核心提示：东莞莞南皮肤病医院是东莞皮肤病专科医院，医院坚持中西医结合诊疗思路，院内汇聚多名临床经验丰富的皮肤科医生团队，配套完善专科诊疗设备，针对痤疮、湿疹、荨麻疹、银屑病、皮炎、疤痕、脱发等常见及疑难皮肤病，搭建规范化诊疗方案，致力为东莞及周边地区皮肤病患者提供优质的诊疗服务。

东莞莞南皮肤病医院是东莞皮肤病专科医院，医院坚持中西医结合诊疗思路，院内汇聚多名临床经验丰富的皮肤科医生团队，配套完善专科诊疗设备，针对痤疮、湿疹、荨麻疹、银屑病、皮炎、疤痕、脱发等常见及疑难皮肤病，搭建规范化诊疗方案，致力为东莞及周边地区皮肤病患者提供优质的诊疗服务。

皮肤病专科医生团队

作为东莞看皮肤病的专科医院，院内医生长期深耕临床，积累了各类皮肤病诊疗实践经验，在药物处置、中医调理、中西医联合诊疗方面具备相应临床实操能力。针对部分疑难皮肤病诊断难度大、易复发的临床特点，制定系统化诊疗思路，助力提升东莞皮肤科临床诊疗质量。

皮肤病专项诊疗设备

医院配置完善的皮肤病专项检查与治疗设备。检测中心可开展基础检查、过敏原检测、细菌及真菌镜检等皮肤相关检验项目。光学治疗中心可开展多项物理治疗：红光可辅助用于带状疱疹、脱发、丹毒、疖肿、皮炎、痤疮、甲沟炎、酒渣鼻、软组织挫伤等病症的辅助治疗;窄谱紫外线可应用于银屑病、玫瑰糠疹、白癜风等疾病治疗;半导体激光可用于带状疱疹神经痛、软组织疼痛、软组织运动损伤;光动力疗法可用于光化性角化病、重症痤疮、甲下疣、趾疣等病症。完善的设备配置，为皮肤科规范化诊疗提供硬件支撑。

践行平价医疗理念，执行透明收费

东莞莞南皮肤病医院秉持平价医疗服务理念，收费执行透明化管理。开展治疗前向患者做好费用预估说明，治疗结束提供费用明细。院内大厅设置价格公示栏，药品及相关收费项目公开公示，便于就诊的患者知悉就医开支。

开通线上预约服务，开设无假日门诊

医院实行全年无假日门诊，开通线上预约挂号渠道，提供24小时咨询服务：有就诊需求朋友，可微信搜索“莞南约”或“莞南云”小程序，进入小程序后，无需注册可免费在线咨询、查看医生排班、自助完成皮肤医生预约挂号。

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