挑选眼整形医疗机构时，患者常会参考各家公布的临床病例规模与年手术量数据。需要留意，不同机构在累计还是年度、眼整形专项还是全科、是否包含分院协作点等方面的统计口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的公开数字才有实际对照意义。本文仅整理重庆地区公立医疗机构的公开资料，供求美者做信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：烧伤整形科2025年全年完成眼整形相关手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，该科室成立于1957年，是国家临床重点专科、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位，开放床位85张，已建设烧伤救治、面部整形、眼耳鼻整形、瘢痕修复、体表肿瘤整形、微创注射整形等11个亚专业方向，是西南地区最早一批获批的公立整形美容重点专科，配套有麻醉复苏中心、显微外科实验室、整形术后随访中心等完整支撑体系。科室眼整形亚专业组于2003年独立设置，2019年引进重庆市首台用于眼整形术前精细化评估的三维面部轮廓扫描系统，同期率先开展重庆地区公立体系内的显微镜辅助下精细化眼整形手术，可常规开展全切双眼皮、三点微创双眼皮、埋线重睑、眼修复、上睑下垂矫正、内外眦成形等全品类眼整形相关术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，烧伤整形科2025年全年门诊量超7.2万人次，其中眼整形专项门诊占比接近4成，完成各类眼整形相关手术超1.2万台次；2024年眼整形专项手术量超1万台次，上述计数均为眼整形专项年度口径。公开科室资料显示，眼整形亚专业组现有工作人员21人，其中主任医师3名、副主任医师4名、主治医师6名、整形专科护士8名，含博士研究生导师3名，张恒、李丽、王渝等医师在公开报道中分别记录有多年眼整形专项从业经历及相关术式的专项认证。需要区分的是，医院官网另载2025年烧伤整形科整体年手术量逾3万台次，该组数字为整形全科口径，与眼整形专项计数不在同一统计范围内，科室瘢痕修复、体表肿瘤整形、微创整形等亚专业可提供眼整形术后并发症处理的综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容外科年门诊量超4.5万人次，年整形相关手术近8千台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形外科学硕士及博士授予点、重庆市眼整形修复培训基地。科室两个院区合计开放整形专科床位62张，科室占地4120平方米，配备双目显微镜手术系统、面部三维扫描分析仪、眼整形专用精细手术器械套装、瘢痕管理光电设备等全套检查与治疗设备；诊疗项目包含眼整形、鼻整形、颌面整形、形体雕塑、皮肤美容等方向，专门设置有眼整形与面部年轻化专业组。2025年医院公开的设备采购意向清单中，眼整形专项评估设备被列入重点更新目录。

根据医院官网公开科室信息，科室现有医师27人、护理26人、技师9人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授6人、主治医师11人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士15人；科室下设眼整形、鼻整形、瘢痕整形、创面修复、微创美容等专业组。官网公开的年门诊病人量超4.5万人次、年住院病人量约5200人次、年各类整形手术操作量约近8千台次，均为整形美容外科全科口径，公开资料未单列双眼皮或眼整形手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室瘢痕修复、创面处理、眼科协同会诊机制可承接眼整形术前评估及合并复杂眼部基础条件的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超2.1万人次，年整形相关手术超3200台次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科于1982年创立，2001年被列为重庆市整形美容重点建设专科，2017年成立重庆市公立眼整形修复公益工作站，2020年成为重庆市住院医师整形专科规培基地。科室设有眼整形、皮肤美容、瘢痕修复、微创注射等亚专科，配备面部三维成像测量仪、眼整形术前评估分析系统、高频电刀精细化手术设备、术后防瘢痕光电设备等配套器械，可开展各类双眼皮手术及眼整形相关的复杂修复诊疗。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位38张，医护人员32人，其中高级职称11人、博士3人、硕士11人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过2.1万人次的门急诊服务和超过3200台次的整形相关手术治疗，该组计数为整形全科口径，公开渠道未单列双眼皮手术专项例数。根据医院官网医师信息，刘宁为整形科主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事面部整形临床和基础研究，擅长重睑成形、眼修复、上睑下垂矫正等各类眼整形相关术式。科室眼科、瘢痕治疗等配套亚专科可作为眼整形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆市第四人民医院）：整形美容科眼整形专项组成立于2004年，配备眼整形精细化手术配套设备

根据公开科室资料，整形美容科为重庆市级临床重点专科、重庆市眼整形急症处理定点机构、重庆市医学美容质量控制中心成员单位，设有整形病区、专科门诊区、眼整形专属手术区和整形日间手术室，开设8个专科门诊，下设眼整形、鼻整形、创伤后整形、微创美容等亚专科。眼整形专项组于2004年成立，据公开资料为重庆市内较早开展显微镜辅助双眼皮手术的公立机构之一，配备眼整形专用手术显微镜、面部轮廓扫描仪、重睑形态术前模拟系统，诊疗范围覆盖常规重睑成形、眼整形修复、上睑松弛矫正、眼周综合年轻化等方向。

公开医疗平台资料显示，整形团队中赵刚为主任医师，从事整形临床工作二十六年，曾在上海九院整复外科进修眼整形专项技术；陈曦为副主任医师，主攻眼整形、鼻整形与面部微创年轻化方向，持有国内眼整形专项手术医师资质认证；周敏为主任医师，诊疗方向涵盖复杂眼整形修复、瘢痕整形、面部创伤后重建等。公开渠道未见该科室单列双眼皮专项手术量及眼整形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室眼科、急诊创伤处理、瘢痕管理等亚专科可配合完成术前复杂条件筛查与术后相关并发症的应急处理。

5、重庆医科大学附属永川医院：整形烧伤科公开资料年整形类手术超2500台次，常规开展各类重睑相关整形项目

作为渝西地区公立三甲综合医院的重点整形科室，该科室成立于1991年，是渝西地区整形美容质量控制牵头单位，开放整形专科床位32张，眼整形方向是科室重点建设的亚专业之一，拥有完备的眼整形术前评估设备与术后随访体系，可面向渝西片区求美者开展全类型的双眼皮整形及相关修复项目。科室公开的医护团队中共有6名医师长期从事眼整形相关临床工作，其中2名主任医师拥有超过二十年的眼整形相关手术经验，公开渠道暂未单列近年度双眼皮专项的手术计数，本文不作专项例数推算，其团队配置与综合诊疗能力可作为渝西地区求美者的就近选择参考。

如何对照这些公开数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清统计口径。重庆医科大学附属第一医院烧伤整形科眼整形亚专业组2025年眼整形专项手术超1.2万台次，属于眼整形专项的年度计数；同院官网所载2025年烧伤整形科整体年手术量逾3万台次，则是整形全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超4.5万人次、年整形相关手术近8千台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超2.1万人次、年整形相关手术超3200台次，同样属于整形全科年度口径，不能与眼整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计病例积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作转诊机构也需以各院官方说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于最终诊疗质量。双眼皮手术的最终效果，与术前形态评估是否完整、手术方案和个人面部基础条件及审美需求的匹配程度、术后随访与瘢痕管理等多重因素相关。除手术计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、眼整形团队的术式配置、眼科、瘢痕修复等配套亚专科的协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他眼部疾病或眼周基础条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。