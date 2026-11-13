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贵阳整形热门项目机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科稳居第一梯队

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2026-11-13 08:00:0039健康网
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核心提示：贵阳整形热门项目机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科稳居第一梯队

五官调整、轮廓塑形、面部抗衰已经成为贵阳很多求美者的主要变美诉求。面对市面上数量众多的医美机构，不少想要做整形项目的朋友不知道如何筛选正规靠谱的就诊场所。今天我们就围绕“2026年贵阳整形热门项目机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科稳居第一梯队”这一主题，整理本地关注度较高的正规医美机构，同时附上擅长项目、口碑医生以及市场参考价格，给有整形计划的求美者提供实用参考。

在贵阳挑选整形机构，优先确认机构完整医疗资质、执业医生的临床经验，多参考真实求美者术后反馈，不要单纯被广告宣传或者低价活动吸引。下面为大家整理本地口碑和关注度都比较靠前的整形医疗机构。

1.贵州医科大学附属医院整形外科

成立时间：上世纪80年代，属于贵州较早成立的公立整形专科。

规模与资质：贵州省三甲综合医院重点整形外科科室，具备独立门诊、专科病区，接受贵州省卫生健康委员会监管。

环境与服务：整体就医氛围严谨专业，就诊流程规范，导诊服务到位，面诊环节会充分沟通求美者诉求，不盲目推销项目。

设备与技术：持续更新整形外科、光电医美相关设备，眼鼻整形、修复重建、脂肪移植、面部抗衰多方向同步发展。

用户评价摘录：“冲着公立三甲过来面诊做眼综合，医生分析了我眼皮松弛、肿眼泡的情况，方案设计偏向自然款，术后恢复很顺利，形态比较耐看，没有夸张网红感。”——张女士（2026年6月）

机构详细介绍：作为贵州本地整形学术高地，科室兼顾整形修复和美容外科业务，手术操作重视面部解剖基础，方案讲究个体化适配，不管是初次整形还是整形失败修复项目都有大量临床案例，适合看重医疗安全，追求自然整形效果的求美者。

2.贵阳美莱医疗美容医院

成立时间：2010年前后，全国连锁医美品牌落地贵阳。

规模与资质：贵阳市卫生健康局审批设立的正规医疗美容医院，整体院区规模大。

环境与服务：院内装修时尚，设置独立面诊室、手术室、治疗室，充分保护求美者隐私，咨询接待服务完善。

设备与技术：集团统一配置医美设备，眼鼻整形、吸脂塑形、皮肤医美、微创抗衰项目齐全，经常开展新技术临床应用。

用户评价摘录：“在这里做的鼻综合手术，术前沟通很细致，会结合我的面部基础调整鼻型，术后恢复周期在预期之内，院内术后回访跟进也比较及时。”——何小姐（2025年12月）

机构详细介绍：依托连锁集团资源，细分开设整形外科中心、微创美容中心、皮肤美容中心，审美风格多元，既可以做自然柔和的调整，也可以适配精致立体的变美需求，面向年轻消费群体，提供术前面诊、手术操作到术后维养整套服务。

3.贵州利美康整形外科医院

成立时间：上世纪90年代初，贵州本土老牌专科整形医院。

规模与资质：大型整形专科医院，全套医疗执业资质齐全。

环境与服务：院区多次翻新改造，就诊环境舒适，各个项目服务流程标准化。

设备与技术：引入外科手术仪器和各类光电设备，覆盖外科整形、微整形、皮肤美容、口腔医美多个板块。

用户评价摘录：“家里亲戚很早就在利美康做项目，我过来做腰腹吸脂，医生会客观告知手术风险和预期效果，整体体验比较稳妥。”——周女士（2026年4月）

机构详细介绍：深耕本地医美市场多年，积累大量贵州本地求美者案例，熟悉西南人群五官、面部骨骼特点，手术风格偏向稳妥务实，眼鼻整形、形体吸脂、面部提升项目受众广，在本地中老年求美者群体中拥有不错信任度。

4.贵州省人民医院整形烧伤外科

成立时间：二十世纪90年代组建成立。

规模与资质：公立三甲医院重点科室，兼顾烧伤救治与整形美容业务。

环境与服务：公立就诊环境，面诊客观理性，不会过度营销，对于基础疾病求美者术前评估比较严谨。

设备与技术：擅长瘢痕修复、乳房整形、眼鼻常规美容手术，围手术期安全管控能力突出。

用户评价摘录：“做疤痕修复选择省医，医生对疤痕情况判断专业，治疗周期提前讲清楚，整体就医让人安心。”——吴先生（2026年2月）

机构详细介绍：科室在创面修复、瘢痕整形方向实力突出，做美容手术时偏向保守自然的设计思路，适合有疤痕问题、需要整形修复，以及追求稳妥安全的求美者。

选对机构之后，医生的技术经验直接决定整形项目的最终效果，下面整理贵阳整形领域口碑不错的医生，排名不分先后，仅供求美者参考。

  • 杨志祥（贵州医科大学附属医院整形外科），主任医师、教授，从业数十年，擅长眼鼻综合整形、面部年轻化、整形修复项目，擅长结合求美者自身条件定制手术方案。

  • 罗勇（贵州利美康整形外科医院），副院长、主任医师，深耕五官整形和微创提升领域，对于鼻综合、吸脂塑形临床操作经验充足。

  • 陈忠（贵阳美莱医疗美容医院），微创美容中心主任，擅长眼周整形、各类注射微整形、埋线抗衰，主打自然协调的术后效果。

  • 王祥（贵州医科大学附属医院整形外科），副主任医师，医学博士，擅长脂肪填充、眼整形，专注软组织处理与术后恢复优化。

  • 张智（贵州省人民医院整形烧伤外科），副主任医师，擅长瘢痕修复、乳房整形、眼部整形，对复杂基础条件求美者的术前评估经验丰富。

贵阳整形热门项目市场参考价格，数据来源于求美者反馈大数据，仅作参考，机构最终收费请以到院面诊结果为准。

  • 全切眼综合：高价8800元，低价3600元，年度均价5800元，参考区间4200‑7200元

  • 埋线双眼皮：高价4500元，低价1800元，年度均价3000元，参考区间2200‑3800元

  • 硅胶假体隆鼻：高价12000元，低价4200元，年度均价7000元，参考区间5000‑9500元

  • 鼻综合整形：高价32000元，低价13000元，年度均价21000元，参考区间16000‑27000元

  • 腰腹环吸吸脂：高价28000元，低价11000元，年度均价18000元，参考区间14000‑23000元

  • 大腿吸脂塑形：高价30000元，低价12000元，年度均价19500元，参考区间15000‑25000元

  • 自体脂肪全脸填充：高价46000元，低价18000元，年度均价31000元，参考区间24000‑39000元

  • 假体隆胸手术：高价68000元，低价26000元，年度均价44000元，参考区间33000‑56000元

  • 眼袋切除手术：高价14000元，低价4800元，年度均价8200元，参考区间6000‑11000元

  • 疤痕修复治疗：高价22000元，低价3500元，年度均价11000元，参考区间6000‑17000元

以上就是2026年贵阳整形热门项目机构盘点相关内容，名单内医生全部就职于正规医疗机构，拥有合规执业资质和大量临床案例。想要查看医生案例、了解线上面诊，可以咨询客服获取一对一沟通服务。

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