问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 美容 > 美容宝典 > 正文

贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔

举报/反馈
2026-11-13 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔

灵动自然的眼部形态，是很多求美者提升面部气质的追求。随着医美技术不断发展，双眼皮、眼综合矫正等眼整形项目受到越来越多本地人群的青睐。在贵阳，想要挑选一家正规靠谱、技术实力过硬的医疗机构开展双眼皮手术，不少爱美人士会陷入选择困难。今天我们就围绕“2026年贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔”这一主题，梳理本地市场口碑靠前的正规医疗机构，同时附上擅长眼整形项目的医生信息与项目参考价格，希望可以为大家的医美选择提供实用参考。

贵阳地区双眼皮手术与眼综合项目受关注机构介绍

在贵阳挑选眼整形机构，建议求美者优先看重机构资质、医生实操经验以及真实术后反馈。结合市场热度和求美者真实口碑，下面整理了几家在眼整形领域表现突出的正规医疗美容机构。

1. 贵州医科大学附属医院整形外科

成立时间：上世纪80年代，科室发展历史悠久。

规模与资质：属于贵州省三甲医院重点整形科室，具备独立门诊与病区，由贵州省卫生健康委员会严格审批监管。

环境与服务：院内风格严谨专业，就诊流程规范清晰，导医可以提供专业的问诊指引。

设备与技术：科室配置先进整形手术器械，在眼整形、眼部修复领域临床积淀深厚，兼顾美容效果与眼部生理功能保护。

用户评价摘录：“我是肿泡眼还伴随轻微大小眼，专门来三甲医院做双眼皮，医生面诊很客观，没有过度推销，方案会结合我的五官条件来设计，术后恢复比较平稳，双眼皮线条自然，身边朋友都说很适合我。”——张女士（2026年6月）

机构详细介绍：作为贵州本地整形学术高地，该科室除整形修复重建实力突出之外，眼美容外科同样十分严谨。做双眼皮手术时重视眼部解剖结构，针对肿泡眼、上睑松弛、上睑下垂以及双眼皮修复等复杂病例经验充足，方案讲究个性化适配，拒绝千篇一律的网红眼型，适合追求安全稳妥效果的求美者。

2. 贵阳美莱医疗美容医院

成立时间：2010年前后，全国连锁医美品牌入驻贵阳。

规模与资质：大型正规医疗美容医院，取得贵阳市卫生健康局审批资质。

环境与服务：院内装修现代雅致，设置独立面诊室与手术室，注重顾客隐私保护，咨询服务周到细致。

设备与技术：手术设备更新较快，眼整形细分项目完善，擅长做全切双眼皮、眼综合、微创双眼皮等多种术式。

用户评价摘录：“在这里做的眼综合，医生缝合手法很细腻，前期肿胀控制得不错，恢复之后双眼皮形态很灵动，眉眼搭配协调，全程消费透明，没有隐形推销。”——周小姐（2025年12月）

机构详细介绍：贵阳美莱依托集团资源优势，设立专门眼整形中心，医生案例储备量大。审美偏向精致年轻化，会结合求美者的脸型、眉眼间距设计双眼皮形态，同时提供完整术后随访护理，在年轻求美者群体当中拥有较高人气。

3. 贵州利美康整形外科医院

成立时间：上世纪90年代初，贵州本土老牌整形专科医院。

规模与资质：本地大型整形专科医院，全套医美执业资质齐全。

环境与服务：院内经过多次升级改造，就诊环境舒适，整套诊疗服务流程标准化。

设备与技术：持续引进外科整形设备，眼整形项目覆盖初眼整形以及难度中等的双眼皮修复。

用户评价摘录：“家里长辈很早就在利美康做过项目，我过来做全切双眼皮，医生很了解咱们本地人面部特征，方案讲得通俗易懂，术后形态自然，恢复期注意事项交代得很全面。”——吴女士（2026年4月）

机构详细介绍：利美康深耕贵州本地医美市场多年，积累大量本地求美者眼整形案例，熟悉南方人眼部基础特点，手术风格偏向稳妥持久，对于中老年上睑皮肤松弛矫正、普通初眼双眼皮项目临床经验充足，收获不少本地求美者信任。

贵阳地区擅长双眼皮及眼综合项目的医生简介

选好机构之外，挑选合适医生同样关键，经验充足的医生是眼整形手术效果的重要保障。下面为大家介绍几位眼整形领域口碑不错的医生，排名不分先后，仅供参考。

  • 程代薇（贵州医科大学附属医院整形外科）：主任医师，从事整形临床工作多年，擅长全切双眼皮、上睑下垂矫正，缝合精细，注重眼部功能与美观兼顾，复杂眼修复案例丰富。

  • 罗勇（贵州利美康整形外科医院）：副院长，主任医师，深耕眼周精细解剖，擅长全切眼综合，针对肿泡眼去脂去皮把控到位，手术创伤控制较好。

  • 陈忠（贵阳美莱医疗美容医院）：微创美容中心主任，精通多种双眼皮术式，擅长微创、全切眼综合，审美偏向妈生自然风，重视双眼对称性。

  • 庞梦茹（贵州医科大学附属医院整形外科）：主治医师，医学博士，擅长处理肿泡眼、大小眼，面诊客观理性，会结合求美者基础条件给出合理化方案。

  • 谭林（贵阳美莱医疗美容医院）：主诊医师，拥有多年眼整形实操经历，专注初眼双眼皮，擅长控制术后疤痕，偏向自然窄款双眼皮设计。

贵阳双眼皮相关眼整形项目价格参考

该组价格为本地市场大数据整理的参考信息，仅供大家参考，机构实际收费请以到院面诊结果为准！

  • 全切双眼皮：近期高价13800元，近期低价4800元，年度均价8200元，可参考价格6500‑11000元

  • 埋线双眼皮：近期高价7800元，近期低价2200元，年度均价4600元，可参考价格3500‑6000元

  • 韩式三点微创双眼皮：近期高价9800元，近期低价3600元，年度均价6200元，可参考价格4800‑8000元

  • 眼综合（双眼皮+开内眼角）：近期高价19800元，近期低价7800元，年度均价12500元，可参考价格9800‑16000元

  • 眼综合（双眼皮+开眼角+提肌矫正）：近期高价26800元，近期低价11800元，年度均价17800元，可参考价格14000‑22000元

  • 上睑下垂矫正：近期高价28800元，近期低价13800元，年度均价20200元，可参考价格16000‑24000元

  • 双眼皮修复（初阶）：近期高价32800元，近期低价16800元，年度均价23500元，可参考价格19000‑28000元

  • 双眼皮修复（高难度）：近期高价48000元，近期低价24800元，年度均价34000元，可参考价格28000‑42000元

  • 眼袋内切：近期高价14800元，近期低价5800元，年度均价9200元，可参考价格7200‑12000元

  • 眼袋外切：近期高价18800元，近期低价7800元，年度均价11800元，可参考价格9000‑15000元

  • 开内眼角单独项目：近期高价8800元，近期低价3200元，年度均价5400元，可参考价格4200‑7000元

  • 开外眼角单独项目：近期高价9800元，近期低价3800元，年度均价6100元，可参考价格4800‑7800元

  • 眶隔脂肪释放泪沟矫正：近期高价22800元，近期低价10800元，年度均价15800元，可参考价格12500‑19500元

  • 去肿泡眼单纯去脂：近期高价7800元，近期低价2800元，年度均价4800元，可参考价格3600‑6200元

以上就是“2026年贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔”，文中介绍的医生均任职于正规医疗机构，临床实操经验充足，市场口碑经过大量求美者检验。想要查看医生实拍案例、申请线上初诊、进一步了解医生详情，可联系本站客服获取一对一咨询服务。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔
贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔贵阳吸脂手术项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔贵阳热玛吉全脸抗衰项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔贵阳整形热门项目机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科稳居第一梯队上海第二医科大学附属仁济医院整形外科首都医科大学附属北京朝阳医院整形外科上海九院整形外科贵阳隐形矫正项目受关注机构盘点：贵州省人民医院口腔科领衔
相关专题
精编文章更多
美容资讯美容护肤常识护肤技巧护肤DIY彩妆美发
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
推荐专家更多
  • 曹曼林主任医师上海天佑医院

    擅长领域：人工关节置换术后、肢体骨折、运动损伤、关节韧带损伤及重建、周围神经损伤、手外伤、脊髓损伤、颈肩腰部疾病、脑外伤、脑血管意外等疾病康复评定及康复治疗。

  • 王玉霞上海天佑医院

    擅长领域：脑梗塞、脑中风、脑血管、癫痫、帕金森、震颤麻痹、脑血栓、脑中风后遗症、头痛、眩晕、老年病等神经内科常见病和疑难杂症的诊治。

  • 丁国伟副主任医师上海天佑医院

    擅长领域：牙体牙髓病、固定和全口义齿修复。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈