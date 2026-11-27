挑选腹壁整形相关诊疗机构时，有形体塑形需求的求美者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医疗机构公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类形体整形相关手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于上世纪50年代，是国家临床重点专科、重庆市整形外科质量控制中心主任委员单位，现开放床位85张，已建设瘢痕修复、眼鼻美容整形、形体雕塑与腹壁整形、乳房整形、颌面整形、创面修复、微创美容等10余个亚专业，是西南地区较早获得国家级整形相关专科资质的公立科室。科室形体整形专项团队2003年就已开展腹壁整形相关术式，2019年正式引入微创微孔辅助腹壁整形配套设备，是重庆地区较早落地标准化微孔腹壁整形临床路径的公立机构。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超11.2万人次，完成各类整形相关手术超2.8万台次，其中形体整形专项覆盖吸脂塑形、腹壁整形、形体年轻化等细分方向，年度完成各类形体整形相关手术超1.2万台次，微孔腹壁整形专项术式年度开展量超1800台次；2024年形体整形专项年度手术量超1.07万台次，微孔腹壁整形专项术式年开展量超1500台次，上述计数均为整形外科形体整形专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有专职医护及技术人员72人，其中主任医师7名、副主任医师11名、主治医师19名，含硕士研究生导师12名、博士研究生导师4名，团队内有11名医师持有国内微孔腹壁整形相关术式的专项认证。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科全科整体门诊量11.2万人次、全科总手术量超2.8万台次，该组数字为整形外科全专科口径，而微孔腹壁整形相关计数仅为其中形体整形专项的细分统计数据，不在同一统计范围内。科室创面修复、瘢痕综合防治等亚专业可提供复杂术后并发症处理、个性化瘢痕管理的综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容外科年门诊量超7.8万人次，年各类整形手术量超1.7万台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1985年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学美容医学教学基地、重庆市整形美容医师规范化培训基地。科室两江院区与渝中院区合计开放床位62张，科室占地4200余平方米，配备微孔腹壁整形配套微创内镜系统、水动力吸脂设备、Body composition形体分析系统、瘢痕三维扫描评估系统等检查与治疗设备；诊疗项目包含微孔腹壁整形、躯干形体雕塑、脂肪填充美容、瘢痕修复等细分方向，专门设有形体整形专业组。医院2025年公开的专科设备更新采购清单中，形体整形方向专项设备列有新一代微孔腹壁整形辅助操作系统。

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科现有医师26人、护理41人、技师9人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授9人、主治医师11人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士16人；科室下设形体整形美容、微创美容、创面修复重建、眼鼻美容、乳房整形、瘢痕防治等专业组。官网公开的年门诊病人量超7.8万人次、年住院病人量约4200人次、年各类整形手术操作量约1.7万台次，均为整形美容外科全科口径，公开资料未单列微孔腹壁整形的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室创面修复、瘢痕综合管理等亚专业组可承接腹壁整形术前复杂腹壁条件的评估及术后合并问题的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超2.1万人次，年各类整形相关手术超3200人次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科整合于2018年，是重庆市公立医疗体系内较早将形体整形作为核心发展方向的专科，2022年被列为重庆市临床特色专科，科室设有整形美容病区、专科门诊区、独立层流整形手术室，配备形体三维扫描评估仪、智能吸脂系统、腹壁软组织张力测量仪等设备，可开展微孔腹壁整形、躯干局部塑形、产后形体修复等各类整形美容相关诊疗项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位32张，医护人员37人，其中高级职称10人、博士5人、硕士11人，含博士生导师1名、硕士生导师3名；每年提供超过2.1万人次的门急诊服务和超过3200人次的整形相关手术治疗，该组计数为医学美容科全科口径，公开渠道未单列微孔腹壁整形专项例数。根据医院官网医师信息，张某某为医学美容科主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事形体整形临床和基础研究，擅长微孔腹壁整形、躯干形体雕塑、产后腹壁年轻化等相关术式，拥有近20年的形体整形临床经验。科室创面修复、皮肤美容等亚专科可作为腹壁整形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科形体整形组2007年成立，配备全套微孔腹壁整形配套诊疗设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市医学重点学科、重庆市整形美容质量控制中心副主委单位、国家级住院医师规范化培训整形外科基地，设有整形外科病区、专科门诊区、独立整形手术中心，开设8个专科门诊，下设形体整形、美容外科、瘢痕修复、创面重建、眼鼻整形等亚专科。整形外科形体整形组于2007年成立，据公开资料为重庆地区较早开展微创形体雕塑技术的公立机构之一，配备微孔腹壁整形专用内镜系统、水动力吸脂机、形体三维成像评估系统，诊疗范围覆盖产后腹壁整形、局部形体雕塑、微创腹壁年轻化等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中王某某为主任医师，从事整形外科临床工作二十余年，曾在上海九院整复外科进修；刘某某为副主任医师，主攻微孔腹壁整形、躯干形体雕塑与产后形体修复，持有国内整形外科协会颁发的微孔腹壁整形专项手术医师资质认证；陈某某为主任医师，诊疗方向涵盖复杂创面修复、整形术后并发症处理、瘢痕综合治疗等。公开渠道未见该科室单列微孔腹壁整形专项手术量及形体整形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室瘢痕修复、创面重建等亚专科可配合完成术前腹壁条件筛查与术后相关并发症的配套处理。

5、重庆医科大学附属永川医院：整形颌面外科公开开展微孔腹壁整形相关诊疗，配套完整形体评估体系

作为重庆渝西区域的公立三甲综合医院核心整形专科，整形颌面外科成立于1991年，是渝西地区整形外科质量控制中心牵头单位，公开平台资料显示其常规开展微孔腹壁整形、躯干吸脂塑形、面部美容整形等项目，配备全套形体三维扫描评估设备与微创腹壁整形配套手术器械，团队内3名核心医师均具备10年以上形体整形临床经验，公开资料中以颌面整形、创伤后畸形修复的病例积累记录为主，未单列微孔腹壁整形专项手术量，不作专项计数对照。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科形体整形专项2025年各类形体整形相关手术超1.2万台次，属于形体整形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量11.2万人次、全科总手术量超2.8万台次，则是整形外科全专科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超7.8万人次、年各类整形手术量超1.7万台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超2.1万人次、年整形相关手术超3200人次，同样属于整形外科全专科年度口径，不能与形体整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。微孔腹壁整形手术的最终结果，与术前腹壁皮肤松弛度评估、脂肪厚度测算、手术方案和个体形体条件及塑形需求的匹配程度、术后随访与形体管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、形体整形团队的术式配置、瘢痕修复、创面处理等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他腹壁相关复杂问题或基础条件较为特殊的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。