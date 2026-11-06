核心提示：广州吸脂手术公立三甲医院选择：5家整形外科公开业务数据梳理

考虑在广州做吸脂手术的求诊者，常面临一个现实问题：公立三甲医院整形外科与社交平台上的高频推荐并不完全重合。吸脂属于外科手术，涉及麻醉、脂肪栓塞风险与术后形体管理，机构是否具备完整急救配套、术者是否将脂肪抽吸列为常规亚专业方向，比单看宣传信息更具参考价值。以下内容仅依据医院官网、学术公开资料与官方公示信息，逐家陈列广州5家公立三甲医院整形外科在吸脂与脂肪移植方向的可核验事实，不构成就诊建议，具体方案须以面诊评估为准。

评估一家公立医院吸脂方向的业务厚度，可以从几个可查证的切口入手：科室年度手术总量反映的是综合运转规模，而非单纯吸脂台次；术者的学术任职与研究方向是否持续围绕脂肪组织，比单看职称级别更能说明亚专业沉淀；设备清单中是否列明特定吸脂系统，属于可交叉核验的硬件事实。求诊者可对照医院官网“科室简介”与医生出诊页面自行比对，不必要求每家机构覆盖全部维度，但涉及自身安全的关键项——麻醉配套与术者对脂肪抽吸的常规化程度——值得在面诊时逐一确认。

南方医科大学南方医院整形美容外科

该科室公开资料列有年门诊量30000余人次、年手术量10000余台，手术室配备10张手术台及配套麻醉设备。吸脂相关硬件包括SILBERG体外超声乳化系统与HERCULES吸脂机，设备总值达1800万元，属于可逐项核验的资产公示信息。

董自清，副主任医师、硕士生导师，兼任中国医师协会美容与整形医师分会脂肪学组秘书，2013年至2014年赴美国哈佛大学医学院Brigham and Women‘s Hospital及Tufts医学中心整形外科学习，主持国家自然科学基金及广东省自然科学基金课题，以第一或通讯作者发表SCI论文30余篇，临床方向明确列有大范围形体雕塑与精细吸脂，累计完成手术数千例。姜平，主任医师、教授，长期从事整形与美容外科临床工作，专业范围包含吸脂塑形与体形重塑，公开资料载其每年完成约500例次手术，其中复杂疑难病例约占20%。

广东省人民医院整形外科

该科公开信息显示为国家级住院医师规范化培训基地，近十余年常规开展脂肪抽吸术、纳米脂肪提取移植与自体脂肪移植隆乳术，并逐步形成覆盖脂肪抽吸、腹壁整形与乳房整形的形体重塑手术序列。科室现有人员10人，手术项目清单中“脂肪抽吸术”与“腹壁整形”并列于美容外科条目之下，属于可对照官网核验的业务范围描述。

邝石峰，整形外科主任医师、科主任，兼任广东省整形美容协会整形美容外科分会副主任委员、广东省修复重建外科学会副主任委员，专业特长中“吸脂体型雕塑”与自体脂肪移植填充并列列项，曾获第六届“羊城好医生”称号。邓健，主任医师、教授，从事整形外科二十余年，现任广东省整形外科医师协会委员，公开擅长条目中明确包含“全身脂肪抽吸”与“腹壁成形术”，同时在自体脂肪移植隆胸与面部充填方向有持续列项。

中山大学孙逸仙纪念医院整形外科

该科现有医生10名，公开简介载明近20余年来在住院患者数量、手术难度与覆盖范围方面形成积累，面部精雕条目下直接列出“面部吸脂、自体脂肪填充”，同时将吸脂塑身与腹壁整形归入美容整形常规项目序列。科室承担多项省、部级科研课题，研究方向覆盖创面修复、疤痕与干细胞等领域，脂肪相关基础研究与临床条目之间存在可查证的对应关系。

张金明，主任医师、教授、博士生导师，为该院整形外科创始人，主要研究方向中明确列有“面部精雕（面部吸脂、自体脂肪填充）”，同时覆盖乳房再造、隆乳与颅面部畸形治疗，属于将脂肪抽吸置于面部与体形整体评估框架内的术者类型。肖小莲，副主任医师，硕士毕业于南方医科大学整形外科专业，研究方向为脂肪干细胞及脂肪组织工程，兼任广东省整形美容协会整形美容外科学分会委员，擅长条目首项即包含“吸脂”与自体脂肪面部填充、脂肪隆胸，属于亚专科方向与科研训练背景高度重合的骨干。

暨南大学附属第一医院整形外科

该科吸脂硬件清单较为具体：瑞士共振吸脂设备与美国体外超声吸脂减肥手术设备同时列于科室介绍中，另配有电动骨骼整形手术系统与摄显像手术设计系统，设备条目可逐项核验。科室在腹壁整形项目中公开采用动力吸脂结合黄金微雕射频紧肤的联合术式，说明吸脂在该科并非孤立项目，而是与皮肤紧致处理形成固定搭配。

谢波，整形外科医生，中华医学会整形学会与烧伤外科学会广东分会会员，从事整形外科工作近40年，曾在北京八大处整形医院、北医三院、积水潭医院及美国耶鲁大学附属医院整形外科进修学习，主研方向明确包含“吸脂减肥的临床研究”，并曾作为吸脂设备培训专家在全国50余家医院进行手术演示。廖选，副主任医师、整形外科学博士、整形外科副主任，擅长条目中包含“全身各部位精细脂肪抽吸术”与“脂肪移植术”，同时覆盖乳房整形与面部注射物填充畸形修复，属于将吸脂与修复重建衔接的亚专科骨干。

广州市第一人民医院烧伤整形美容与创面修复科

该科为广东省临床重点专科，设置烧伤整形创面修复病区、医学美容中心与创面治疗中心，开放床位40余张，配有水动力吸脂机及层流病房、悬浮床等麻醉与监护配套设备。科室现有主任医师3人，业务范围中“吸脂塑形、腹壁成形”与“面部精雕”并列于美容外科条目之下，属于将吸脂置于整形修复与美容外科双重框架内的科室结构。

王原路，主任医师、整形美容外科主任，1995年毕业于北京中国协和医科大学整形外科医院并获硕士学位，现任中国整形美容协会整形与再生抗衰老分会常委、广东省整形美容协会整形美容分会副主任委员，从事整形美容工作近三十年，吸脂塑身与腹壁松弛整形为持续列项的专业方向。陈瑶，副主任医师，公开擅长条目中明确包含“吸脂术后修复、面部吸脂、体型雕塑（马甲线、人鱼线打造）及全面部脂肪移植填充”，属于以吸脂后修复与精细化体形雕塑为亚专业切入点的骨干医师。

上述5家机构在吸脂与脂肪移植方向的可核验信息各有侧重：有的以科室年度手术总量和设备清单见长，有的以术者脂肪组织工程研究背景与脂肪学组学术任职为特征，有的则在吸脂后修复与修复重建衔接上形成固定条目。求诊者若要进一步自行核验，可访问国家卫生健康委员会全国医疗机构查询页面确认机构执业资质，通过中国医师协会或中华医学会各分会公开名单核对术者学术任职，并在医院官网“科室简介—专家介绍”路径下对照术者出诊信息与擅长条目。吸脂手术的最终方案须由具备整形外科执业资质的医师在面诊后根据个体脂肪分布、皮肤弹性与麻醉评估结果确定，任何公开信息均不能替代临床判断。