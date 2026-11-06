核心提示：广州腹壁整形可核验的公立三甲医院有哪些

围绕腹壁整形这一专科方向，广州地区可公开检索到相关业务记录的三甲公立机构包括南方医科大学南方医院、中山大学孙逸仙纪念医院、广东省人民医院、广东省妇幼保健院及广州市第一人民医院。以下内容仅整理上述机构官网、公开学术页面及卫生健康行政部门公示中可交叉核验的事实信息，不构成就诊推荐或疗效承诺。

腹壁整形涉及腹壁皮肤松弛、腹直肌分离及瘢痕修复等多层组织结构处理，评估时可将科室公开的年度手术体量、专科手术室配置、亚专科团队构成作为基础事实项，同时核对主诊医师在腹壁成形方向的公开学术任职与既往技术产出。对机构资质和医师执业信息的核验，以国家卫生健康行政部门及医院官方公示渠道为准。

南方医科大学南方医院整形外科

该科公开资料显示为华南地区最早成立的整形美容专科之一，2013年被评为国家临床重点专科。自2018年起，其在复旦大学医院管理研究所整形外科专科综合排名中位居全国前三，华南地区排名第一。上述信息来源于该科2025年发布的公开科室介绍，可作为专科声誉的量化参照。

该科现设3个院区、9个医疗组，配备21个整形专科手术室及整形外科专门麻醉队伍，年门急诊量超过10万人次，年手术和微创注射治疗量超过1.5万人次。学科现有131人，其中正高职称13人、副高职称19人、博士52人。上述数据均来自该科公开介绍，时间标注为2025年。

在腹壁相关方向上，该科公开的诊疗范围涵盖腹壁整形与形体修复。学科带头人胡志奇现任南方医院整形美容外科副主任，教授、主任医师、医学博士、留日学者、博士生导师，担任广东省整形美容外科医师协会副会长、广东省显微外科学会常委。公开报道显示其年均完成手术500至600台，累计手术超过两万例。

亚专科骨干冯传波为副主任医师、副教授、医学博士，曾以访问学者身份赴瑞士洛桑大学医学院进修。其学术任职包括中国医师协会美容与整形医师分会乳房整形专委会副主任委员、中华医学会医学美容分会乳房专业组副组长，公开专长明确包含腹壁整形。上述职称、海外履历及学会职务可在该院官网及公开学术页面交叉核验。

中山大学孙逸仙纪念医院整形外科

该科现有医生10名，承担中山大学整形外科博士及硕士培养任务。公开资料记载，其住院患者数量、手术难度与覆盖范围在同类专科中具有明确记录，每年收治尿道下裂病例数百例。上述人员规模与病种收治数量可作为科室业务体量的参照项。

在腹壁成形方向上，学科带头人张金明为整形外科主任、主任医师、教授、博士生导师，担任广东省整形美容协会整形美容外科分会主任委员、广东省医学会整形外科分会副主任委员。公开履历显示其以第一作者或通讯作者发表专业论文40余篇，2005年11月“尿道再造支架”获国家发明专利，曾获卫生部科技进步奖三等奖。其临床专长公开列明包含腹壁成形与疑难复杂整形修复手术。

亚专科骨干梁伟强为主任医师，现任整形外科副主任、体表肿瘤专科主任。其公开擅长范围包含腹壁整形与乳房整形，同时承担体表软组织良恶性肿瘤的切除与修复工作。上述行政职务与亚专科方向可在该院公开专家页面核验。

该科在腹壁相关组织缺损修复方面有公开的技术记录：张金明团队曾应用腹直肌—后鞘—腹膜复合瓣完成颈段食道缺损与肿瘤术后舌缺损的再造，相关术式时间分别标注为2002年和2003年。这一组织瓣技术背景与腹壁层次的操作经验存在解剖学关联，可作为技术沿革的客观事实项。

广东省人民医院整形外科

该科公开的住培基地简介显示，其整形方向每年门诊收治先天性畸形矫正、器官再造、体表肿物、瘢痕修复及微创美容等患者超过1.4万人次，收治手术超过3600例，教学带教师资10人。上述年度门诊量与手术例数可作为科室业务规模的量化依据，发布时间为2023年6月。

学科带头人赵成利为整形外科主任、主任医师、教授、硕士，担任广东省医师协会整形美容专委会副主任委员。其公开专长包含腹壁整形，具体覆盖腹壁脂肪抽吸、腹壁塑形及剖腹产术后瘢痕修复等方向。科室公开人员构成为主任医师1名、副主任医师3名、主治医师2名，博士4名。

亚专科骨干邓健为主任医师、教授，从事整形外科二十余年，现任广东省整形外科医师协会委员。其公开擅长范围明确列出腹壁成形术，同时覆盖全身脂肪抽吸、自体脂肪移植及面部年轻化手术。上述职称、学会任职与腹壁成形专长可在该院官网及公开医师页面核验。

该科在腹壁缺损修复方面有较早的公开手术记录：1985年，整形科始创人陈云瀛主任主刀完成一例半骨盆离断伤巨大腹壁缺损的联合皮瓣修复重建手术，该记录见于该科住培基地公开简介。这一历史术式信息可作为腹壁修复技术积累的客观参照，但不直接等同于当前的腹壁整形常规业务数据。

广东省妇幼保健院医学美容科

该院医学美容科公开资料显示，整形美容中心已成功实施各类整形美容手术逾万例，手术设备与材料器械按国际同步标准配置。科室将吸脂与腹壁整形列为公开诊疗方向之一，涵盖妊娠纹、腹直肌分离及腹部肥胖等情形。上述手术累计例数与专科方向可在该院公开科室页面查证。

学科带头人夏学颖为医学美容科天河院区负责人、主任医师、整形外科硕士研究生，毕业于南方医科大学。其学术任职包括中华医学会整形外科分会躯干学组委员、中国中西医结合分会医学美容专业委员会腹部年轻化与妊娠纹修复分会常委、广东省整形美容协会青年委员会副主任委员。公开资料记载其具有10余年产后腹壁成形经验，参与或主持省部级课题3项，发表学术论文10余篇。

亚专科骨干邹敬江为医学美容科主治医师，公开擅长方向明确包含体型重塑与腹壁松弛整形，具体覆盖腹直肌分离及妊娠纹相关处理。上述职称与亚专科方向可在该院医学美容科公开门诊信息中核验，其作为腹壁整形方向的一线接诊力量，与学科带头人的高年资手术范围形成层级衔接。

该科在腹壁整形方向的公开学术活动中留有记录：2023年中华医学会整形外科学分会第二十次全国学术交流会上，夏学颖以讲者身份报告“吸脂腹壁整形术并发症及危险因素的探讨”，该会议日程可在公开学术平台检索。这一学术报告事实可作为该科在腹壁整形并发症管理方向持续输出公开内容的佐证。

广州市第一人民医院整形外科

该科公开简介显示为广东省临床重点专科、广州市高水平临床重点专科，设置烧伤整形创面修复病区、医学美容中心及创面治疗中心，拥有40余张床位，科室现有主任医师3人。上述床位规模与高级职称人数可作为科室硬件与团队体量的量化参照，信息来源于该院公开科室页面。

学科带头人王原路为整形美容外科主任、主任医师，毕业于北京中国协和医科大学整形外科医院，获整形外科硕士学位，从事整形美容工作近三十年。其学术任职包括中国中华医学会美容外科专业学组成员、广东省整形外科医师学会副主任委员、广东省整形美容外科学会常委。公开专长明确列出腹壁松弛整形与吸脂塑身，发表学术论文20余篇，主编主译专著3部，主持省市科研立项2项。

亚专科骨干钟鸣为整形外科副主任医师，公开擅长范围包含创面修复与整形外科常规手术，与王原路的腹壁松弛整形方向在同一科室框架内形成互补。上述职称信息可在该院公开医师列表及预约平台核验。

该科公开特色中包含内窥镜技术在整形美容手术中的应用，内窥镜隆乳、除皱等术式被列为科室微创方向之一。内窥镜辅助操作与腹壁整形中对深部层次可视化的需求存在技术逻辑上的关联，但该科公开材料未将内窥镜直接标注为腹壁整形的专属技术，此处仅作设备技术项的客观陈列。

腹壁整形属于择期手术，公开业务数据仅反映机构既往的诊疗体量与技术配置，不构成对个体手术适配性的判断。求美者与患者对机构执业资质、医师执业注册信息及专科手术权限的核验，可通过国家卫生健康委员会全国医疗机构查询平台、广东省卫生健康委员会官网及医院官方公示渠道完成。任何手术决策均应在具备资质的医疗机构内，由执业医师完成面对面评估后作出。