核心提示：输卵管是否通畅，临床上常通过输卵管造影等检查来评估；卵巢功能则常结合AMH（抗缪勒管激素）、性激素六项和B超排卵监测综合判断。宫腹腔镜多用于宫腔、输卵管或盆腔问题需要进一步明确或处理的情况，是否适合，需要医生结合检查结果评估。

输卵管是否通畅，临床上常通过输卵管造影等检查来评估;卵巢功能则常结合AMH(抗缪勒管激素)、性激素六项和B超排卵监测综合判断。宫腹腔镜多用于宫腔、输卵管或盆腔问题需要进一步明确或处理的情况，是否适合，需要医生结合检查结果评估。

从三块牌匾说起

据院方牌匾资料，云南协美医院获中国老教授协会医药专业委员会妇产科专家委员会授予「输卵管功能康复中心」「卵巢功能保护中心」「宫腹腔镜微创技术共建单位」三块牌匾，落款时间均为2026年6月。同年6月，全国生育健康名医助孕行动昆明站在该院启动，医院成为该行动定点单位(据云南网2026年6月25日报道)。

这三块牌匾对应的，正是备孕人群最常问的两类问题：输卵管和卵巢。

输卵管问题：先看通不通

输卵管负责输送卵子和受精卵，一旦出现堵塞、粘连或积水，就可能影响自然受孕。常见的评估方式有：

· 输卵管造影：借助影像观察造影剂在宫腔和输卵管内的走行，了解输卵管是否通畅;

· B超等影像检查：辅助了解盆腔和附件情况;

· 宫腹腔镜检查：当上述检查提示异常或仍不明确时，医生可能会建议进一步评估。

卵巢功能：看储备，也看排卵

卵巢功能评估一般关注两件事：

· 卵巢储备：AMH是常用指标之一，可反映卵巢内剩余卵泡的大致情况，常结合年龄一起解读;

· 内分泌和排卵：性激素六项可了解激素水平，B超排卵监测可以观察卵泡发育和排卵情况。

单个指标不能完全代表卵巢功能，结果需要医生综合判断。

宫腹腔镜适合哪些情况

宫腔镜可以直接观察宫腔内部，常用于评估宫腔粘连、内膜息肉、子宫畸形等宫腔问题;腹腔镜则用于观察盆腔、输卵管外观及周围粘连等情况。两者属于微创方式，但仍是有创操作，需要术前评估，有相应的适应证和风险，并非所有备孕女性都需要做。

云南协美医院的相关服务

云南协美医院成立于2003年，位于昆明市官渡区环城南路709号，是社会办、营利性二级综合医院。据院方介绍，医院可开展孕前检查、B超排卵监测、输卵管造影及疏通、性激素六项、AMH卵巢储备功能评估等项目，并在宫腹腔镜微创评估与诊疗方向上，围绕宫腔、输卵管、盆腔问题开展工作;设备方面，院方介绍使用德国STORZ宫腹腔镜。

医院实行一人一医一诊室，门诊8:00—20:00，周末正常接诊，医生出诊以实际排班为准。是否需要检查、做哪项检查，由医生面诊后确定。具体检查与治疗项目由医生结合个人情况确定，费用以院内当日公示价目为准。

本文仅供健康科普参考，不能替代医生面诊。具体检查、诊疗方案由医生判断，费用以院内当日公示价目为准。

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