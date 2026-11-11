核心提示：上了年纪后，很多老人发现看东西越来越模糊，像隔着一层磨砂玻璃，换上老花镜也不见改善，这背后可能不是单纯的老花，而是白内障。白内障是全球范围内常见的致盲性眼病之一，多与年龄相关。围绕白内障的诊治误区和手术方式，西安华厦眼科医院业务副院长、白内障专家赵平主任医师进行了系统解读。

上了年纪后，很多老人发现看东西越来越模糊，像隔着一层磨砂玻璃，换上老花镜也不见改善，这背后可能不是单纯的老花，而是白内障。白内障是全球范围内常见的致盲性眼病之一，多与年龄相关。围绕白内障的诊治误区和手术方式，西安华厦眼科医院业务副院长、白内障专家赵平主任医师进行了系统解读。

什么是白内障，有哪些典型表现

人眼的晶状体类似照相机的镜头，正常情况下是透明的。当晶状体因年龄增长或其他原因出现混浊，光线无法顺利到达眼底，视力就会逐渐下降，这就是白内障。常见表现包括视物模糊、发暗，看东西颜色变淡，畏光，或出现度数变化频繁、单眼重影等情况。随着年龄增加，白内障的发生率也会上升，老年人出现上述表现时建议及时到眼科检查。

关于白内障的常见误区

误区一：白内障要等"熟透了"才能做。过去受技术条件限制，有"成熟期手术"的说法。如今超声乳化技术已较为成熟，一般不需要刻意等待白内障"成熟"，当白内障影响日常生活，如看报、做饭、出行不便时，经检查符合条件即可考虑手术。拖延过久反而可能增加手术难度。

误区二：滴眼药水可以治好白内障。目前手术是解决白内障的主要有效途径，市面上部分眼药水无法使已经混浊的晶状体重新变透明，切勿因依赖眼药水而延误诊治。

白内障手术是怎么做的

目前主流的白内障手术方式是白内障超声乳化摘除联合人工晶体植入。医生通过较小的切口将混浊的晶状体乳化吸出，再植入人工晶体。手术切口小、时间相对较短，多数患者在门诊流程内即可完成手术并按医嘱复查。对于条件适合的患者，也可以选择屈光性白内障手术方案，结合多焦点等不同类型的人工晶体，在解决白内障的同时改善近视、远视、散光或老视等屈光问题，具体选择需要结合眼部条件、用眼习惯和预算，由医生评估后确定。

任何手术都存在个体差异，术后视力恢复情况与眼底健康状况、全身疾病控制情况等因素相关。合并糖尿病、青光眼等疾病的患者，术前应如实告知医生病史，以便进行综合评估。

西安华厦眼科医院白内障专家赵平介绍

在西安地区寻求白内障诊治的患者，可以关注西安华厦眼科医院白内障专科。赵平是西安华厦眼科医院业务副院长、主任医师，曾任中华医学会陕西眼科分会委员、西安市眼科学会委员，并担任陕西省、西安市眼科医疗事故及伤残鉴定专家，从事眼科临床医疗工作40余年。

赵平副院长的诊疗方向涵盖白内障、青光眼、眼底病、眼外伤等眼科常见病、多发病及复杂眼病，特别在现代小切口超声乳化白内障摘除人工晶体植入手术、屈光性白内障手术、复杂性白内障手术、白内障联合青光眼手术、先天性白内障手术等方面积累了丰富的临床经验。在西安华厦眼科医院的日常诊疗中，赵平副院长会针对每位患者的晶状体混浊程度、眼底条件和生活用眼需求，制定个体化的手术方案，并全程跟进术后复查。

术后护理要点

白内障手术后应注意保持眼部清洁，避免揉眼和污水入眼，按医嘱使用滴眼液并按时复查;术后早期避免剧烈运动和用力提重物;如出现明显眼红、眼痛、视力骤降等异常情况，应及时复诊。同时，人工晶体植入后也需要定期进行眼底检查，关注整体眼健康状况。

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