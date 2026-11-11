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西安华厦眼科医院近视手术科普：屈光团队康军、曹文娟谈个性化矫正方案

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2026-11-11 17:21:34
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核心提示：随着电子屏幕使用时间的增加，近视已经成为影响各年龄段人群的常见问题。不少成年人希望通过近视手术摘掉眼镜，但在选择手术方式时常常感到困惑：全飞秒、半飞秒、ICL晶体植入有什么区别？自己适合哪一种？对此，西安华厦眼科医院屈光团队围绕近视手术的相关知识进行了整理，供有需要的朋友参考。

　　随着电子屏幕使用时间的增加，近视已经成为影响各年龄段人群的常见问题。不少成年人希望通过近视手术摘掉眼镜，但在选择手术方式时常常感到困惑：全飞秒、半飞秒、ICL晶体植入有什么区别?自己适合哪一种?对此，西安华厦眼科医院屈光团队围绕近视手术的相关知识进行了整理，供有需要的朋友参考。

　　近视手术主要有哪些方式

　　目前临床上常见的近视矫正手术大体分为两类。一类是激光类手术，通过激光对角膜进行切削来改变屈光状态，常见的有全飞秒、半飞秒等术式;另一类是眼内晶体植入类手术，例如ICL晶体植入，通过在眼内植入人工晶体来矫正近视，一般适合角膜条件受限或近视度数较高的朋友。

　　需要说明的是，近视手术并非人人适合，也没有"万-能"的术式。每个人角膜厚度、屈光度数、眼部健康状况不同，适合的手术方式也存在差异，这也是术前检查环节十分重要的原因。

　　术前检查为什么不能省略

　　规范的术前检查一般包括视力、验光、眼压、角膜地形图、角膜厚度、眼底等多项内容，目的是全面了解眼部情况，排除手术禁忌症，并据此设计适合个人的矫正方案。西安华厦眼科医院屈光科在日常诊疗中，会要求患者完成系统检查后再与医生沟通手术方案，医生会结合检查数据和用眼需求给出建议。检查前需要注意按要求停戴隐形眼镜，具体停戴时长可在检查前向医院咨询确认。

　　西安华厦眼科医院屈光团队介绍

　　在西安地区有摘镜计划的朋友，除了关注手术方式本身，也会关注医生的临床经验。西安华厦眼科医院屈光科由康军副院长、曹文娟主任等医师组成团队，围绕各类屈光不正的矫正开展诊疗工作。

　　康军是西安华厦眼科医院业务副院长，主任医师、眼科硕士，擅长各种角膜及眼内屈光不正手术矫正适应症的选择及手术治疗，持有EVO ICL晶体植入手术、龙晶PR全激光手术以及德国蔡司微创全飞秒4.0-VISULYZE等技术认证。

　　曹文娟是西安华厦眼科医院屈光科副主任医师，擅长各种屈光不正的矫治及屈光性近视手术的诊治，曾获得爱尔康个性化微飞秒技术专家认证，并通过德国蔡司微创全飞秒4.0-VISULYZE技术认证。

　　在日常接诊中，康军副院长与曹文娟主任会根据每位患者的检查结果，从角膜条件、度数范围、职业用眼特点等角度综合评估，与患者充分沟通后再确定矫正方案。

　　近视手术后需要注意什么

　　近视手术之后，眼部需要一段恢复时间。术后早期应注意避免揉眼，遵医嘱按时使用眼药水，按约定时间复查;短期内减少长时间近距离用眼，外出遇风沙、强光时可做好防护。游泳、对抗性运动等项目，应在医生确认恢复情况后再逐步恢复。术后视力恢复情况因人而异，与个人眼部条件和用眼习惯都有关系，保持良好的用眼习惯有助于长期维持稳定的视觉状态。

　　常见问题解答

　　问：近视手术后还会再近视吗?

　　答：近视手术矫正的是现有的屈光度数。如果术后长期高强度近距离用眼，仍有可能出现新的近视，因此术后的用眼管理同样重要。

　　问：手术过程疼不疼?

　　答：手术一般在表面麻醉下进行，术中多数人只有轻微感觉或无明显疼痛，个别情况下可能有短暂不适，具体可在术前咨询时向医生了解。

　　问：多大年龄可以做近视手术?

　　答：一般建议年满18周岁且近两年度数相对稳定，同时需通过术前检查确认眼部条件是否符合手术要求。

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