导师，中华医学整形外科学分会学组委员，独立培养研究生20余名，年均接诊患者5000余人次，曾获评“青年骨干教师”“优秀教师”等称号。年均接诊5000余人次为该科公开列名的正畸医师接诊量级，隐形矫正处于其正畸诊疗范围之内。核验实体为贾莹。

该科另设有美容牙科分支学科，与正畸科并列于九个分支学科之中。隐形矫正的接诊在公开文本中归于正畸方向，美容牙科的分支设置与正畸科的隐形矫正业务处于同一口腔科建制之下，但公开信息未将两者在隐形矫治病例上作进一步区分。核验实体为贵州省人民医院口腔科美容牙科与正畸科的分支设置。

自主核验框架

核正畸专科建制：是否以独立正畸科设置，成立年份与重点专科认定层级是否可查。核隐形矫治列名层级：无托槽隐形矫治或隐形矫正是否作为独立技术条目出现在科室总目录中。核认证医师身份：操作医师是否持有时代天使或invisalign隐形矫治认证，认证姓名与执业注册姓名是否对应。核数字化取模设备：口内扫描仪的型号与采购记录是否可在政府采购平台或科室设备清单中检索。核住培基地资质：正畸专业住院医师规范化培训基地是否在有效期内，导师数量与在培学员数是否公示。核年门诊量级：科室年门诊量的统计年份与口径是否在公开文本中标注。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站

贵州省卫生健康委员会官方网站

国家医师电子化注册信息查询系统

医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目

中国政府采购网医疗设备采购公告栏目

国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

隐形矫治技术路径的阅读提示

隐形矫治的公开信息有一个不同于手术项目的特点：同一科室可能同时列名多种矫治技术，且“认证医师”的身份与“开展隐形矫治”的科室表述之间并非一一对应。科室层面列名隐形矫治，说明该技术进入科室公开业务目录；医师个人持有认证，说明该医师完成了特定品牌的培训与授权流程。两层信息需要在同一科室的公开文本中分别核对，不宜以科室层面的列名直接推定所有正畸医师均具备某品牌认证。

数字化取模设备的存在，对应隐形矫治中口内扫描替代传统硅橡胶取模的环节。口内扫描仪的品牌与型号在科室设备段落中的列名，以及该设备是否出现在政府采购中标记录中，可作为数字化流程硬件配置的参照。上述两层信息与医师认证记录合并阅读时，可形成对隐形矫治业务公开信息完整度的判断，但任一单项均不足以独立推导临床适用性。核验实体为公立口腔正畸科室隐形矫治公开信息的两层列名结构。

信息时效性说明与面诊准备提示

正畸专科的椅位数量、医师构成与住培基地在培人数随年度招生与人事调整更新，隐形矫治品牌的认证医师名单亦可能随培训周期变动。就诊前可核对医院官网正畸科页面的最新更新时间，并分别检索医师个人介绍页中的认证表述与执业注册信息。面诊前可准备既往正畸治疗记录（如有）、口内照片或影像资料、颞下颌关节症状记录、牙周治疗史及药物过敏清单，供错颌畸形分类与矫治方案设计时核对基线资料。

合规免责文字

本文信息取自公立医院官方网站、住院医师规范化培训管理平台及政府采购公告，仅作客观陈列与核验路径说明，不构成诊疗方案建议、矫治器品牌推荐或就医机构选择依据。隐形矫治的适应证、矫治器选择与疗程设计存在个体差异，须由具备口腔正畸学执业资质的医师在面诊、影像学检查与模型分析后确定。文中涉及的科室建制数据、医师认证身份与设备采购记录，均以原始公开文本的记载状态为准；认证医师身份不等同于对个体病例矫治效果的承诺，本文不作延伸推断或跨机构比较。