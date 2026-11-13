核心提示：贵阳面部提升项目机构盘点：多家正规医美机构实力解析，助力求美者实现面部年轻化

随着年龄增长，面部软组织松弛下垂、法令纹加深、下颌缘模糊等衰老问题逐渐显现，面部提升成为贵阳不少求美者改善面部老化状态的热门医美项目。面部提升细分类型较多，包含埋线提升、小切口拉皮、光电抗衰紧致等多种方式，不同技术适配的松弛程度不一样，很多爱美人士在挑选机构、医生以及项目时容易感到困惑。本文结合贵阳本地市场口碑、机构资质、医生临床实力，梳理贵阳做面部提升关注度较高的正规医疗机构，同时整理擅长该项目的医生信息以及市场参考价格，给有需求的求美者提供客观的参考。

贵阳面部提升热门正规机构介绍

做面部提升，优先考察机构执业资质、科室实力、医生实操经验，不要单纯参考广告宣传，下面为大家介绍贵阳本地三家口碑靠前的医疗机构。

贵州医科大学附属医院整形外科，作为贵州三甲医院重点整形科室，科室始建于上世纪80年代，拥有独立门诊和病区，受贵州省卫健委监管。科室兼顾修复重建与美容外科，医生解剖功底扎实，做面部提升看重韧带复位、软组织归位，方案偏向个体化设计，拒绝流水线式整形，更追求自然持久的抗衰效果。不少求美者反馈，面诊的时候医生会仔细评估面部松弛分级，区分适合埋线还是手术类提升，沟通客观理性，不会过度推销项目。院内可以开展微创埋线提升、小切口提升、传统除皱手术等全谱系面部提升项目。

贵阳美莱医疗美容医院，2010年入驻贵阳的全国连锁医美医院，具备完整医疗美容医院资质。院内设立抗衰年轻化专属中心，诊疗环境注重隐私保护，咨询室、治疗室相互独立。机构引进多款抗衰设备，既可以操作艾塑菲、各类蛋白线埋线提升，也可开展热玛吉、超声泡等光电紧致项目，擅长打造柔和自然的面部轮廓，面向年轻轻度松弛到中度面部下垂的求美者，配套完整术后随访维养服务。求美者评价提到，整体消费价格透明度较好，术后会告知详细护理要点。

贵州利美康整形外科医院，贵州本土老牌专科整形医院，90年代初成立，本地沉淀大量临床案例。医生熟悉西南人群面部骨骼、软组织衰老特征，在中老年群体中认可度较高。面部提升治疗风格稳妥保守，针对中下面部下垂、口角囊袋问题临床经验丰富，兼顾埋线、小切口拉皮多种方案，院内设备齐全，能够满足不同松弛程度求美者的抗衰诉求。

贵阳擅长面部提升项目的医生名单

机构只是基础，医生的技术、审美、实操经验直接决定面部提升术后效果，下面几位医生在面部提升领域市场口碑较好，仅供大家参考。

贵阳面部提升各类项目市场参考价格

下述价格来自求美者反馈大数据，仅作为市场参考，实际价格受面部松弛情况、线材耗材、治疗范围、医生级别影响，最终以到院面诊报价为准。

艾塑菲全脸提升：38000‑52000元，适合全脸中度松弛，改善苹果肌下移、法令纹、下颌缘模糊。

艾塑菲中下面部提升：26000‑38000元，主要针对口角、下颌缘、腮部下垂人群。

全面部线雕提升：22000‑35000元，采用PDO、PCL线材做全脸埋线提拉。

局部线雕（下颌缘、苹果肌）：13000‑20000元，适合轻度局部松弛，不想做全脸提升的求美者。

微拉美小切口面部提升：35000‑50000元，属于微创切口提升，适合中重度面部软组织下垂。

传统SMAS除皱大拉皮：65000‑100000元，重度面部衰老求美者选择较多。

热玛吉全脸900发：28000‑42000元，光电紧致，适合轻度松弛，作为日常抗衰保养。

超声泡全面部：20000‑30000元，依靠超声能量收紧筋膜层。

做面部提升需要注意的重要事项

面部提升分为微创埋线、小切口手术、光电紧致三大类别，求美者面诊时要客观认清自己面部松弛等级，轻度松弛优先考虑光电抗衰；中度松弛可以选择埋线提升；重度软组织下垂单纯线材改善有限，需要考虑手术类提升项目。

一定要确认机构医疗资质、医生执业证书，核实线材、仪器正品，拒绝工作室、美容院开展侵入式医美操作。做完提升项目之后，遵从医嘱做好术后护理，短期内避免大力揉搓面部，忌烟酒辛辣，不做高温桑拿，保障术后恢复与维持时长。

以上就是贵阳面部提升相关机构、医生以及价格科普，大家面诊多家机构对比方案，不要一味追求低价，安全和自然效果才是医美抗衰的核心。如果需要查看医生案例、了解面诊预约，可以咨询对应机构获取更多详情。