核心提示：整形前需要提前做好哪些功课

整形属于医疗操作，并非普通美容服务，存在明确的适用范围与潜在风险。求美者在实施整形项目前，充分、规范的术前功课，有助于配合医师完成面诊评估，客观认知预期、规避部分可控风险。本文围绕整形术前需要完成的评估、信息核验、自身准备等维度展开科普。

术前功课的核心目标，是帮助求美者客观理解项目本身、明确自身基础条件是否匹配，同时完成身体、心理、时间层面的准备。

适合进行整形面诊评估的人群，一般为存在外形改善诉求、身心状态稳定，经医师评估后无相关禁忌的成年人。

有明确、理性的外形改善诉求，诉求符合医学可实现范围，不存在脱离客观条件的预期

身体基础状态良好，无未控制的系统性疾病，可耐受对应的麻醉或手术操作

具备充足的恢复时间，能够遵从术后护理、复查安排

心理状态稳定，不存在短期情绪冲动下的决策行为

存在以下情况者，属于整形手术禁忌症，需要暂缓或不接受整形操作，分为绝对禁忌与相对禁忌。

术前功课首先包含对医疗机构与实施人员资质的核实，同时配合医师完成全套术前评估。

求美者自身需要提前落实的术前准备事项。

整形术后存在阶段性的恢复变化，属于正常的组织修复过程，不同项目恢复周期差异较大。常规护理通用原则如下：

任何整形医疗操作都存在发生不良反应与并发症的可能性，部分反应为一过性，部分属于需要临床干预的并发症。

整形项目的效果显现时间、维持周期和项目类型、个人组织基础、术后护理密切相关，存在明显个体差异。

部分手术类整形项目效果维持时间相对更长；微创注射、光电类整形项目效果维持时间有限，无法永久保持。年龄增长、软组织自然松弛、体重变化，都会长期影响最终外观。

FAQ

Q：整形前只看案例就足够做决定吗？

A：案例仅能作为形态参考，每个人骨骼、软组织基础不同，无法复刻他人效果，不能仅凭案例确定方案，必须面诊评估。

Q：整形面诊一次就可以确定手术方案吗？

A：不一定，复杂项目可能需要多次面诊沟通，部分情况需要先完善检查、调整基础疾病状态后再确定方案。

Q：有瘢痕体质是不是所有整形都不能做？

A：瘢痕体质属于相对高危因素，并非全部项目直接禁止，需要医师评估术区位置、切口方式后综合判断。

Q：经期可以安排整形手术吗？

A：多数择期整形手术会避开经期，经期凝血状态存在变化，出血、肿胀风险有所上升，具体遵面诊医师安排。

Q：整形前需要提前戒烟多久？

A：临床一般建议术前至少2周戒烟，烟草会影响局部血液循环，增加愈合不良、感染风险，术后恢复期同样建议戒烟。

Q：整形能不能一次性完成多个项目？

A：多项目联合手术需要评估手术总时长、创伤大小、身体耐受能力，部分联合方案会增加手术风险，由医师综合判断。

Q：心理犹豫的时候适合做整形吗？

A：如果存在明显犹豫、是为满足他人期待而整形，一般建议暂缓，整形适合自主、理性的改善诉求。

综上，整形前的功课不只是对比外观效果，核心是资质核验、病史如实告知、预期管理、时间与身体条件准备。整形方案具有高度个性化，没有通用方案，所有项目均需要执业医师面诊后，判断是否适合开展。

参考依据：中华医学会整形外科学分会临床诊疗共识；国家卫健委官方医疗美容科普资料；中国医师协会美容与整形医师分会科普内容。

免责提示：本文内容仅为健康科普参考，不能替代专业医师面诊、诊断以及个性化医疗方案。有相关医美需求，请前往正规医疗机构，由执业医师评估后开展。