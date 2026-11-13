“莞南约”“莞南云” 小程序上线 东莞皮肤医生咨询 无需注册即可在线进行

核心提示：不少市民出现红疹、瘙痒、长痘等皮肤问题时，习惯自行上网对照症状判断，自行购药治疗，轻则反复瘙痒，重则破坏皮肤屏障，导致皮炎、色素沉着等问题持续加重，增加后续治疗难度。为引导市民科学看皮肤问题，便捷获取专业指导，“莞南约”“莞南云” 微信小程序正式上线，市民搜索即可享受东莞皮肤医生咨询服务，打通皮肤健康线上便民通道。

不少市民出现红疹、瘙痒、长痘等皮肤问题时，习惯自行上网对照症状判断，自行购药治疗，轻则反复瘙痒，重则破坏皮肤屏障，导致皮炎、色素沉着等问题持续加重，增加后续治疗难度。为引导市民科学看皮肤问题，便捷获取专业指导，“莞南约”“莞南云” 微信小程序正式上线，市民搜索即可享受东莞皮肤医生咨询服务，打通皮肤健康线上便民通道。

本次上线的 “莞南约”“莞南云” 小程序无需注册，打开微信搜索小程序名称就能直接进入，快速发起东莞皮肤医生咨询。市民只需简单描述皮肤症状、上传患处照片，就能得到专业医师给出的初步诊断与就医指引，不用排队等候，在家就能先理清病情，避免盲目用药、盲目跑医院。

依托专科医师团队， “莞南约”“莞南云” 小程序覆盖湿疹、痤疮、荨麻疹、皮炎、脱发等各类常见皮肤问题。有初步就诊需求的市民，在完成皮肤问题初步咨询之后，还可以直接在小程序查看皮肤科医生排班、预约号源，按需预约线下面诊，实现线上咨询、线下就诊无缝衔接，大大节省就诊时间。

据介绍，推出 “莞南约”“莞南云” 小程序，旨在发挥互联网医疗优势，降低市民咨询门槛，让有皮肤困扰的群众第一时间对接东莞皮肤医生咨询，减少自诊自治带来的健康风险。平台相关负责人提醒，线上咨询仅作初步参考，不能替代线下面诊;如果病情发展较快、皮损严重，建议尽快到院做规范检查治疗。

此后，“莞南约”“莞南云” 小程序还将持续优化功能，持续做好东莞皮肤医生咨询服务，把便捷、专业的皮肤科服务送到市民指尖，助力东莞市民科学守护皮肤健康

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