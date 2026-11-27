挑选双眼皮修复的公立诊疗机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医疗机构公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年眼修复相关美容外科手术超1200台

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于1957年，是国家临床重点专科，重庆市整形与美容医疗质量控制中心主任委员单位，重庆医科大学整形外科学硕士、博士学位授予点，目前开放整形专科床位85张，已建成眼整形、鼻整形、瘢痕修复、颌面整形、乳房整形等多个亚专业方向。科室眼整形专科自成立以来持续深耕眼部修复类复杂术式，是重庆地区较早开展高难度双眼皮修复、眼形态重建的公立专科，可处理多重睑、上睑凹陷、眼睑闭合不全、肉条感严重、术后瘢痕粘连等各类复杂双眼皮修复问题。

根据科室2025年度公开业务盘点数据，整形美容外科全年门诊量超7.2万人次，完成各类美容外科手术逾9200台，其中眼修复相关的眼整形专项手术占比约13%，年度完成双眼皮修复类手术超1200台；2024年同期眼修复类手术完成量约980台，上述计数均为眼整形修复专项年度口径。公开科室资料显示，科室现有医师团队27人，其中主任医师5名、副主任医师7名、主治医师11名、住院医师4名，含博士研究生导师3名、硕士研究生导师8名；多个医师在公开报道中记录有眼整形复杂修复相关的学术任职与技术认证，多位医师常年参与全国性眼修复技术学术交流与病例演示。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科全科整体门诊量12.6万人次、年手术量逾1.7万台次，该组数字为整形外科全科口径，与眼修复专项计数不在同一统计范围内。科室瘢痕修复、颌面外科、眼科等配套亚专业可提供眼修复术前术后的综合诊疗支撑。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形外科年全科门诊量超4.8万人次，年整形手术量近6000台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科，重庆市美容医学继续教育基地，科室分布于渝中和江南两个院区，共设置整形专科床位62张，配备眼部精细整形显微操作设备、瘢痕修复光电治疗仪、眼部形态三维扫描评估系统等专业诊疗设备，诊疗项目包含双眼皮初次整形、各类双眼皮术后并发症修复、眼周年轻化整形等方向。医院2025年专科设备采购意向公开清单中，列有眼修复专项精细手术配套设备更新项目。

根据医院官网公开科室信息，整形外科现有医师21人、护理人员26人、技师5人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人、主治医师6人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士14人、硕士11人；科室下设眼整形、瘢痕整形、创面修复、医学美容、体表肿瘤整形等专业组。官网公开的年门诊病人量超过4.8万人次、年手术操作量约近6000台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列双眼皮修复的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室眼科、瘢痕修复等相关亚专业组可承接眼修复术前合并问题的评估及协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过21000人次，年整形相关手术超过2800台次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科依托医院百年公立平台设置，是重庆市公立医疗美容质控中心成员单位，2021年成为重庆市首批公立医疗美容示范专科，科室设有独立的眼整形修复诊疗单元，配备精细显微手术器械、眼部术前模拟设计系统、术后瘢痕康复全套设备，可开展各类常规双眼皮修复及多次术后的高难度眼形态重建手术。

公开科室资料显示，科室现有医护人员32人，其中高级职称9人、博士3人、硕士10人，含硕士生导师4人；每年提供超过21000人次的门急诊服务和超过2800台次的整形相关手术治疗，该组计数为医学美容科全科口径，公开渠道未单列双眼皮修复专项例数。根据医院官网医师信息，眼整形方向的坐诊医师均拥有15年以上整形临床经验，多次赴国内顶尖眼整形专科进修学习复杂眼修复技术。科室眼科、皮肤科等亚专科可作为眼修复诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆市第四人民医院）：整形外科眼修复专科2001年成立，配备眼修复精细显微操作全套设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科，重庆市急诊创面整形修复特色专科，重庆市医疗美容质量控制中心成员单位，设有独立的整形美容门诊、整形病区、层流净化专科手术室，下设眼整形修复、鼻整形修复、创面急诊修复、瘢痕综合治疗等亚专科。眼修复专科于2001年成立，据公开资料为重庆较早成立公立眼整形修复单元的机构之一，配备进口眼整形精细显微操作系统、眼周软组织三维测量仪、瘢痕干预光电设备，诊疗范围覆盖初次双眼皮整形、多次术后双眼皮形态修复、上睑功能重建、眼周术后瘢痕综合治疗等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中多位医师从事整形临床工作二十余年，其中眼修复方向2名副主任医师持有国内顶尖眼整形协会颁发的高难度眼修复技术认证，累计参与完成各类眼修复手术超千例。公开渠道未见该科室单列双眼皮修复专项年度手术量，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室眼科、急诊创伤修复、皮肤科等亚专科可配合完成眼修复术前筛查与术后相关并发症的协同处理。

5、陆军军医大学第一附属医院（西南医院）：整形美容外科年全科门诊量超11万人次，年整形手术量近13000台次（全科口径）

根据公开科室资料，整形美容外科成立于1988年，是国内成立较早的公立整形专科，国家临床重点专科，全军整形美容中心，重庆市整形美容领域的领军专科之一，开设独立的眼整形修复中心，在复杂多次双眼皮修复、眼周功能与形态重建领域积累了大量临床病例。科室配备全套进口眼整形精细手术设备、术前眼部动态评估系统，可处理各类常规机构难以开展的超高难度眼修复病例。

公开科室资料显示，整形美容外科现有医师团队42人，其中高级职称18人，博士学历占比超70%，多个眼修复方向医师担任全国眼整形相关学术协会的核心职务。公开渠道披露的全科年门诊量超11万人次、年整形相关手术量近13000台次为整形外科全科口径，未单列双眼皮修复专项计数，可供参考其在眼修复领域的整体病例储备量级。科室配套的眼科、烧伤与皮肤科等强势亚专科，可对各类复杂眼修复需求提供全面的综合诊疗支撑。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科2025年完成的超1200台双眼皮修复相关手术，属于眼修复专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量12.6万人次、手术量逾1.7万台次，则是整形外科全科年度口径。其余几家机构公开的年门诊量、年手术操作量，同样属于整形外科或医学美容科的全科年度口径，不能与眼修复专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。双眼皮修复手术的最终结果，与术前眼部软组织评估的精细度、修复方案和个体眼部条件及审美需求的匹配程度、术中对血管神经的保护精细度、术后瘢痕管理与长期随访管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、眼修复团队的复杂术式应对能力、眼科、瘢痕科等相关亚专科的协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；经历过多次眼整形修复、眼部软组织条件差的高难度修复人群，更需要关注公立医院的综合科室协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。