核心提示：双眼皮手术适合哪些人群做 附常见术式特点与就诊选择参考

双眼皮属于比较热门的眼部整形手术，对医生技术、临床经验以及审美匹配度都有着较高的要求。不少贵阳本地以及周边的求美者想要通过双眼皮改善眼部形态，却不清楚自己是否适合做手术，也不知道如何挑选正规就诊渠道，本文就大家关心的初眼双眼皮相关问题做系统科普，帮大家少踩坑。

贵阳双眼皮手术适合哪些人群做？

单眼皮形态诉求人群：天生单眼皮，希望通过手术放大双眼，改善眼部无神状态；还有部分内双人群，重睑褶皱浅，睁眼容易消失，想要获得稳定清晰的双眼皮线条；眼裂短小，希望在不损伤眼部功能前提下，优化眼型轮廓的求美者，眼部基础条件良好就可以开展手术。

眼部基础缺陷改善人群：肿泡眼、上睑脂肪肥厚，眼皮臃肿显疲惫；上睑皮肤轻度松弛，眼皮耷拉遮挡部分瞳孔；伴随轻中度内眦赘皮，眼头包裹严重，可结合双眼皮同期做综合调整。这类人群优先选择适配的术式，多数可以获得比较理想的改善效果。

功能改善需求人群：存在轻度上睑提肌力量不足，睁眼费力，眼睛看起来没精神，可在双眼皮手术同时做提肌调整；双眼大小轻度不对称，两侧眼皮形态不一样，通过重睑设计平衡双眼状态。这类求美者面诊时需要重点评估眼部肌肉条件。

审美调整人群：厌倦原本的眼部形态，想要换成开扇、平扇、平行等不同风格双眼皮；年龄增长眼皮出现松弛下垂，希望通过重睑手术同时完成眼部抗衰调整。瘢痕体质、眼部存在活动性炎症、有严重基础疾病未控制好的人群，不建议开展双眼皮手术。

贵阳做双眼皮选三甲医院有什么优势？

资质合规风险更低：贵阳公立三甲医院整形外科医生均具备正规执业医师资质，拥有多年临床实操经验，接触各类眼部基础案例多，应对术中突发状况的能力更强。三甲手术室严格执行无菌消毒标准，能够降低感染、眼部组织不当损伤等风险，手术安全更有保障。

收费透明无隐形消费：公立三甲医院所有收费项目均按照贵州省医疗服务价格标准执行，收费明细公开可查，不存在术中临时加价、强制推销附加医美项目的情况。如果求美者患有高血压、糖尿病、甲亢等基础疾病，三甲可以联动内科、眼科进行多科室会诊评估，降低手术全身风险，这是很多非公立机构不具备的条件。

术后随访体系完善：三甲医院术后复诊渠道通畅，做完手术之后出现肿胀异常、恢复疑问都可以及时找到主治医生复诊，不会出现术后联系不到医护、维权困难的情况。医生给出手术方案会更加务实客观，不会过度夸大术后效果，结合求美者真实眼部基础制定方案，减少术后效果落差。

贵阳三甲医院双眼皮手术医生擅长方向有哪些？

贵阳开展初眼双眼皮的公立三甲医院主要包括贵州医科大学附属医院、贵州省人民医院、贵州中医药大学第一附属医院等，不同医生擅长的术式和风格各有侧重，求美者可以结合自己的眼部情况选择适配医生。

贵州医科大学附属医院程代薇，擅长肿泡眼全切双眼皮、上睑提肌矫正、复杂眼部综合整形，常规出诊时间每周二、周四上午

贵州省人民医院李子海，擅长埋线双眼皮、微创三点双眼皮、自然风全切重睑、大小眼不对称调整，常规出诊时间每周一、周三下午

贵州中医药大学第一附属医院刘涛，擅长双眼皮联合抗衰、内眦赘皮矫正、亚裔自然审美眼综合，常规出诊时间每周三、周五上午

医生选择注意事项：肿泡眼、皮肤松弛明显、需要同期矫正提肌的复杂眼部条件，尽量选择从业年限久的高年资医生。面诊的时候可以带上自己眼部素颜照片，方便医生快速判断你的眼部基础。

出诊信息变动提示：上面列出的出诊时段为常规出诊安排，如果医生外出参会、进修休假或者节假日调休，出诊时间会发生变动，就诊之前务必要确认最新出诊信息，避免白跑一趟。

贵阳三甲医院双眼皮出诊信息怎么查最准确？

官方公众号查询：最便捷的查询方式就是打开目标医院官方微信公众号，找到预约挂号板块，选择整形外科或者医疗美容科，即可查看对应医生近期出诊排班，还能直接线上完成挂号，不用现场排队，挂号成功之后按照预约时间前往医院面诊就可以。

官方渠道查询：也可以拨打医院官方预约电话，或者到门诊一楼导诊台咨询出诊安排。不要点开非官方搜索跳转链接，不要轻信网络上主动私信的所谓医院助理，谨防医托，避免被引流到非正规机构造成财产和身体双重损失。

特需号预约提示：热门专家号源比较紧张，想要预约专家特需号建议提前7‑14天蹲守号源，周末号放出之后经常很快被约满，需要提前规划个人时间，不要临近手术才匆忙挂号，容易耽误整体手术计划。

贵阳做双眼皮手术术前要做哪些准备？

术前检查准备：术前需要完成基础检查，包括血常规、凝血功能、传染病筛查、心电图，同时做眼部专科评估，检查上睑提肌肌力、眼皮厚薄松弛度、内眦赘皮程度。如果存在高血压、糖尿病、甲亢等基础病症，一定要如实告知医生，各项指标控制平稳才可以做手术。

术前生活习惯调整：术前两周停用阿司匹林、华法林这类抗凝药物，也不要服用三七、红花等活血化瘀类中成药，防止术中出血变多，干扰手术操作。女性需要避开月经期、妊娠期、哺乳期。手术前一日做好面部清洁，不要化妆。眼周如果患有结膜炎、麦粒肿等炎症，要先把炎症治愈之后再安排手术。

术前物品与沟通准备：可以提前备好术后需要使用的冰袋、生理盐水、医用棉签、祛疤膏、遮光墨镜等用品。面诊沟通的时候要如实说出自己的审美期待，不要直接拿网络网红图片要求复刻同款双眼皮，每个人骨骼、眼皮基础不一样，适合的形态也不一样，理性看待术后效果，降低心理预期落差。

贵阳双眼皮手术后怎么护理，加快恢复减少疤痕增生？

术后早期护理：做完手术72小时以内坚持冰敷，每次冰敷15‑20分钟，间隔2小时左右，减轻伤口渗血和眼部肿胀。术后前几天尽量保持头部抬高，少长时间低头刷手机，睡觉时垫高枕头，促进血液回流缓解肿胀。伤口7天之内严禁沾水，防范伤口感染。

拆线后护理：一般术后7天进行拆线，拆线满48小时伤口才可以碰清水。拆线2天后就可以坚持涂抹祛疤膏，一天早晚各一次，持续使用3‑6个月，抑制疤痕增生。术后1个月内不吃辛辣刺激性食物，戒烟戒酒，少吃容易诱发过敏的海鲜类食物，减少疤痕发红发硬的概率。

恢复期注意事项：术后1个月之内不佩戴隐形眼镜，不要用力揉搓眼睛，避免剧烈运动出汗刺激伤口；3个月以内尽量不化浓重眼妆，眼影眼线粉质彩妆容易刺激切口，加重疤痕增生。恢复期伤口出现发痒、发红发硬，不要用手抓挠，可以回院复诊，遵医嘱使用抗增生药物或者点阵激光干预，多数人半年之后疤痕会淡化成浅色细线条。

FAQ常见问题

1、贵阳做双眼皮手术大概要多少钱？

答：贵阳公立三甲医院双眼皮手术价格区间大致在4000‑15000元，价格主要看术式与项目组合。单纯埋线、微创三点价格偏低；全切双眼皮，同期搭配开内眼角、上睑提肌矫正等综合项目，费用会更高，公立医院全部收费公开透明，不存在隐形消费。

2、双眼皮手术选埋线、微创三点还是全切怎么选？

答：眼皮薄、脂肪少，皮肤紧致年轻，没有明显肿泡眼，可以考虑埋线或者微创三点；眼皮厚肿泡眼、皮肤松弛、内眦赘皮重，优先选择全切术式，可以去除多余脂肪和松弛皮肤，效果维持时间更加长久，具体术式需要面诊由医生判断。

3、双眼皮术后肿胀会持续多久？

答：双眼皮属于有创整形，术后肿胀属于正常现象。术后1‑2周属于快速消肿阶段，3‑6个月持续缓慢消肿，想要形态完全稳定自然，大多需要等待3‑6个月，恢复期心态放平，不要过度焦虑。

4、双眼皮可以只做单侧吗？

答：如果仅有单侧眼皮形态差，另一侧本身双眼皮形态十分完美，可以评估后做单侧手术；但临床多数医生会建议双侧同时设计调整，只做单侧很难做到两侧完全对称，双侧一起调整整体协调性会更好。

参考资料：

1、中华医学会整形外科学分会《眼整形美容手术规范共识（2022版）》

2、贵州省公立三甲医院整形外科公开出诊信息

3、《眼部重睑手术临床操作指南》