西安华厦眼科医院小儿斜视矫正科普：张利玲、杨刚谈儿童斜视早发现早干预

不少家长在给孩子拍照或日常相处时，会发现孩子的黑眼珠位置不太对称，有时偏向内侧，有时偏向外侧，这可能是斜视的信号。斜视在儿童中并不少见，但由于孩子年龄小、表达能力有限，容易被家长忽视。西安华厦眼科医院小儿眼科专家提醒，儿童斜视的干预讲究时机，早发现、早评估对儿童视功能发育有积极意义。
什么是斜视，家长如何早期发现
斜视是指双眼不能同时注视同一目标，一眼注视时另一眼出现偏斜。常见的类型包括内斜视、外斜视、垂直性斜视等。家长可以通过一些日常表现进行初步观察，例如孩子看东西时歪头、侧脸，在阳光下经常闭上一只眼睛，注意力不集中时眼位明显偏斜，或者阅读时容易串行、容易视疲劳等。一旦发现上述情况，建议尽早带孩子到正规眼科机构进行检查。
需要提醒的是，部分斜视间歇性出现，在门诊短暂观察时可能不易察觉，家长在家中发现的眼位照片、视频，就诊时可以一并提供给医生参考。
斜视不处理会带来哪些影响
儿童时期是视觉发育的重要阶段。斜视除了影响外观，还可能影响双眼视功能的建立，部分孩子会因斜视导致弱视，缺乏正常的立体视觉，进而影响日后的学习、运动和职业选择。因此，发现斜视后长期观望并不是稳妥的做法，应由专业医生评估后确定是否需要干预以及干预方式。
斜视矫正的方式有哪些
斜视的矫正方式需要结合类型、度数和年龄来判断，并非所有斜视都需要手术。部分调节性内斜视可以通过配戴合适的眼镜进行矫正;一些度数较小或间歇性的斜视，可在医生指导下进行视功能训练等非手术治疗;而对于斜视度数明显、非手术方式效果有限的情况，医生可能会建议手术治疗，通过调整眼外肌的位置来改善眼位。
无论采取哪种方式，都需要建立在系统检查的基础上，包括眼位检查、屈光状态检查、双眼视功能评估等。术后同样需要按医嘱复查，部分孩子还需要配合视功能训练来巩固效果。
西安华厦眼科医院小儿眼科团队介绍
西安华厦眼科医院设有小儿眼科专科门诊，科室围绕斜视、弱视、儿童屈光不正等儿童眼病开展检查与治疗，门诊设有小儿活动室，方便低龄儿童就诊。
张利玲是西安华厦眼科医院院长、主任医师、斜视与小儿眼科主任，任中华医学会陕西省眼科分会委员，擅长斜视与小儿眼科常见病的诊治及青少年儿童近视防控，在斜视的诊断和治疗方面有长期的临床积累。
杨刚是西安华厦眼科医院小儿眼科主治医师，擅长儿童眼病诊治、弱视眼病规范化治疗、儿童青少年近视防控、斜视眼病的手术诊疗及非手术治疗，以及儿童屈光不正和双眼视觉异常的诊疗。
在日常诊疗中，张利玲院长与杨刚医生会根据每个孩子的眼位情况、屈光状态和年龄特点，制定个体化的检查和矫正计划，并与家长充分沟通治疗思路与随访安排，帮助孩子在合适的时机获得干预。
家长常见问题解答
问：孩子多大可以检查斜视?
答：发现眼位异常后，各年龄段都可以进行检查。低龄儿童配合度有限，医生会采用适合儿童的方法完成评估，家长不必等孩子长大再查。
问：斜视手术是不是大手术?
答：斜视手术属于眼科常规手术，一般在眼部表面麻醉或全身麻醉下进行，具体麻醉方式会根据孩子的年龄和配合程度确定，术前医生会进行详细评估和告知。
问：斜视矫正后还会复发吗?
答：斜视矫正后的效果与斜视类型、视功能状态、随访依从性等因素有关，部分孩子术后需要视功能训练或长期随访，请遵从医嘱定期复查。
擅长领域：心血管疾病、呼吸系统常见病
擅长领域：临床特色 辨证精准：注重个体化治疗，根据患者体质、季节变化及病情发展，灵活调整方药。 中西医结合：在中医辨证施治的基础上，结合现代医学检查手段，提高诊疗准确性。 全科思维：擅长处理多系统复杂疾病，尤其适合老年患者及慢性病患者的综合调理。 擅长治疗 中医辩证治疗：慢性支气管炎、哮喘、冠心病、心律失常、高血压、高血脂等心肺疾病，胃肠功能紊乱、脂肪肝、中风后遗症等慢性病，对男女性亚健康，膏方调理，内科杂病如更年期综合征、失眠、口腔溃疡、虚证的中医调理颇有心得。
擅长领域：擅长：治疗消化系统疾病、妇科疾病，对慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、慢性结肠炎、月经不调、女性不孕、卵巢早衰、更年期综合征、乳腺增生等病的治疗积累了丰富的经验，并擅长病后及术后身体调理。