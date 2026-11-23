核心提示：为持续优化长沙本地皮肤科就医服务，打通优质皮肤医疗资源下沉通道，方便市民便捷看诊，近日，长沙皮肤医院“湖肤约”微信小程序正式上线运行，标志着长沙本地皮肤医院线上皮肤健康服务体系再上新台阶。

为持续优化长沙本地皮肤科就医服务，打通优质皮肤医疗资源下沉通道，方便市民便捷看诊，近日，长沙皮肤医院“湖肤约”微信小程序正式上线运行，标志着长沙本地皮肤医院线上皮肤健康服务体系再上新台阶。

“湖肤约”小程序聚焦群众就医痛点，围绕皮肤科常见病、多发病以及慢性皮肤病长期管理需求，开设在线咨询、预约挂号、检查资料初步解读等多项便民功能。不少皮肤病患者需要长期复诊、反复跑医院，线上平台的推出，有效减少了不必要的往返。

据介绍，线上咨询服务有着清晰的适用场景。对于湿疹、皮炎、银屑病、慢性荨麻疹等病情稳定的慢性皮肤病患者，可在线上传患处照片，反馈症状变化，完成复诊随访沟通。

痤疮、过敏性皮肤病这类高发病的患者，也可以先线上咨询，了解就诊方向，精准预约，避免盲目挂号。同时，持有既往检查报告的患者，可上传资料获取初步就医指引，外地患者、工作繁忙难以抽身的人群，也能借助小程序提前沟通、预约，合理规划就诊行程，缩短院内等候时间。

医院特别提醒广大市民，线上咨询属于健康咨询与就医指引，不能替代医生面诊。如果出现症状较急或是伴随发热、呼吸困难等危急情况，切勿依赖线上咨询，应当第一时间前往线下门诊就诊，及时接受规范诊疗。

此后，长沙皮肤医院将持续迭代优化“湖肤约”小程序功能，不断丰富皮肤健康管理服务内容，完善线上线下联动的诊疗闭环，让优质、专业的皮肤科医疗服务惠及更多长沙及周边群众。有皮肤相关困扰的市民，可直接在微信搜索“湖肤约”小程序，体验线上咨询、预约挂号等服务。

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