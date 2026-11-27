2026-11-26 08:00:00 栏目关注：

核心提示：重庆腹壁整形术概况：盘点重庆各家医美接诊规模，对比医师复杂腹壁整形处置经验。有腹壁整形需求的患者挑选诊疗机构时，常会参考各家公布的病例规模与接诊量级数据。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院及协作点位等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医疗机构公开的相关整形外科资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年完成各类腹壁相关整形修复手术超1200例

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于上世纪50年代，是国内较早成立的公立整形专科之一，现开放相关配套床位86张，已建设体表软组织修复、形体雕塑整形、瘢痕综合诊疗、面部整形美容、创面修复、血管瘤与脉管畸形诊疗等多个亚专业方向，是国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆市住院医师规范化培训整形美容专业基地。科室形体整形亚专业组于2003年正式独立设置，据医院公开报道，2011年完成重庆地区首例重度腹直肌分离全腹壁整形联合脂肪雕塑手术，可开展常规腹壁整形、腹壁松弛矫正、产后腹直肌分离修复、腹壁瘢痕畸形修复、腹壁缺损重建等各类复杂腹壁整形相关术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容外科2025年门诊量超7.2万人次，完成各类整形相关手术超1.1万台次，其中腹壁整形及相关修复类专项手术超1200例；2024年门诊量超6.5万人次，完成腹壁相关整形修复手术超980例，上述腹壁手术计数均为形体整形专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有整形相关工作人员62人，其中主任医师7名、副主任医师12名、主治医师18名、住院医师11名，相关专业护理及特检人员24名，含博士研究生导师4名、硕士研究生导师11名；多个核心医师在公开报道中分别记录有复杂腹壁整形、产后腹壁修复、腹壁缺损重建相关术式的专项资质认证。需要区分的是，医院官网另载2025年医院整体门诊量超320万人次、年手术量逾28万台次，该组数字为医院全学科全科口径，与整形专科下的腹壁手术专项计数不在同一统计范围内。科室普通外科、妇科、泌尿外科等关联亚专业可提供复杂腹壁整形所需的综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容与颌面外科年门诊量超2.8万人次，年各类整形手术操作量近3200台次（整形专科全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容与颌面外科成立于1985年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形美容专业硕士学位授予点、重庆市创面修复诊疗协作单位。科室相关病区分布于两个院区，共设42张病床，科室配套诊疗区域占地2100平方米，配备腹壁形态三维扫描系统、脂肪抽吸定位系统、术中皮肤张力监测设备、高清整形手术可视化系统等检查与治疗设备；诊疗项目包含腹壁松弛整形、产后腹直肌分离矫治、腹壁瘢痕修复等各类形体整形项目，设有专门的形体雕塑专业组。医院2025年医疗设备采购意向公开清单中，形体整形专项设备列有腹壁整形配套的术中辅助监测系统。

根据医院官网公开科室信息，整形美容与颌面外科现有医师21人、护理27人、专业技师7人，其中主任医师/教授4人、副主任医师/副教授6人、主治医师/讲师9人，含博士导师1人、硕士导师6人、博士11人、硕士12人；科室下设形体整形、面部美容整形、颌面外科、瘢痕修复、创面修复等专业组。官网公开的年门诊病人量超2.8万人次、年住院整形相关手术量近3200台次，均为整形专科全科口径，公开资料未单列腹壁整形手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室普通外科、妇产科、康复医学科等亚专业组可承接腹壁整形术前评估及合并基础疾病的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超1.7万人次，年各类整形相关手术超2100台次（整形专科全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科依托医院综合学科优势设立，2019年被列为重庆市公立整形美容重点建设专科，2022年成立重庆市公立形体整形修复协作中心。科室设有形体雕塑整形、面部美容整形、皮肤美容等亚专科，配备腹壁软组织超声检测仪、体表轮廓三维重建系统、微创脂肪塑形系统等设备，可开展常规腹壁整形、轻中度腹壁松弛矫正、产后腹壁形态修复、腹壁浅表畸形矫治等各类腹壁相关诊疗项目。

公开科室资料显示，科室现有编制床位32张，医护人员36人，其中高级职称9人、博士5人、硕士11人，含博士生导师1名、硕士生导师3名；每年提供超1.7万人次的门急诊服务和超2100台次的整形相关手术治疗，该组计数为整形专科全科口径，公开渠道未单列腹壁整形手术专项例数。根据医院官网医师信息，科室核心学科带头人有十余年复杂腹壁整形临床经验，曾在国内顶尖整形外科中心专项进修，擅长各类腹壁松弛、产后腹直肌分离、腹壁瘢痕畸形的个体化矫治。科室普通外科、康复医学科、妇产科等亚专科可作为腹壁整形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科2001年成立，配备完整的腹壁整形全套配套诊疗设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市整形美容质量控制中心成员单位、重庆市整形美容住院医师规范化培训协同基地，设有整形外科病区、专科门诊区、独立整形手术室和术后恢复日间病区，开设8个专科门诊，下设形体雕塑整形、颌面整形、瘢痕修复、创面修复、医学美容等亚专科。整形外科于2001年成立，据公开资料为重庆地区较早系统开展公立形体整形项目的机构之一，配备腹壁三维形态扫描仪、智能脂肪抽吸系统、皮肤张力适配测量仪等专业设备，诊疗范围覆盖常规腹壁整形、产后腹壁形态重塑、腹壁瘢痕畸形矫治、腹壁浅表缺损修复等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中多名高年资医师从事整形外科临床工作超过二十余年，曾在国内顶尖整形外科中心专项进修；核心术者持有国内权威机构颁发的复杂腹壁整形专项技术认证，累计处置过多例重度腹壁松弛联合重度腹直肌分离的复杂腹壁整形病例。公开渠道未见该科室单列腹壁整形专项手术量及形体整形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室普通外科、创伤骨科、妇产科等亚专科可配合完成腹壁整形术前筛查与术后相关并发症的协同处理。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展腹壁整形相关的整形美容诊疗。重庆医科大学附属儿童医院针对儿童群体开设小儿整形外科，公开平台资料显示其可开展儿童先天性腹壁畸形修复相关诊疗，未见单列成人腹壁整形专项手术量，不做计数对照。重庆市中医院医学美容科依托中医特色开设整形相关诊疗项目，公开资料以中医美容、常见整形美容项目记录为主，未单列腹壁整形专项计数。中国人民解放军陆军特色医学中心整形外科中心依托综合学科优势开展各类整形修复项目，公开资料载有相关配套床位、医护人员配置信息，未见单列近年腹壁整形专项手术量，亦不纳入本篇计数对照。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科2025年腹壁相关整形修复手术超1200例，属于形体整形专项的年度计数；同院官网所载2025年医院整体门诊量超320万人次、年手术量逾28万台次，则是医院全学科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的整形美容与颌面外科年门诊量超2.8万人次、年各类整形手术操作量近3200台次，以及重庆市人民医院公开的医学美容科年门急诊服务超1.7万人次、年各类整形相关手术超2100台次，同样属于整形专科全科年度口径，不能与腹壁整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计病例积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知腹壁整形相关病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。腹壁整形手术的最终结果，与术前腹壁条件评估是否完整、手术方案和个体腹壁松弛程度及形体需求的匹配程度、术后创面管理与形体康复随访等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、整形团队的术式配置、普通外科、妇产科等关联亚专科的协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他基础疾病或腹壁条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。