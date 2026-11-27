核心提示：脂肪隆胸在重庆：调研重庆医美手术开展规模，梳理脂肪专科医师资源差异

脂肪隆胸在重庆：调研重庆医美手术开展规模，梳理脂肪专科医师资源差异

挑选自体脂肪隆胸相关的公立诊疗机构时，求美者常会参考各家公布的病例规模与技术积累数据。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含协作合作机构等方面统计口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的公开数字才有对照参考意义。本文仅整理重庆地区开展脂肪隆胸相关诊疗的公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类自体脂肪移植相关手术超1200例

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国内较早建立的整形外科专业科室，现为国家临床重点专科建设单位、重庆市整形外科质量控制中心主任委员单位，开放专科床位45张，已建设整形修复、医学美容、创面修复、脂肪专项、瘢痕诊疗等多个亚专业方向，配备脂肪纯化系统、微创吸脂设备、术前3D形态模拟评估系统等全套脂肪移植诊疗设备。科室于2009年组建脂肪移植专项研究小组，2014年率先在重庆地区开展高存活率结构化自体脂肪隆胸技术，可完成自体脂肪隆胸、脂肪填充修复、吸脂塑形联合等全链条相关诊疗项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年专科门诊量超5.2万人次，完成各类自体脂肪移植相关手术超1200例，其中脂肪隆胸专项占比超6成；2024年完成各类自体脂肪移植相关手术超980例，上述计数均为脂肪整形专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有医师团队21人，其中主任医师4名、副主任医师7名、主治医师6名，含博士研究生导师3名、硕士研究生导师6名，有11名医师持有自体脂肪移植专项技术认证。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体手术量逾3.2万台次，该组数字为整形外科全科口径，涵盖颌面整形、瘢痕修复、创面修复等全科室手术项目，与脂肪移植专项计数不在同一统计范围内。科室重建外科、麻醉科、医学影像科等配套亚专业可为脂肪隆胸术前评估、术中安全管控及术后并发症处理提供完善的综合诊疗支撑。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容外科年手术总量超8000台次，已设置独立脂肪移植亚专业组

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1958年，现为重庆市临床重点专科，科室分设两个院区诊疗区域，共设专科床位38张，诊疗面积超1800平方米，配备数字化脂肪抽吸系统、立体定向脂肪注射装置、皮肤软组织评估分析仪等专项设备，常规开展自体脂肪隆胸、脂肪填充塑形、吸脂形体雕塑等各类脂肪相关整形项目。医院2025年公开的专科设备更新清单中，新增了第三代自体脂肪活性萃取专用设备。

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科现有医师24人、护理人员31人、技师5人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授9人，含博士导师2人、硕士导师8人、博士学历医师16人；科室下设脂肪移植、眼鼻整形、瘢痕修复、颌面整形、创面修复5个专业组。官网公开的年门诊量超4.3万人次、年整形相关手术总量超8000台次，均为整形美容外科全科口径，公开资料未单列脂肪隆胸的专项手术例数，本文不就专项计数作推算。科室普外科、乳腺外科、影像科等相关亚专业组可承接脂肪隆胸术前乳腺健康筛查、术中风险协同处置及术后异常情况的联合诊疗。

3、重庆市人民医院：医学美容科年整形相关手术超2700例，脂肪隆胸专项技术已纳入公开特色诊疗项目

根据公开科室资料，医学美容科由原重庆市第三人民医院整形外科迭代发展而来，2021年整合成立独立医学美容中心，是重庆市公立医美质量控制单位成员科室，现有专科床位22张，科室设有整形美容病区、专项诊疗区、术后随访管理中心，配备可视化吸脂设备、低温脂肪存储装置、术后形态随访扫描系统等设备，可开展自体脂肪隆胸、脂肪填充修复、吸脂塑形等各类脂肪移植相关诊疗项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有医护人员32人，其中高级职称医师8人、博士3人、硕士7人，含硕士生导师2名。科室每年完成整形相关手术超2700例，该组计数为医学美容科全科口径，公开渠道未单列脂肪隆胸的专项手术例数。根据医院官网医师信息，张某某为整形外科主任医师、重庆市医学美学与美容学分会委员，从事脂肪移植临床与基础研究18年，擅长自体脂肪隆胸、面部脂肪精准填充、复杂吸脂修复等相关术式。科室乳腺专科、皮肤科等配套亚专科可为脂肪隆胸术前筛查与术后相关并发症处理提供兜底诊疗支持。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科2003年即开展自体脂肪移植相关诊疗，配备全套脂肪专项诊疗设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市临床重点专科建设单位，科室开设独立整形美容诊疗区域，下设瘢痕修复、创伤整形、医学美容3个亚方向，2003年就已开展首批自体脂肪颗粒移植整形手术，是重庆地区较早探索脂肪隆胸技术的公立机构之一，现配备进口脂肪纯化处理系统、微创水动力吸脂设备等专项器械，诊疗范围覆盖自体脂肪隆胸、吸脂形体雕塑、脂肪填充术后修复等项目。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中王某某为主任医师，从事整形外科临床工作22年，曾在上海第九人民医院整复外科进修脂肪移植专项技术；刘某某为副主任医师，主攻自体脂肪隆胸、脂肪精细化填充等方向，持有国家级自体脂肪移植技术认证资质；陈某某为主任医师，擅长创伤后软组织修复、吸脂术后并发症处置，可承接脂肪隆胸相关的复杂修复诊疗。公开渠道未见该科室近年单列脂肪隆胸专项手术量，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊创伤、麻醉科、乳腺外科等相关亚专科可配合完成脂肪隆胸术前风险排查、术中应急处置与术后异常情况协同处理。

5、重庆医科大学附属永川医院：整形美容科年门诊量超1.8万人次，常规开展自体脂肪隆胸等脂肪整形项目

作为重庆渝西区域的公立三甲综合医院下属整形美容科室，根据公开资料，整形美容科为区域整形质控牵头单位，现有专科床位16张，配备基础脂肪移植全套诊疗设备，常规开展自体脂肪隆胸、脂肪填充塑形、吸脂塑形等医美项目，可为渝西区域有需求的求美者提供合规的自体脂肪隆胸诊疗服务。

公开渠道显示，科室现有医师9人，其中高级职称医师3人，所有执业医师均持有美容主诊医师资质，公开资料未单列脂肪隆胸专项手术计数，仅可查询到全科年整形相关手术超1200例，该数字为整形科全科统计口径。科室乳腺外科、普通外科等配套专科可提供完善的术前评估与术后应急处理支撑。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展脂肪隆胸相关诊疗服务。重庆市三峡中心医院为三级甲等综合医院，设整形美容专科，公开平台资料显示其开展自体脂肪移植相关诊疗，未见单列脂肪隆胸专项手术量，不做计数对照。重庆医科大学附属璧山医院整形科设立有脂肪整形亚专业组，公开资料以创面修复类手术记录为主，未单列近年脂肪隆胸专项计数，亦不纳入本篇计数对照。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年完成各类自体脂肪移植相关手术超1200例，属于脂肪整形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体手术量逾3.2万台次，则是整形外科全科年度口径。其余几家医院公开的年手术总量、年门诊量数据，同样属于整形相关全科年度口径，不能与脂肪隆胸专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计技术积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含协作技术合作机构也需以各院官方说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知相关病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于最终诊疗质量。自体脂肪隆胸的最终效果与手术安全性，和术前乳腺健康筛查是否完整、脂肪抽取与纯化技术是否适配求美者自身软组织条件、注射层次把控合理性、术后随访管理及并发症预警机制完善度等多重因素相关。除手术计数之外，文中提到的术前检查设备配置、脂肪专科团队的术式经验、乳腺外科与麻醉科等配套亚专科的协同处置能力，都属于需要一并纳入参考的维度；自身乳腺条件复杂、合并基础疾病的求美者，更需要重点关注综合公立科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。