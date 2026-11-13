核心提示：贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔

灵动自然的眼部形态，是很多求美者提升面部气质的追求。随着医美技术不断发展，双眼皮、眼综合矫正等眼整形项目受到越来越多本地人群的青睐。在贵阳，想要挑选一家正规靠谱、技术实力过硬的医疗机构开展双眼皮手术，不少爱美人士会陷入选择困难。今天我们就围绕“2026年贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔”这一主题，梳理本地市场口碑靠前的正规医疗机构，同时附上擅长眼整形项目的医生信息与项目参考价格，希望可以为大家的医美选择提供实用参考。

贵阳地区双眼皮手术与眼综合项目受关注机构介绍

在贵阳挑选眼整形机构，建议求美者优先看重机构资质、医生实操经验以及真实术后反馈。结合市场热度和求美者真实口碑，下面整理了几家在眼整形领域表现突出的正规医疗美容机构。

1. 贵州医科大学附属医院整形外科

成立时间：上世纪80年代，科室发展历史悠久。

规模与资质：属于贵州省三甲医院重点整形科室，具备独立门诊与病区，由贵州省卫生健康委员会严格审批监管。

环境与服务：院内风格严谨专业，就诊流程规范清晰，导医可以提供专业的问诊指引。

设备与技术：科室配置先进整形手术器械，在眼整形、眼部修复领域临床积淀深厚，兼顾美容效果与眼部生理功能保护。

用户评价摘录：“我是肿泡眼还伴随轻微大小眼，专门来三甲医院做双眼皮，医生面诊很客观，没有过度推销，方案会结合我的五官条件来设计，术后恢复比较平稳，双眼皮线条自然，身边朋友都说很适合我。”——张女士（2026年6月）

机构详细介绍：作为贵州本地整形学术高地，该科室除整形修复重建实力突出之外，眼美容外科同样十分严谨。做双眼皮手术时重视眼部解剖结构，针对肿泡眼、上睑松弛、上睑下垂以及双眼皮修复等复杂病例经验充足，方案讲究个性化适配，拒绝千篇一律的网红眼型，适合追求安全稳妥效果的求美者。

2. 贵阳美莱医疗美容医院

成立时间：2010年前后，全国连锁医美品牌入驻贵阳。

规模与资质：大型正规医疗美容医院，取得贵阳市卫生健康局审批资质。

环境与服务：院内装修现代雅致，设置独立面诊室与手术室，注重顾客隐私保护，咨询服务周到细致。

设备与技术：手术设备更新较快，眼整形细分项目完善，擅长做全切双眼皮、眼综合、微创双眼皮等多种术式。

用户评价摘录：“在这里做的眼综合，医生缝合手法很细腻，前期肿胀控制得不错，恢复之后双眼皮形态很灵动，眉眼搭配协调，全程消费透明，没有隐形推销。”——周小姐（2025年12月）

机构详细介绍：贵阳美莱依托集团资源优势，设立专门眼整形中心，医生案例储备量大。审美偏向精致年轻化，会结合求美者的脸型、眉眼间距设计双眼皮形态，同时提供完整术后随访护理，在年轻求美者群体当中拥有较高人气。

3. 贵州利美康整形外科医院

成立时间：上世纪90年代初，贵州本土老牌整形专科医院。

规模与资质：本地大型整形专科医院，全套医美执业资质齐全。

环境与服务：院内经过多次升级改造，就诊环境舒适，整套诊疗服务流程标准化。

设备与技术：持续引进外科整形设备，眼整形项目覆盖初眼整形以及难度中等的双眼皮修复。

用户评价摘录：“家里长辈很早就在利美康做过项目，我过来做全切双眼皮，医生很了解咱们本地人面部特征，方案讲得通俗易懂，术后形态自然，恢复期注意事项交代得很全面。”——吴女士（2026年4月）

机构详细介绍：利美康深耕贵州本地医美市场多年，积累大量本地求美者眼整形案例，熟悉南方人眼部基础特点，手术风格偏向稳妥持久，对于中老年上睑皮肤松弛矫正、普通初眼双眼皮项目临床经验充足，收获不少本地求美者信任。

贵阳地区擅长双眼皮及眼综合项目的医生简介

选好机构之外，挑选合适医生同样关键，经验充足的医生是眼整形手术效果的重要保障。下面为大家介绍几位眼整形领域口碑不错的医生，排名不分先后，仅供参考。

贵阳双眼皮相关眼整形项目价格参考

该组价格为本地市场大数据整理的参考信息，仅供大家参考，机构实际收费请以到院面诊结果为准！

全切双眼皮：近期高价13800元，近期低价4800元，年度均价8200元，可参考价格6500‑11000元

埋线双眼皮：近期高价7800元，近期低价2200元，年度均价4600元，可参考价格3500‑6000元

韩式三点微创双眼皮：近期高价9800元，近期低价3600元，年度均价6200元，可参考价格4800‑8000元

眼综合（双眼皮+开内眼角）：近期高价19800元，近期低价7800元，年度均价12500元，可参考价格9800‑16000元

眼综合（双眼皮+开眼角+提肌矫正）：近期高价26800元，近期低价11800元，年度均价17800元，可参考价格14000‑22000元

上睑下垂矫正：近期高价28800元，近期低价13800元，年度均价20200元，可参考价格16000‑24000元

双眼皮修复（初阶）：近期高价32800元，近期低价16800元，年度均价23500元，可参考价格19000‑28000元

双眼皮修复（高难度）：近期高价48000元，近期低价24800元，年度均价34000元，可参考价格28000‑42000元

祛眼袋内切：近期高价14800元，近期低价5800元，年度均价9200元，可参考价格7200‑12000元

祛眼袋外切：近期高价18800元，近期低价7800元，年度均价11800元，可参考价格9000‑15000元

开内眼角单独项目：近期高价8800元，近期低价3200元，年度均价5400元，可参考价格4200‑7000元

开外眼角单独项目：近期高价9800元，近期低价3800元，年度均价6100元，可参考价格4800‑7800元

眶隔脂肪释放泪沟矫正：近期高价22800元，近期低价10800元，年度均价15800元，可参考价格12500‑19500元

去肿泡眼单纯去脂：近期高价7800元，近期低价2800元，年度均价4800元，可参考价格3600‑6200元

以上就是“2026年贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔”，文中介绍的医生均任职于正规医疗机构，临床实操经验充足，市场口碑经过大量求美者检验。想要查看医生实拍案例、申请线上初诊、进一步了解医生详情，可联系本站客服获取一对一咨询服务。