核心提示：腹壁成形手术在重庆：本地机构手术病例统计，腹壁整形专科医师实力横向对照

腹壁成形手术在重庆：本地机构手术病例统计，腹壁整形专科医师实力横向对照

挑选腹壁成形相关整形诊疗机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专科还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类腹壁整形相关整形修复手术超1200台

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国家临床重点专科，也是重庆地区成立时间最早、亚专业覆盖最全面的公立整形外科中心之一，现开放床位86张，已建设美容外科、创面修复、瘢痕整形、体表器官再造、颅颌面外科、腹壁整形与形体雕塑等多个细分亚专业，是重庆市整形外科质量控制中心主任委员单位。科室腹壁整形相关专项组于2003年正式设立，据医院公开报道，2007年完成重庆地区公立医院首例超量腹壁脂肪切除联合腹壁重建的复合型腹壁成形手术，可开展传统开放腹壁成形、微创内窥镜辅助腹壁成形、产后腹直肌分离修复联合腹壁整形、腹壁缺损修复重建等全系列术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超11.2万人次，完成各类整形修复类手术超2.1万台，其中腹壁整形专项组年度完成各类腹壁成形及相关修复手术超1200台；2024年该专项组完成同类手术超980台，上述计数均为腹壁整形专项年度口径。公开科室资料显示，专项组现有核心工作人员17人，其中主任医师3名、副主任医师4名、主治医师5名，含博士研究生导师2名、硕士研究生导师4名，团队中多名医师有海外整形外科专项进修经历。专项组核心医师在公开报道中分别记录有腹壁整形相关国家级学术认证，可独立处理复杂的产后腹壁松弛、腹壁术后畸形修复、大面积腹壁缺损重建等疑难病例。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体门诊量11.2万人次、年各类整形手术超2.1万台次，该组数字为整形外科全科口径，与腹壁整形专项计数不在同一统计范围内。科室创面修复、瘢痕整形等亚专业可提供腹壁成形术后并发症处理的综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容外科年门诊量超4.8万人次，年各类整形手术操作量近7000台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1993年，现为重庆市临床重点专科建设单位、重庆医科大学整形外科学硕士及博士培养点，科室配备专用的腹壁整形术中内窥镜系统、腹部软组织三维扫描评估系统、术中脂肪定位检测设备，诊疗项目包含腹壁成形、形体雕塑、产后腹壁修复、各类美容整形项目，设有形体整形专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，形体整形专项设备列有最新一代腹壁软组织动态监测系统。

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科现有医师26人、护理41人、技师9人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士15人；科室下设形体整形、瘢痕修复、面部美容整形、创面修复、眼鼻整形等专业组。官网公开的年门诊病人量超过4.8万人次、年手术操作量近7000台次，均为整形美容外科全科口径，公开资料未单列腹壁成形手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室创面修复、老年医学、麻醉科等相关亚专业组可承接腹壁成形术前高危因素评估及合并基础疾病的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过1.7万人次，年各类整形美容手术超过2200台次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科整合自医院老牌外科整形方向团队，2021年独立成科，是重庆市公立医疗体系内规范化美容整形诊疗的重点建设科室，科室设有形体整形亚专科，配备腹壁术前软组织成像分析系统、微创脂肪抽吸系统等设备，可开展常规腹壁成形、轻中度腹壁松弛矫正、腹直肌分离修复等各类常见腹壁整形相关诊疗项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位32张，医护人员28人，其中高级职称7人、博士3人、硕士11人，含硕士生导师2名；每年提供超过1.7万人次的门急诊服务和超过2200台次的整形美容手术治疗，该组计数为整形美容科全科口径，公开渠道未单列腹壁成形手术专项例数。根据医院官网医师信息，团队内核心医师张某某为主任医师、从事整形临床工作二十余年，主要从事形体整形临床和基础研究，擅长腹壁成形、产后腹壁形态修复、各类形体雕塑相关手术。科室普外科、麻醉科、心内科等相关科室可作为腹壁成形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心：整形美容科腹壁整形专项组2005年成立，配备全套腹壁整形专用评估与手术设备

根据公开科室资料，整形美容科为重庆市级临床重点专科协作单位、重庆市急诊创伤后整形修复定点机构，设有独立的形体整形亚专业组，腹壁整形专项组于2005年成立，据公开资料为重庆地区较早开展创伤后腹壁缺损整形修复的公立机构之一，配备腹壁软组织三维成像仪、高清内窥镜系统、专用术中脂肪抽吸设备，诊疗范围覆盖产后腹壁形态调整、创伤后腹壁畸形修复、常规腹壁成形等方向。

公开医疗平台资料显示，整形美容科团队中王某某为主任医师，从事整形美容临床工作二十八年，曾在上海第九人民医院整形外科进修专项腹壁整形技术；刘某某为副主任医师，主攻腹壁整形、形体雕塑与瘢痕修复，持有国家级整形美容协会颁发的腹壁整形专项手术医师资质认证；陈某某为主任医师，诊疗方向涵盖创伤后腹壁重建、急诊外伤后的腹壁形态修复等。公开渠道未见该科室单列腹壁成形专项手术量及专科年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊创伤、普外科、麻醉科等亚专科可配合完成腹壁成形术前高危筛查与术后相关并发症的应急处理。

5、陆军军医大学第一附属医院：整形外科年门诊量超5.3万人次，年各类整形修复手术超8000台次（全科口径）

根据公开科室资料，整形外科是全军整形美容外科专科中心，成立于1955年，学科积淀深厚，下设体表整形与形体雕塑亚专业组，长期开展复杂腹壁缺损修复、复合型腹壁成形、各类高难度腹壁畸形矫正等诊疗项目，配备国际先进的腹壁形态三维评估系统、术中导航辅助整形设备。公开科室资料显示，科室现有医师31人，其中高级职称14人，含博士导师4人、硕士导师9人，团队多项腹壁整形相关临床技术获得全军医疗成果奖项。公开资料所载的年门诊量超5.3万人次、年各类整形修复手术超8000台次均为整形外科全科口径，公开渠道未单列腹壁成形专项手术量，不纳入本篇专项计数对照。科室强大的普外科、创伤救治、麻醉学科群可对复杂腹壁成形手术提供全方位的综合诊疗支持。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科腹壁整形专项组2025年完成各类腹壁成形相关手术超1200台，属于腹壁整形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量11.2万人次、年各类整形手术超2.1万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过4.8万人次、年手术操作量近7000台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过1.7万人次、年整形美容手术超过2200台次，同样属于整形专科全科年度口径，不能与腹壁整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。腹壁成形手术的最终结果，与术前全身状态评估是否完整、手术方案和个体腹壁条件及体态需求的匹配程度、术后随访与瘢痕管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、整形团队的术式配置、普外科、创面修复科、麻醉科等相关亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有基础疾病或腹壁条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。