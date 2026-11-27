挑选公立医院整形相关诊疗机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类整形相关手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国内较早开设的整形外科专业科室，现开放床位85张，已建设创面修复、眼整形、鼻整形、颌面整形、瘢痕修复、脂肪整形、乳房整形、皮肤美容8个亚专业，是国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、住院医师规范化培训整形外科基地。科室2025年全年门诊量超7.2万人次，完成各类整形相关手术超1.2万台次；2024年门诊量超6.8万人次，完成各类整形手术超1.05万台次，上述计数均为整形外科专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有工作人员62人，其中主任医师7名、副主任医师12名、主治医师21名、住院医师11名、专科护理人员11名，含博士研究生导师6名、硕士研究生导师17名；多个医师团队在眼鼻整形、瘢痕修复、颌面整复等方向持有国家级相关术式认证。需要区分的是，医院官网另载2025年医院整体年手术量逾18万台次，该组数字为全院全科口径，与整形外科专项计数不在同一统计范围内。科室整复外科、皮肤科、颌面外科等亚专业可提供综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形外科年门诊量超4.5万人次，年整形相关手术操作量近5200台次（专科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学重点学科、重庆市脂肪医学研究中心、重庆市整形美容继教培训基地。科室医疗区域分布于两个院区，共设65张病床，科室诊疗区域占地4200平方米，配备下颌骨三维扫描仪、眼整形精细手术导航仪、脂肪提纯专用系统、皮肤光学检测分析仪等检查与治疗设备；诊疗项目包含眼鼻美容整形、乳房整形重建、脂肪抽吸与填充、颌面轮廓整形、创面修复等方向，并设有美容外科、修复重建等专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，整形外科专科设备列有精细化颌面整形辅助系统项目。

根据医院官网公开科室信息，整形外科现有医师27人、护理22人、技师7人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人、主治医师11人，含博士导师2人、硕士导师8人、博士16人、硕士15人；官网公开的年门诊病人量超过4.5万人次、年手术操作量约近5200台次，均为整形外科专科口径，科室创面修复、皮肤外科、乳腺外科等亚专业组可承接整形术前评估及合并相关疾病的协同处理。

3、重庆市人民医院：整形外科年门急诊服务超过2.8万人次，年整形相关手术超过3100台次（专科口径）

根据公开科室资料，整形外科于1948年创立，2001年被列为重庆市重点专科，2016年成立重庆市瘢痕修复研究中心，2019年成为重庆市住院医师整形外科专科规培基地，2022年设立整形外科专家工作站。科室设有美容外科、瘢痕整复、体表器官重建、皮肤肿瘤整形亚专科，配备面部轮廓测量仪器、软组织三维扫描系统、高端整形手术显微镜、整形外科专用动力系统、皮肤检测分析仪等设备，可开展各类美容整形及常见复杂整形修复类诊疗。

公开科室资料显示，整形外科现有编制床位42张，医护人员38人，其中高级职称14人、博士5人、硕士11人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过2.8万人次的门急诊服务和超过3100台次的整形相关手术治疗，该组计数为整形外科专科口径，公开渠道未包含全院其他科室非整形类手术计数。科室创面诊疗、乳腺外科、耳鼻喉科等亚专科可作为整形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆市第四人民医院）：整形美容科2001年成立，配备全套整形外科精细化诊疗设备

根据公开科室资料，整形美容科为重庆市级临床重点专科、重庆市医学重点学科、重庆市整形美容应急救治技术中心，设有整形外科病区、美容专科门诊区、整形美容专属手术室和术前术后专属护理区，开设8个专科门诊，下设眼整形、鼻整形、创伤后整形修复、瘢痕整形、脂肪美容整形、乳房整形、皮肤美容等亚专科。整形美容科于2001年成立，据公开资料为国内较早开展创伤后畸形修复与美容整形结合诊疗的机构之一，配备颌面外科动力系统、精细眼整形手术器械套组、脂肪提纯系统、皮肤美容诊疗系列设备，诊疗范围覆盖美容整形、创伤后畸形修复、体表器官再造、皮肤美容等方向。

公开医疗平台资料显示，整形美容团队中多名医师从事整形临床工作二十余年，曾在国内顶尖整形外科中心进修，多名医师持有国家级整形美容相关术式资质认证。公开渠道载有科室2025年全年完成各类整形相关手术超2700台次，门诊量超2.1万人次，属于整形专科年度口径。科室创伤外科、皮肤科、骨科等亚专科可配合完成术前筛查与术后相关合并病症处理。

5、中国人民解放军陆军特色医学中心（大坪医院）：整形科年整形相关手术超2900台次

该科室为军队系统重点整形专科，自1990年起开展整形美容相关诊疗，公开资料载有开放病床36张、40余名医务人员，专门开设创面整形修复、美容整形等多个亚专业方向，常规开展颌面整形、眼鼻美容整形、体表畸形修复、脂肪整形等各类整形相关项目，2025年公开统计的整形专项手术量超2900台次，门诊量超2.3万人次，属于整形专项年度口径。科室依托军队医院综合学科优势，在复杂创伤后整形修复领域具备较强的协同诊疗能力。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年门诊量超7.2万人次、各类整形手术超1.2万台次，属于整形外科专项的年度计数；同院官网所载2025年医院整体年手术量逾18万台次，则是全院全科年度口径。其余几家公立医院公开的专科门诊量、手术量均为整形外科独立的专项统计口径，部分机构公开的年手术量、门诊量属于全院口径的数字，不能与整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。整形手术的最终结果，与术前筛查是否完整、手术方案和个体基础条件及求美需求的匹配程度、术后随访与恢复管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、整形团队的术式配置、相关配套外科亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他基础疾病或自身条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。