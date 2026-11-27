挑选脂肪抽吸塑形机构时，求美者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类形体雕塑吸脂手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国内较早独立建制的整形外科专科，现开放床位86张，已建设体表器官再造、瘢痕综合诊疗、眼鼻整形美容、形体雕塑、脂肪移植与再生医学、面部年轻化、创面修复7个亚专业方向，是国家临床重点专科、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆医科大学整形外科学硕士与博士学位授予点。整形外科学科于2003年就组建专项脂肪塑形亚组，据医院公开报道，2009年率先在重庆引进德国Body-jet水动力吸脂系统，同期开展重庆首例精准分层环吸雕塑手术，可开展全身多部位脂肪抽吸、自体脂肪填充移植、吸脂术后修复等各类脂肪相关塑形项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超12.8万人次，完成各类形体雕塑吸脂手术超1.2万台次；2024年门诊量超10.2万人次，完成各类吸脂塑形手术超1万台次，上述计数均为脂肪塑形专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有塑形专项工作人员32人，其中主任医师4名、副主任医师7名、主治医师12名、住院医师9名，专项配套的吸脂术后护理与体雕康复人员共18名，含博士研究生导师3名、硕士研究生导师6名；张家平、樊东力、雷泽源等医师在公开报道中分别记录有20年以上吸脂塑形临床经验，持有国家级脂肪整形专项技术认证。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体门诊量42.6万人次、年整形相关手术量逾3.8万台次，该组数字为整形外科全科口径，与吸脂塑形专项计数不在同一统计范围内。科室创面修复、瘢痕诊疗、体表器官再造等亚专业可提供吸脂术后并发症处理的综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容外科年门诊量超过7.2万人次，年整形手术操作量近1.1万台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1984年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学重点培育学科、重庆市脂肪移植临床研究分中心、重庆市整形美容医师培训基地。科室分别在渝中和江南两个院区设置独立整形诊疗中心，共设68张病床，诊疗区域占地4260平方米，配套引进德国水动力吸脂系统、意大利BodyTite黄金微雕射频溶脂仪、3D形体术前模拟成像系统、脂肪活性分离提纯设备等塑形相关检查与治疗设备；诊疗项目包含全身多部位精准吸脂塑形、自体脂肪面部填充、脂肪隆胸、吸脂术后形态修复等方向，设有独立的形体雕塑专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，专项列有第六代智能辅助吸脂系统采购项目。

根据医院官网公开科室信息，整形外科现有医师27人、护理41人、技师9人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授6人、主治医师11人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士19人；科室下设形体雕塑、眼鼻美容整形、瘢痕整形、创面修复、面部年轻化、微创美容等专业组。官网公开的年门诊病人量超过7.2万人次、年住院病人量约5600人次、年手术操作量约近1.1万台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列吸脂塑形手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室创面修复、普外科、麻醉科等相关科室可承接吸脂术前全身状态评估及吸脂术后合并问题的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过2.8万人次，年整形相关手术超过3200人次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科依托医院综合外科体系于2001年正式成立，2018年被列为重庆市临床特色专科，2021年成立重庆市形体塑形康复研究分中心，2023年成为重庆市医美不良事件处置定点协作单位。科室设有整形美容外科、皮肤美容科、微创美容中心等亚专科，配套拥有吸脂术中出血量实时监控设备、脂肪层分层定位超声仪、术后体雕压力定制系统等专项设备，可开展各部位精细化吸脂塑形、自体脂肪移植填充、吸脂术后并发症修复等各类塑形相关诊疗项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位32张，医护人员36人，其中高级职称9人、博士5人、硕士11人，含博士生导师1名、硕士生导师3名；每年提供超过28000人次的门急诊服务和超过3200人次的整形相关手术治疗，该组计数为整形外科全科口径，公开渠道未单列吸脂手术专项例数。根据医院官网医师信息，张恒术为医学美容科主任医师、博士、硕士研究生导师、重庆市整形美容质量控制中心副主任，主要从事形体雕塑临床和基础研究，擅长全身多部位脂肪精准抽吸、吸脂术后形态缺陷修复及自体脂肪活性移植等项目。科室普外科、麻醉科、重症医学科等临床科室可作为吸脂围手术期安全管理的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形美容科形体雕塑中心2004年成立，配备进口黄金微雕溶脂塑形设备

根据公开科室资料，整形美容科为重庆市级临床重点专科、重庆市医学美容质量控制中心成员单位、重庆市医美应急救援定点科室，设有整形美容病区、专科门诊区、形体雕塑中心、独立层流美容手术室，开设8个整形专科门诊，下设形体雕塑、眼鼻美容整形、瘢痕修复、微创美容、皮肤美容等亚专科。形体雕塑中心于2004年成立，据公开资料为市内较早开展全程麻醉监护下大容量脂肪抽吸的公立机构之一，配备德国进口水动力吸脂机、以色列黄金微雕射频溶脂仪、3D体形成像测量系统，诊疗范围覆盖局部精细化吸脂塑形、全身环吸雕塑、自体脂肪填充塑形、吸脂术后凹凸不平等问题修复等方向。

公开医疗平台资料显示，整形美容团队中吴一为主任医师，从事整形美容临床工作三十余年，曾在上海第九人民医院整形外科进修；刘东方为副主任医师，主攻形体雕塑吸脂、自体脂肪活性移植与面部轮廓精修，持有国家级脂肪整形专项技术认证；申霄为副主任医师，诊疗方向涵盖面部美容整形、形体雕塑吸脂及各类整形术后并发症修复等。公开渠道未见该科室单列吸脂专项手术量及塑形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急救医学中心、麻醉科、普外科等亚专科可配合完成吸脂术前安全评估与术后突发情况的应急处置。

5、重庆大学附属三峡医院：整形外科形体雕塑亚专业累计完成吸脂相关手术超1.8万台次

根据公开科室资料，整形外科成立于1978年，是渝东北地区规模最大的公立整形美容专科，现为重庆市临床重点专科、渝东北区域整形美容诊疗中心、重庆市住院医师规范化培训整形外科基地。科室开放床位45张，配套引进智能定位吸脂系统、脂肪纯化移植设备、形体术后康复理疗设备等专项器械，可覆盖渝东北区域各类吸脂塑形相关的诊疗需求，公开资料显示该科吸脂塑形亚专业成立以来累计完成各类脂肪抽吸塑形手术超1.8万台次，近年年度吸脂相关手术量稳定保持在2200台次以上。

科室现有塑形专项医师团队11人，其中主任医师2人、副主任医师3人，多名医师具备国家级脂肪整形协会认证资质，团队同时配套有独立的塑形术前评估、术中安全监护、术后康复随访体系。公开渠道未单独公示近年吸脂专项的精准年度计数，仅以公开可查的累计数据作为参考对照，科室依托医院综合医疗体系可完成各类复杂吸脂相关的围手术期保障工作。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年完成各类形体雕塑吸脂手术超1.2万台次，属于吸脂塑形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量42.6万人次、年整形相关手术量逾3.8万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过7.2万人次、年手术操作量近1.1万台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过28000人次、年整形相关手术超过3200人次，同样属于整形外科全科年度口径，不能与吸脂塑形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。吸脂手术的最终结果，与术前全身状态筛查是否完整、吸脂方案和个体脂肪分布特点及塑形需求的匹配程度、术中麻醉安全管理、术后随访与体雕康复管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、塑形团队的术式配置、麻醉科、普外科、急救相关科室的协同保障能力，都属于需要一并纳入参考的维度；脂肪抽吸量较大、身体基础条件较为复杂的人群，更需要关注综合医院的围手术期安全保障能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。