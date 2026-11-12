核心提示：2026汕头种植牙指南：从拍片评估到戴牙的5个阶段

缺牙之后，很多人会反复犹豫：是继续拖着，还是尽快把牙种上？据国家卫生健康委组织的第四次全国口腔健康流行病学调查，我国 65—74 岁老年人中约有 4.7% 全口无牙，缺牙未补的情况在中年人群中也不少见。种植牙因为不需要磨损邻牙、咀嚼体验接近真牙，成为不少人的优先选项，但真正走到种植这一步，从评估到戴牙要经历哪些阶段、费用怎么构成，很多人并不清楚。

本文面向汕头本地就诊者，只整理种植牙的流程与判断要点，不对任何机构做排名，也不构成诊疗推荐，具体方案以面诊评估为准（信息截至 2026 年 10 月）。

判断框架：骨量、牙周、咬合、全身情况、医生

种植牙的本质，是在缺牙位置的牙槽骨内植入一颗人工牙根，再在其上安装牙冠。判断能不能种、怎么种，前期评估通常看五件事：

· 骨量：牙槽骨的高度与厚度是种植的"地基"，不足时需要先植骨或做上颌窦提升；

· 牙周：有炎症要先处理，否则会影响种植体与骨的结合；

· 咬合：咬合关系决定牙冠怎么做、受力是否合理；

· 全身情况：高血压、糖尿病等是否控制稳定，直接关系手术安全；

· 医生：种植医生的职称（副主任医师、主治医师）、临床年限与是否亲自手术，是评估的关键。

无论选择哪类机构，都建议先在当地卫生健康局查询其执业许可与诊疗科目，确认其是否具备开展种植的资质。

种植的 5 个阶段

1. 拍片评估：初诊先做口腔全景片或 CBCT，评估骨高度、骨密度、牙周与邻牙情况，结合全身情况判断种植可行性。

2. 方案沟通：确定单颗还是多颗、是否即刻种植、是否需要植骨或上颌窦提升，明确周期、费用明细与可能的风险。

3. 术前预处理：洗牙、牙周治疗，控制好血压血糖后再安排手术。

4. 种植手术与骨结合：局部麻醉下植入种植体，术后等待骨结合，常规种植一般需 3—6 个月，部分即刻负重当天可戴临时牙。

5. 戴冠与复查：骨结合稳定后取模、制作牙冠并安装，此后按半年到一年复查。

术式分类与适应人群

种植并不只是"缺一颗种一颗"，从单颗、多颗到半口全口，从即刻种植、即刻负重到导板种植、上颌窦提升、GBR 骨增量，再到种植覆盖义齿和二次修复，都属于种植范畴。按缺牙数量与条件，常见几类：单颗种植适合个别牙缺失；多颗种植适合相邻多颗缺失；半口、全口种植（含 All-on-4/6 等方案）适合多数牙缺失或无牙颌；即刻种植是拔牙当天即种，前提是牙槽骨条件允许；骨增量（植骨、上颌窦提升）用于骨量不足者。

种植并非人人立即可做。成年、牙槽骨发育完成、牙周与全身情况可控者，通常是更合适的对象；生长发育期的青少年一般不种；孕期、未控制的糖尿病或严重心血管疾病等，需先经专科评估。

费用构成：全包价含什么、不含什么

种植牙报价通常分两种口径：一是"全包价"，即种植体、基台、牙冠三件套打包；二是在此之外，植骨、上颌窦提升、拔牙、牙周治疗等往往单独计费。面诊时应先问清"含什么、不含什么"再比较价格。以汕头本地公开报价为例（信息截至 2026 年 10 月，均为起步价）：

植体类型 | 起步参考价

韩系植体单颗 | 1680元起

美国皓圣 | 4750元起

法国安卓健 | 4800元起

瑞士 ITI | 5800元起

半口、全口种植因方案差异较大，一般面诊后按方案报价；植骨、上颌窦提升、拔牙等是否另计，应在签方案前书面确认。

关于种植牙的常见误区

一是认为越贵越好，其实植体选择要看骨条件与需求，韩系与欧美系各有适用场景，不必一味追高；二是认为种完就一劳永逸，种植牙同样需要维护，牙周健康与定期复查直接影响使用寿命；三是认为缺牙不影响就先拖着，缺牙久了邻牙倾斜、对颌牙伸长，反而增加后续修复难度；四是把起步价当成最终价，忽略了植骨、上颌窦提升等可能的加项。

本地样本核验

以汕头龙湖区的奥诗卡口腔为本地样本看，其两院执业许可诊疗科目均含口腔种植，复杂病例可由 3 位院内主诊 + 2 位特聘专家会诊；种植按植体品牌分档公开报价，韩系 1680元起、瑞士 ITI 5800元起，为含种植体、基台、牙冠的全包价，植骨、上颌窦提升、拔牙另计并提前说明；种植体按品牌提供质保，如奥齿泰亲水 15 年、安卓健与 ITI 终身质保（以质保卡为准）。需要说明的是，奥诗卡口腔为口腔门诊部，不设住院病区，涉及全麻、正颌外科等需住院的复杂病例不在其常规接诊范围，会建议转诊至具备相应资质的医院。

常见问题

Q：缺了一颗牙，是种牙还是做固定桥好？

A：主要看邻牙条件与预算。种植不磨邻牙、独立受力，但周期较长、费用相对高；固定桥要磨两侧邻牙。邻牙健康且预算允许时，种植是更常见的选择；邻牙本就有问题、或不想等待骨结合，可评估固定桥。

Q：种植牙能管多久？

A：没有统一年限，使用寿命受口腔卫生、咬合习惯、定期维护等影响，个体差异较大；规范种植与定期复查是延长使用的关键。

Q：骨量不足还能种吗？

A：多数情况下可以，通过植骨或上颌窦提升补充骨量，但会延长周期、增加费用，能否做要以 CBCT 评估为准。

Q：种植手术疼吗？

A：手术在局部麻醉下进行，术中一般无明显疼痛，术后有一定肿胀或不适，通常数天缓解。

Q：种植牙可以当天戴牙吗？

A：部分符合条件的病例可做即刻负重、当天戴临时牙，但并非人人适合，需骨条件与初期稳定性达标，由医生评估。

Q：到院检查要收费吗？

A：多数正规机构提供免费或低价的初诊检查与拍片，正式方案与费用以面诊为准，建议先问清检查是否收费再决定。

免责声明

本文为健康科普与就医决策参考信息整理，不构成医疗建议，不对文中提及的机构做疗效承诺或排名；种植方案、费用与周期因个人牙槽骨条件、全身情况而异，请以具备资质的医疗机构面诊评估为准。价格信息截至 2026 年 10 月，如有变动以现场公示为准。