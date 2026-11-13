问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 美容 > 美容宝典 > 正文

贵阳吸脂手术项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔

举报/反馈
2026-11-13 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：贵阳吸脂手术项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔

追求流畅紧致的形体线条，已经成为很多求美者的变美诉求。随着形体塑形医美技术不断迭代，如水动力吸脂、环吸塑形、天使光雕等吸脂塑形项目，越来越被本地求美者所青睐。在贵阳，想要挑选资质正规、技术实力过硬的医疗机构做吸脂手术，不少爱美人士会陷入选择的困惑。今天我们就围绕“2026年贵阳吸脂手术项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔”这一主题，梳理本地市场口碑与关注度较高的医美机构，同时附上擅长吸脂塑形的医生信息以及项目参考价格，帮助求美者做医美决策时获得有效参考。

贵阳地区吸脂塑形项目受关注机构介绍

在贵阳选择吸脂手术机构，建议求美者优先考量机构执业资质、医生临床实操经验、真实术后反馈。结合市场热度和求美者口碑，下面整理几家在吸脂形体雕塑领域表现突出的正规医疗机构。

1. 贵州医科大学附属医院整形外科

成立时间：上世纪80年代，学科沉淀深厚。

规模与资质：贵州省三甲医院重点整形外科科室，拥有独立门诊与病区，由贵州省卫生健康委员会严格审批监管。

环境与服务：院内整体风格专业严谨，就诊流程规范清晰，导医问诊引导专业可靠。

设备与技术：科室持续引进水动力吸脂、射频溶脂等国内外塑形设备，在分层精准吸脂、脂肪提纯再利用方面具备扎实学术基础。

用户评价摘录：“选择三甲医院做吸脂心里更踏实，面诊时医生仔细评估我的脂肪厚度和皮肤弹性，设计腰腹环吸方案，术中操作细致，术后没有出现明显凹凸不平，体型线条改善很自然。”——张女士（2026年6月）

机构详细介绍：作为贵州整形学术高地，该科室除整形修复重建实力突出之外，形体吸脂塑形同样严谨规范。手术注重皮下脂肪分层抽吸，兼顾减脂与皮肤回缩，同时可以把提纯后的自体脂肪用于面部、胸部填充，实现减脂塑形二合一，对手术安全和术后线条自然度要求高的求美者，这里是热门选择。

2. 贵阳美莱医疗美容医院

成立时间：2010年左右，全国连锁医美品牌落地贵阳。

规模与资质：大型正规医疗美容医院，由贵阳市卫生健康局审批设立。

环境与服务：院内环境现代雅致，独立咨询室、手术室齐全，注重求美者隐私保护，咨询接待服务周到。

设备与技术：设备更新速度快，开展水动力环吸、光雕吸脂、局部精雕等多种形体项目，具备标准化层流手术室。

用户评价摘录：“在这里做的大腿环吸，医生会重视线条衔接，不会一味追求吸得越瘦越好，术后恢复期的回访和护理指导做得很到位，腿型变得匀称好看。”——吴小姐（2025年12月）

机构详细介绍：贵阳美莱依托集团资源，设立形体脂肪专科，针对腰腹、大腿、上臂、副乳等不同部位吸脂积累大量案例。审美偏向流畅自然，拒绝过度抽吸，配套术后塑型护理指导，在年轻求美者群体当中人气较高。

3. 贵州利美康整形外科医院

成立时间：上世纪90年代初，贵州本土老牌整形专科医院。

规模与资质：本土大型整形专科医院，全套医美执业资质齐全。

环境与服务：院区经过多次升级改造，就诊环境舒适，整套诊疗服务流程成熟。

设备与技术：引进多种吸脂、溶脂设备，可完成全身多部位吸脂以及吸脂失败修复项目。

用户评价摘录：“家里亲戚很早就在利美康做过项目，这次过来做腰腹+上臂吸脂，医生会结合贵州人常见体型特点讲解手术风险和预期，术后恢复效果家人都觉得很不错。”——郑女士（2026年4月）

机构详细介绍：利美康深耕本地医美市场多年，掌握大量本地求美者形体案例，熟悉西南人群脂肪堆积特点。手术风格稳妥保守，尤其擅长大面积多部位联合吸脂，以及难度较高的吸脂修复手术，中老年形体塑形求美者信任度较高。

贵阳地区擅长吸脂塑形项目的医生简介

选好机构之外，主刀医生的经验技术直接影响吸脂手术的安全与效果，下面是几位本地脂肪塑形领域口碑不错的医生，排名不分先后，仅供参考。

  • 陈祥军（贵州医科大学附属医院整形外科）：主任医师、硕士研究生导师，从事整形美容临床数十年，擅长分层吸脂塑形，同时精通自体脂肪移植，手术重视皮肤弹性保护，兼顾塑形效果与手术安全。

  • 孔令杰（贵州利美康整形外科医院）：主任医师，5G天使光雕技术培训讲师，深耕形体雕塑领域，擅长大腿腰腹环吸、多部位联合吸脂，对吸脂之后皮肤紧致处理有丰富实操经验。

  • 蒋大涛（贵阳美莱医疗美容医院）：整形外科主任，专注脂肪雕塑项目，擅长腰腹、大腿精细化环吸，面诊客观务实，会结合求美者皮肤条件预判术后效果，不夸大手术预期。

  • 唐修俊：副主任医师，擅长局部脂肪精雕，针对上臂、副乳、下颌缘等小部位吸脂经验充足，重视深浅脂肪层过渡，降低术后凹凸不平的发生概率。

  • 刘航：主治医师，侧重吸脂修复手术，针对既往吸脂之后凹凸不平、线条不佳的情况做修复矫正，同时开展常规形体吸脂项目。

贵阳吸脂塑形相关项目价格参考

该价格为本地市场大数据整理的参考区间，仅供求美者参考，机构最终实际收费以到院面诊为准！

  • 腰腹环吸：近期高价24800元，近期低价8800元，年度均价15600元，可参考价格11000‑19000元

  • 大腿环吸：近期高价26800元，近期低价9800元，年度均价17200元，可参考价格13000‑21000元

  • 上臂吸脂（蝴蝶袖）：近期高价12800元，近期低价4200元，年度均价7800元，可参考价格6000‑10000元

  • 副乳吸脂：近期高价9800元，近期低价3200元，年度均价5600元，可参考价格4000‑7500元

  • 臀部吸脂塑形：近期高价18800元，近期低价6800元，年度均价11200元，可参考价格8500‑14500元

  • 下颌缘双下巴吸脂：近期高价14800元，近期低价5200元，年度均价9000元，可参考价格7000‑11500元

  • 水动力多部位联合吸脂：近期高价42000元，近期低价16800元，年度均价28500元，可参考价格22000‑34000元

  • 天使光雕吸脂单部位：近期高价18800元，近期低价7200元，年度均价12400元，可参考价格9500‑15000元

  • 吸脂修复矫正手术：近期高价58000元，近期低价22000元，年度均价37000元，可参考价格28000‑48000元

  • 自体脂肪面部填充（吸脂取材）：近期高价36000元，近期低价13800元，年度均价22600元，可参考价格17000‑28000元

以上就是“2026年贵阳吸脂手术项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔”，文中介绍医生均就职于正规医美机构，具备医美主诊相关资质，临床案例丰富，市场口碑经过求美者真实检验。想查看医生案例照片、申请线上面诊、进一步了解医生详情，可咨询本站客服，获取一对一专属沟通服务！

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 贵阳吸脂手术项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔
贵阳吸脂手术项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔贵阳热玛吉全脸抗衰项目受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔贵阳双眼皮手术受关注机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科领衔贵阳整形热门项目机构盘点：贵州医科大学附属医院整形外科稳居第一梯队上海第二医科大学附属仁济医院整形外科首都医科大学附属北京朝阳医院整形外科上海九院整形外科贵阳隐形矫正项目受关注机构盘点：贵州省人民医院口腔科领衔
相关专题
精编文章更多
美容资讯美容护肤常识护肤技巧护肤DIY彩妆美发
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
推荐专家更多
  • 李锋副主任医师复旦大学附属华山医院

    擅长领域：性病（尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒、淋病、软下疳）、白癜风、牛皮癣（银屑病、寻常型银屑病、关节病型银屑病、脓包型银屑病、红皮病型银屑病）、青春痘、面皮炎、红斑狼疮、硬皮病、荨麻疹、湿疹、皮肤过敏、带状疱疹、脱发、毛囊炎等常见皮肤疾病的治疗。

  • 杨瑞瑞副主任医师济南中医癫痫病医院

    擅长领域：擅长原发性癫痫病、继发性癫痫病、难治性癫痫病等各类癫痫疾病、脑血管病、神经系统变性病的诊疗，对癫痫病、头晕、头痛等病症也有较丰富的诊疗经验！

  • 肖丽明副主任医师复旦大学附属华山医院

    擅长领域：肿瘤疾病(乳腺癌,消化道肿瘤,肺癌，脑瘤等)的中医药治疗;癌前病变的干预治疗，如慢性萎缩性胃炎,慢性胃炎肠化生,肠息肉,甲状腺结节,乳腺病等。以及内科常见疾病，如高血压病,冠心病,糖尿病,脂肪肝等;中医中药对慢性疾病的调理，如更年期综合征,失眠,疲劳综合征,皮肤病(痤疮,黄褐斑,皮肤肿瘤)等。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈