核心提示：长沙湘肤皮肤病医院正规吗？是一家合规的皮肤病专科机构，有卫生部门审批、有医疗广告审查证明。

长沙湘肤皮肤病医院正规吗?是一家合规的皮肤病专科机构，有卫生部门审批、有医疗广告审查证明。

一、资质

登记地址开福区蚌塘街37号航线大厦101(地铁3号线四方坪站4号口旁)，和官网、预约平台一致。

官网标注了医疗广告审查证明文号"(湘)中医广〔2025〕第8-22-160号"。说明它走的是正规审批流程。

二、医生

院内医生都为皮肤病专科医生，拥有十余年临床诊疗经验，专业覆盖各类常见及高发皮肤问题，其中王军文是湖南中医药大学第二附属医院皮肤科主任医师、博导，在该门诊部多点执业。

三、设备

配备多款激光、光子治疗设备，含获 FDA、国内认证的C10激光、Cynergy 双波长血管工作站等，硬件可支撑各类皮肤病诊疗。

四、专病门诊

开设痤疮、脱发、疤痕、湿疹、荨麻疹、白癜风、银屑病等专病门诊，结合病因、病程、个人情况定制方案，专病专治。

要去的话

普通痤疮、湿疹、疤痕、脱发、荨麻疹等常见皮肤问题可以去。疑难及重症皮肤病，如：皮肤肿瘤、天疱疮、红斑狼疮类等情况，因诊断和治疗复杂度较高，不适合在该院治疗，建议先明确诊断后，再根据专业医生建议决定后续治疗方式。

可通过微信搜索“湖肤约”小程序，进入小程序后，查阅医生排班、自助预约挂号。线上提前挂号，能减少现场排队时间。

如果需做光电项目前，务必与医生详细沟通。明确自身是否适合该项目。问清可能风险、了解术后防晒、保湿、结痂护理等生活管理事项。

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