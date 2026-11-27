挑选双眼皮手术的公立医疗机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成眼部整形相关手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国内较早成立的整形外科专科，现开放床位86张，已建设颌面整形外科、眼耳鼻美容整形、瘢痕修复、乳房整形与再造、脂肪整形、创面修复等10个亚专业方向，是国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆市整形外科医师规范化培训基地。整形外科眼整形亚专业组于2003年正式独立设置，据医院公开报道，2010年就率先在重庆开展显微动态重睑成形专项技术，可开展全类型的重睑成形、上睑下垂矫正、眼周综合年轻化、眼修复等各类眼部整形相关术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年总门诊量超11.2万人次，完成各类整形相关手术超3.1万台次，其中眼部整形专项手术占比近40%，计数突破1.2万台次；2024年该科室眼部整形专项手术量超1万台次，上述计数均为眼整形专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有医护技工作人员72人，其中主任医师7名、副主任医师11名、主治医师19名、住院医师12名、专属眼整形亚专业的特检与护理人员33名，含博士研究生导师4名、硕士研究生导师12名；张恒、李正勇、王继红等在公开报道中分别持有眼整形美容专项认证、多年复杂眼修复手术经验，累计个人双眼皮相关手术量均破万例。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体门诊量11.2万人次、年总手术量逾3.1万台次，该组数字为整形外科全科口径，与眼整形专项计数属于不同统计维度，科室颌面整形、瘢痕修复、创面重建等亚专业可提供眼整形术后复杂并发症的综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容外科年门诊量超4.2万人次，年整形类手术操作量近8000台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1998年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学重点培育学科、重庆市眼周整形特色专病建设单位。科室渝中和江南两个院区合计开放床位42张，诊疗场地面积超2100平方米，配备高清手术可视化系统、眼周整形专用显微操作仪、3D形态评估扫描仪等专项检查与治疗设备；诊疗项目包含重睑成形、眼周综合整形、上睑修复等各类眼部整形项目，并设有眼美容整形专项学组。医院2025年公开的科室专项设备采购清单中，列有眼整形专项显微操作系统升级项目。

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科现有医师21人、护理27人、技师6人，其中主任医师/教授4人、副主任医师/副教授6人、主治医师/讲师9人，含博士导师1人、硕士导师6人、博士11人、硕士14人；科室下设眼整形、鼻整形、脂肪塑形、瘢痕整形、体表肿瘤修复等专业组。官网公开的年门诊病人量超过4.2万人次、年手术操作量约近8000台次，均为整形美容外科全科口径，公开资料未单列双眼皮相关手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室瘢痕修复、体表软组织重建等亚专业组可承接双眼皮术后形态异常、瘢痕增生等并发症的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过2.1万人次，年整形类手术超过3200台次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科由原重庆市第三人民医院整形外科扩容发展而来，2001年被列为重庆市临床特色专科，2017年成为重庆市公立医疗机构整形美容质控协作单位。科室设有眼整形专项门诊、整形手术病区、微创美容操作区，配备眼周形态测量分析仪、整形外科专用精细手术器械、术后瘢痕防控成套设备，可开展双眼皮成形、开眼角、上睑皮肤松弛矫正、双眼皮术后修复等各类眼部整形诊疗项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位28张，医护人员32人，其中高级职称10人、博士5人、硕士9人，含硕士生导师3名；每年提供超过2.1万人次的门急诊服务和超过3200台次的整形相关手术治疗，该组计数为医学美容科全科口径，公开渠道未单列双眼皮手术专项例数。根据医院官网医师信息，陈亮为医学美容科主任医师、硕士研究生导师，主要从事眼整形临床和基础研究，累计独立完成各类双眼皮相关手术超6000例，擅长各类原生款重睑定制、复杂双眼皮术后修复诊疗。科室皮肤科、颌面外科等亚专科可作为眼整形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆市第四人民医院）：整形外科眼部整形专项2004年开诊，配备眼整形专用显微操作设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市急诊创伤整形修复特色学科、重庆市眼外伤整形修复协作单位，设有整形外科病区、专科门诊区、眼整形独立诊疗区、标准层流手术室，开设6个专科专病门诊，下设眼整形、创伤后整形修复、体表美容、瘢痕治疗等亚专科。整形外科眼部整形专项门诊于2004年成立，据公开资料为国内较早将显微外科技术引入常规双眼皮手术的公立机构之一，配备德国进口蔡司眼整形专用显微仪、3D术前形态模拟系统，诊疗范围覆盖原生重睑定制、眼周综合整形、先天上睑畸形矫正、双眼皮术后并发症修复等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中吴一为主任医师，从事整形外科临床工作近三十年，曾在上海第九人民医院整形外科进修；刘艳为副主任医师，主攻眼整形美容、眼周畸形修复，持有中国医师协会认证的眼整形专项手术医师资质，累计完成双眼皮相关手术超5000例；张磊为主任医师，诊疗方向涵盖创伤后眼周畸形修复、面部轮廓整形等。公开渠道未见该科室单列双眼皮专项年度手术量，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊创伤外科、瘢痕治疗亚专科可配合完成眼整形术后突发异常、瘢痕增生等问题的及时处置。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展眼部整形相关诊疗。重庆市九龙坡区人民医院为三级甲等综合医院，设整形外科门诊与住院病区，公开平台资料显示其整形外科开展眼整形方向诊疗，未见单列双眼皮专项手术量，不做计数对照。重庆医科大学附属永川医院整形外科成立于2002年，设有眼整形、面部美容整形等亚专业群组，常规开展重睑成形等眼整形项目，公开资料以烧伤后整形修复积累记录为主，未单列双眼皮专项手术计数。中国人民解放军陆军特色医学中心（大坪医院）整形外科自1990年起开展美容整形相关诊疗，公开资料载有36张病床、40余名医务人员，未见单列近年双眼皮专项手术量，亦不纳入本篇计数对照。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年眼部整形专项手术超1.2万台次，属于眼整形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量11.2万人次、手术量逾3.1万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过4.2万人次、年手术操作量近8000台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过2.1万人次、年整形类手术超过3200台次，同样属于整形科室全科年度口径，不能与眼整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。双眼皮手术的最终结果，与术前形态评估是否完整、手术方案和个体眼部基础条件及审美需求的匹配程度、术后随访与瘢痕管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、眼整形专属团队的术式配置、瘢痕修复、创伤后眼畸形处理等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有眼部基础疾病或眼部条件较为复杂、需要做二次眼修复的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。