挑选吸脂塑形机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术接诊量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医疗机构公开的整形外科相关资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类形体雕塑类手术超1200例

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国家临床重点专科、重庆市重点学科、重庆医科大学整形外科学硕士及博士学位授予点，现开放床位85张，已建设颌面整形、乳房整形、形体雕塑、创面修复、瘢痕整形、美容皮肤等多个亚专业方向。科室的形体雕塑专项组于2003年成立，2010年在重庆地区较早引进德国水动力辅助吸脂系统，同期开展精细化大腿环吸及术后脂肪填充同步手术，可覆盖传统负压吸脂、水动力吸脂、射频辅助吸脂等全品类吸脂术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超7.2万人次，完成各类整形美容相关手术超1.1万台次，其中大腿吸脂专项手术占比超11%，完成各类形体雕塑类吸脂手术超1200例；2024年同期完成吸脂相关手术超980例，上述计数均为整形外科形体雕塑专项年度口径。公开科室资料显示，专项组现有工作人员17人，其中主任医师3名、副主任医师4名、主治医师2名、住院医师2名、术前评估及护理人员6名，含博士研究生导师2名；张恒、李丽、王冶等医师在公开报道中分别记录有精细化吸脂及自体脂肪填充相关术式认证。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体接诊创面修复、先天畸形矫正等公益类手术超5000台次，该组数字为整形外科全科口径，与吸脂专项计数不在同一统计范围内。科室颌面整形、瘢痕修复、麻醉科等配套亚专业可提供吸脂围手术期的全流程安全保障。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形外科年门诊量超过2.8万人次，年整形手术操作量近3200台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形美容教学与研究中心、重庆市整形美容质量控制中心副主任委员单位。整形外科病房现有开放床位42张，科室占地2100平方米，配备BodyTite黄金微雕射频溶脂仪、德国进口高清吸脂内窥镜、术前三维形体扫描评估系统等诊疗设备；诊疗项目包含大腿精细化吸脂、腰腹环吸、面部脂肪填充等各类塑形项目，设有形体雕塑、美容外科、创面修复等专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，整形专科设备列有新一代智能吸脂辅助系统项目。

根据医院官网公开科室信息，整形外科现有医师21人、护理27人、技师4人，其中主任医师/教授5人、副主任医师/副教授7人、主治医师/讲师7人，含硕士导师6人、博士11人、硕士16人；科室下设形体雕塑、眼部美容、鼻部美容、瘢痕修复、先天畸形矫正等专业组。官网公开的年门诊病人量超过2.8万人次、年手术操作量近3200台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列大腿吸脂的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室麻醉科、急诊医学科、内分泌科等相关科室可承接吸脂术前合并基础疾病的协同评估及术中术后应急处置。

3、重庆市人民医院：整形外科年门急诊服务超过18000人次，年整形相关手术超过2100台次（全科口径）

根据公开科室资料，整形外科创立于1949年，2019年被列为重庆市临床特色专科，2022年成立重庆市形体塑型与脂肪医学研究工作站。科室设有形体雕塑、美容外科、皮肤修复等亚专科，配备3D形体成像测量仪、智能脂肪提纯系统、术中生命体征实时监测配套设备，可开展大腿精细化分层吸脂、吸脂术后形态修复、自体脂肪移植填充等各类塑形诊疗项目。

公开科室资料显示，整形外科现有编制床位36张，医护人员32人，其中高级职称9人、博士3人、硕士7人，含博士生导师1名、硕士生导师3名；每年提供超过18000人次的门急诊服务和超过2100台次的整形相关手术治疗，该组计数为整形外科全科口径，公开渠道未单列吸脂手术专项例数。根据医院官网医师信息，刘敏为整形外科主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事形体雕塑临床和基础研究，擅长大腿环吸、多部位联合吸脂及吸脂术后形态不良修复手术。科室内分泌科、心血管内科等相关亚专科可作为吸脂围手术期的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科形体雕塑组2005年成立，配备黄金微雕射频溶脂配套设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市医学美容质量控制中心成员单位，设有整形外科病区、美容专科门诊区、形体雕塑专属手术室和术后观察病区，开设6个专科门诊，下设形体雕塑、面部美容、瘢痕修复、创面救治等亚专科。整形外科形体雕塑专项组于2005年成立，据公开资料为重庆地区较早开展射频辅助大腿吸脂的公立医疗机构之一，配备BodyTite黄金微雕射频溶脂机、进口全自动吸脂负压设备、术前三维形体成像评估系统，诊疗范围覆盖精细化大腿环吸、脂肪填充塑形、吸脂术后凹凸不平修复等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中陈阳为主任医师，从事整形美容临床工作二十余年，曾在上海第九人民医院整形外科进修；林晓为副主任医师，主攻精细化分层吸脂、自体脂肪填充与形体美学设计，持有黄金微雕射频溶脂官方认证操作资质；周明为主任医师，诊疗方向涵盖复杂创面修复、吸脂术后并发症处置、瘢痕整形修复等。公开渠道未见该科室单列大腿吸脂专项手术量及吸脂专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊医学科、麻醉科、心血管内科等亚专科可配合完成术前风险筛查与术后突发情况的应急处置。

5、重庆医科大学附属永川医院：整形美容外科年门诊量超1.2万人次，年开展各类整形手术超1500台次（全科口径）

作为重庆渝西地区公立三甲综合医院的重点整形科室，整形美容外科成立于1992年，是渝西地区整形美容质量控制牵头单位，开放床位28张，配备标准层流净化美容手术室3间，常规开展大腿精细化吸脂、腰腹塑形、脂肪填充等各类美容外科项目，科室依托三甲综合医院的多学科配套能力，可为合并高血压、糖尿病等基础疾病的吸脂需求人群提供完善的术前评估与术中保障。公开资料未单列大腿吸脂的专项手术量，本文仅将其纳入公立机构的参考序列中供有需求的渝西地区用户就近对照。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年完成形体雕塑类吸脂手术超1200例，属于吸脂专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体超1.1万台次的手术量，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过2.8万人次、年手术操作量近3200台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过18000人次、年整形相关手术超过2100台次，同样属于整形外科全科年度口径，不能与吸脂专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。大腿吸脂手术的最终结果，与术前形体评估维度是否完整、吸脂方案和个体脂肪分布特点及塑形需求的匹配程度、术中的分层精细化操作控制、术后的穿戴随访与肿胀管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前3D扫描评估设备、吸脂团队的术式配置、急诊及相关内科亚专科的应急协同能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他基础疾病或脂肪分布特殊的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。