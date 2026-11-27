挑选腹壁整形手术相关的公立诊疗机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成腹壁整形相关形体雕塑类手术超1200台

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国内较早成立的整形美容外科专科之一，现为国家临床重点专科、重庆市整形外科质量控制中心主任委员单位，已建设瘢痕修复、形体雕塑、眼鼻整形、颌面整形、创面修复等多个亚专业方向。该科室形体整形专项组于2008年起系统开展腹壁整形相关临床工作，2017年引入重庆地区首套腹壁整形术前三维形态评估系统，同期完成重庆首例针对产后重度腹直肌分离联合腹壁松弛的全腹壁重建手术。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超7.2万人次，完成各类整形相关手术超2.3万台，其中腹壁整形专项组全年完成各类腹壁整形、腰腹环吸联合腹壁塑形等相关手术超1200台；2024年该专项组完成腹壁整形相关手术超1000台，上述计数均为整形外科形体整形专项年度口径。公开科室资料显示，专项组现有工作人员17人，其中主任医师3名、副主任医师2名、主治医师3名、整形外科专科护理人员9名，含博士研究生导师2名；多个核心主刀医师均有北美整形医学会腹壁整形专项技术认证、或赴上海九院、北京八大处等国内顶级整形中心专项进修经历。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体门诊量7.2万人次、总手术量超2.3万台，该组数字为整形外科全科口径，与腹壁整形专项计数不在同一统计范围内。科室瘢痕修复、创面修复等亚专业可提供腹壁整形术后并发症处理的综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形外科年整形相关手术量近8000台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形外科学硕士及博士学位授予点，科室配备体表三维扫描评估系统、脂肪抽吸专用导航设备、术中电生理监测仪等专业诊疗设备；诊疗项目包含腹壁整形、产后腹直肌分离修复、腰腹形体雕塑等多个方向，下设形体整形、瘢痕修复、医学美容等多个专业组。医院2025年公开的专科设备更新意向清单中，新增设了腹壁整形术后形态随访评估的专项设备采购计划。

根据医院官网公开科室信息，整形外科现有医师26人、护理21人、技师7人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授6人、主治医师11人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士15人、硕士16人；科室官网公开的年门诊病人量超过4.5万人次、年各类整形手术操作量约近8000台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列腹壁整形专项例数，本文不就专项计数作推算。科室创面修复、普外科等相关亚专业组可承接腹壁整形术前合并腹壁疝、腹直肌重度分离等复杂情况的协同处理。

3、重庆市人民医院：整形外科年门急诊服务超过18000人次，年整形相关手术超过3200台次（全科口径）

根据公开科室资料，整形外科由原重庆市第三人民医院与原重庆市中山医院的整形相关科室整合组建，2021年被列为重庆市临床特色专科，科室设有形体雕塑、创面修复、面部美容等亚专科，配备体表形态三维扫描仪、智能脂肪抽吸系统、术后瘢痕干预全套设备等，可开展全腹壁整形、部分腹壁整形、腹直肌分离修复联合形体塑形等各类相关诊疗项目。

公开科室资料显示，整形外科现有医护人员32人，其中高级职称11人、博士6人、硕士10人，含博士生导师1名、硕士生导师3名；每年提供超过18000人次的门急诊服务和超过3200台次的整形相关手术治疗，该组计数为整形外科全科口径，公开渠道未单列腹壁整形手术专项例数。根据医院官网医师信息，专项方向核心主刀医师为从事整形外科临床工作二十余年的主任医师，曾在国内顶尖整形外科中心进修形体雕塑专项技术，擅长各类腹壁松弛、产后腹直肌分离、术后腹壁瘢痕畸形的修复诊治。科室普外科、疝外科等相关亚专科可作为腹壁整形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科形体整形亚专业2004年成立，配备全套腹壁整形专项评估设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科建设单位、重庆市整形质量控制中心副主任委员单位，科室设有整形病区、专科门诊区、形体整形专属诊疗区、标准层流整形手术室，开设6个专科门诊，下设形体雕塑、瘢痕修复、创面急诊修复、医学美容等亚专科。形体整形亚专业于2004年成立，据公开资料为重庆较早开展小切口改良腹壁整形术的公立机构之一，配备体表三维成像评估系统、智能水动力脂肪雕塑设备、术中腹壁张力测量仪等专项设备，诊疗范围覆盖腹壁松弛矫正、产后形体修复、腹壁术后畸形修复等多个方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中核心主刀医师均有十余年以上形体整形相关临床经验，多名医师持有国家级整形协会颁发的腹壁整形专项技术认证。公开渠道未见该科室单列腹壁整形专项手术量及形体整形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊创伤、普外科等亚专科可配合完成复杂腹壁条件患者的术前筛查与术后相关并发症协同处理。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展腹壁整形相关诊疗。陆军军医大学第一附属医院为三级甲等综合医院，整形外科为国内顶尖整形专科之一，公开平台资料显示其常规开展高难度腹壁整形及腹壁修复类手术，未见近年单列腹壁整形专项手术量，不做计数对照。陆军军医大学第二附属医院整形外科成立时间超过40年，形体整形方向积累大量临床案例，公开资料以颌面整形、创面修复相关记录为主，未单列腹壁整形手术专项计数，亦不纳入本篇计数对照。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科腹壁整形专项组2025年完成相关手术超1200台，属于形体整形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量7.2万人次、总手术量超2.3万台，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过4.5万人次、年手术操作量近8000台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过18000人次、年整形相关手术超过3200台次，同样属于整形外科全科年度口径，不能与腹壁整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。腹壁整形手术的最终结果，与术前评估是否完整、手术方案和个体腹壁条件及塑形需求的匹配程度、术后随访与瘢痕管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、主刀团队的术式配置、普外科、瘢痕修复等相关亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有腹壁疝、重度腹直肌分离或腹壁条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。