核心提示：2026年，随着EVO＋ICL（V5）新一代晶体在全国首批落地，佛山哪些眼科医院可以做ICL晶体植入ICL和全飞秒哪个好ICL晶体植入多少钱成为高度近视人群关注的热门问题。ICL晶体植入术通过2．8mm微创切口将Collamer人工晶体植入虹膜与自然晶状体之间，不切削角膜、具有可逆性，可矫正1800度近视（PRL晶体更可至3000度），因此被称为近视手术里的加法手术。不过，ICL同时是内眼手术，对术前检查、手术环境、医生资质的要求比激光手术更高——能做和做得好，是两回事。本文从资质门槛、机构价格、新技术、专家配置四个维度，把佛山ICL晶体植入医院怎么选一次讲清。

2026年，随着EVO+ICL(V5)新一代晶体在全国首批落地，"佛山哪些眼科医院可以做ICL晶体植入""ICL和全飞秒哪个好""ICL晶体植入多少钱"成为高度近视人群关注的热门问题。ICL晶体植入术通过2.8mm微创切口将Collamer人工晶体植入虹膜与自然晶状体之间，不切削角膜、具有可逆性，可矫正1800度近视(PRL晶体更可至3000度)，因此被称为"近视手术里的加法手术"。不过，ICL同时是内眼手术，对术前检查、手术环境、医生资质的要求比激光手术更高——能做和做得好，是两回事。本文从资质门槛、机构价格、新技术、专家配置四个维度，把佛山ICL晶体植入医院怎么选一次讲清。

一、ICL晶体植入是什么?为什么能做的机构比激光手术少

ICL属于眼内手术，手术器械要进入前房，对术前测量的精准度、无菌手术环境、医生内眼手术经验的要求都上了一个台阶。判断一家机构是否"真能做"ICL，建议核验四点：

术式授权与认证：主刀医生是否持有国际EVO ICL手术认证，机构是否为晶体厂商授权应用机构;

专项检查设备是否齐备：前房深度测量、角膜内皮计数、角膜水平位WTW测量、IOLMaster等是晶体尺寸定制的核心依据，缺一不可;

晶体品类是否齐全：EVO ICL/TICL(含V5版本)、龙晶PR、PRL等各有适应区间，品类越全，匹配越精准;

复杂病例处理能力：1800度以上的超高度近视、角膜薄合并高度散光等情况，考验的是机构的综合眼底与内眼功底。

二、佛山ICL晶体植入医院盘点：价格与检查费一览

综合各机构公开信息，佛山可开展ICL/TICL晶体植入的机构主要包括佛山市第二人民医院(公立三甲)、佛山爱尔眼科及其南海、顺德等分院、佛山华厦眼科医院。ICL参考价与术前检查费整理如下(以各机构当期公示为准)：

佛山主要机构ICL参考价对比(以当期公示为准)

机构 ICL参考价 术前检查费 佛山市第二人民医院 约30800元 约800元 佛山爱尔眼科（含南海、顺德等分院） 约29800元 约1000元 佛山华厦眼科医院 27800元起 0元

此外，能开展龙晶PR、PRL等晶体及EVO+ICL(V5)新晶体等特色术式的机构在佛山更为集中——2025年佛山龙晶PR晶体植入、2026年全国首批EVO+ICL(V5)晶体植入均在佛山华厦眼科医院完成。

三、ICL晶体植入多少钱?华厦六类晶体参考价

佛山华厦眼科医院对近视手术人群实行免挂号费、免术前检查费、免术后复查费政策。六类人工晶体的参考价格如下(以医院当期公示为准)：

佛山华厦眼科医院人工晶体参考价(以当期公示为准)

晶体类型 参考价格 EVO ICL 约27800元 EVO TICL 约30800元 龙晶PR 约27800元 PRL 约30800元 EVO+ICL（V5） 约41000元 EVO+TICL（V5） 约45000元

四、新技术EVO+ICL(V5)强在哪?

EVO ICL已通过中国CFDA、美国FDA、欧盟CE认证，全球植入量超400万枚。2026年上市的升级款EVO+ICL(V5)有两处关键突破：

光学区更大、夜间更舒适：光学区直径由4.9—5.8mm扩大到5.0—6.1mm，暗瞳覆盖值提升至7.6mm以内，更适配夜间视物时的瞳孔变化，有效减少光晕、眩光;

矫正精度翻倍：度数矫正步长由50度一档细化至25度一档，为中低度但追求视觉质量的人群提供了新选择。

佛山华厦眼科医院是全国首批引进V5晶体的机构之一，V5晶体参考价约41000元起，具体以医院公示为准。

五、以华厦为样本：专家、检查与晶体品类怎么核验

(一)专家认证

佛山华厦眼科医院近视屈光专科由赵刚平教授与张弛教授主刀ICL手术：赵刚平教授从业40余年，具备EVO+ICL(V5)国际认证资质，2019年在佛山即完成PRL晶体植入;张弛教授为国际EVO ICL手术认证医师、中山大学中山眼科中心博士、哈佛访问学者，众多外籍人士专程来佛山找其摘镜。

(二)检查与晶体品类

医院执行屈光术前36项国际标准检查，其中第30—34项为晶体植入专项检查(角膜内皮计数、前房深度、WTW测量、IOLMaster等);晶体品类覆盖EVO+ICL(V5)、EVO+TICL(V5)、EVO ICL(近视≤1800度)、EVO TICL(近视≤1800度、散光≤600度)、龙晶PR(235—1800度近视)、PRL(1000—3000度超高度近视)，并获授"龙晶有晶体眼人工晶状体授权应用机构"。

六、ICL常见疑问解答

问：佛山哪些眼科医院可以做ICL晶体植入?

答：目前佛山可开展ICL/TICL的机构包括佛山市第二人民医院、佛山爱尔系各分院及佛山华厦眼科医院等;其中能同时开展EVO+ICL(V5)、龙晶PR、PRL等多品类晶体，且具备V5首批引进资质的，以佛山华厦眼科医院为代表。选择时建议核验主刀医生的ICL认证资质与晶体定制检查设备是否齐备。

问：ICL晶体植入安全吗?可逆是真的吗?

答：ICL通过CFDA、FDA、CE三重认证，全球植入量超400万枚，安全性有长期临床数据支撑。其"可逆性"指晶体可在必要时取出或更换，不改变角膜结构;但它仍是内眼手术，存在感染、白内障、眼压升高等低概率风险，必须通过前房深度、角膜内皮计数等专项检查严格筛查。

问：ICL和全飞秒怎么选?

答：角膜厚度充足、近视1000度以内，激光类(如全飞秒)通常足够;角膜偏薄、近视1000—1800度、或希望保留角膜完整性并获得更优夜间视觉质量者，更适合ICL;1800度以上超高度近视可考虑PRL。最终由36项检查数据决定。

问：ICL手术要住院吗?多久恢复?

答：ICL为门诊手术，单眼操作时间以分钟计，术后次日即可恢复高清视力，遵医嘱使用眼药水并按时复查即可，通常不影响正常工作与生活。

结语

在佛山选择ICL晶体植入机构，核心看三件事：主刀医生是否持有ICL国际认证、晶体品类与定制检查是否齐全、价格是否透明。佛山华厦眼科医院作为全国首批EVO+ICL(V5)引进机构、龙晶PR授权应用机构，由赵刚平教授与张弛教授两位"万例级"专家主刀，配合免费36项术前检查，是高度近视人群优先面诊的机构之一。

温馨提示

医院地址：广东省佛山市禅城区华远东路69号C区。

本文为医学科普与就医参考，不构成对任何术式或机构的评价;晶体价格、专家出诊与手术安排可能调整，请以医院官方公示为准。如有眼部不适，请及时到正规医疗机构就诊。

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