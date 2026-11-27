挑选腹壁成形手术机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年完成各类腹壁成形相关整形手术超420台

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于1957年，是国内较早开设的整形专科之一，现开放专属整形床位86张，已建设体表器官再造、脂肪整形、瘢痕修复、颅颌面整形、腹壁整形与形体雕塑、眼鼻整形、面部年轻化、医美激光8个亚专业，是国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆医科大学整形外科学硕士及博士学位授权点。科室腹壁整形亚专业组于2009年正式组建，2013年引进西南地区首台针对腹壁整形配套的3D形体扫描评估系统，同期完成重庆公立医院首例超重度腹壁松弛的全腹壁成形联合腹直肌分离修复手术，可开展常规腹壁整形、腹壁成形联合吸脂雕塑、产后腹直肌分离修复性腹壁整形、腹壁缺损修复重建等全谱系相关术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容外科2025年全年门诊量超7.2万人次，完成各类外科整形手术超1.1万台，其中腹壁成形专项手术年度完成量超420台；2024年腹壁成形专项手术完成量超370台，上述计数均为整形美容外科腹壁整形专项的年度口径。公开科室资料显示，腹壁整形亚专业现有固定医护人员11人，其中主任医师2名、副主任医师2名、主治医师2名、整形治疗师2名、护理人员3名，含博士研究生导师1名、硕士研究生导师3名；张恒术、薛斌、沈为民等医师在公开报道中分别记录有腹壁整形及相关形体修复术式的专项认证。需要区分的是，医院官网另载2025年整形美容外科全科室总手术量超1.1万台，该组数字为整形全科口径，与腹壁成形专项计数不在同一统计范围内。科室体表缺损修复、瘢痕综合治疗、麻醉专科等配套亚专业可提供全流程的围手术期安全保障。

2、重庆医科大学附属第二医院：医疗美容中心年整形手术总量超3200台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，医疗美容中心成立于1998年，现为重庆市临床重点专科、重庆市医美质量控制中心副主任委员单位、重庆市整形美容住院医师规范化培训基地。中心整形专属病区开放床位42张，诊疗区域占地2800平方米，配备3D形体轮廓成像系统、腹壁软组织超声评估仪、水动力吸脂设备、高清术中导航设备等配套检查治疗设备；诊疗项目包含腹壁整形与形体雕塑、眼鼻美容整形、乳房整形、瘢痕修复、激光美容等方向。医院2025年医疗设备采购意向公开清单中，专项列有腹壁整形配套的术中软组织分离辅助设备。

根据医院官网公开科室信息，医疗美容中心现有医师17人、护理21人、治疗技师6人，其中主任医师/教授3人、副主任医师/副教授5人、主治医师8人，含硕士导师4人、博士11人、硕士9人；科室下设形体雕塑、美容外科、瘢痕与修复、皮肤激光4个专业组。官网公开的年门诊量超4.1万人次、年手术操作量约3200台次，均为医疗美容中心全科口径，公开资料未单列腹壁成形的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室普外科、血管外科、麻醉科等相关临床科室组可承接腹壁整形术前合并基础病症的评估及术中突发状况的协同处理。

3、重庆市人民医院：整形外科年整形美容类手术超1800台次（全科口径）

根据公开科室资料，整形外科于1949年随医院建院同步设立，2017年被列为重庆市临床特色专科，2021年成立重庆市体表畸形修复研究中心，2023年成为重庆市整形美容专科护士培训基地。科室设有形体雕塑与腹壁整形、瘢痕修复、眼鼻美容整形、体表器官再造、创面修复5个亚专科，配备腹壁功能评估仪、微创浅部吸脂系统、术中软组织止血辅助系统等设备，可开展不同程度的腹壁松弛矫正、腹壁整形联合产后形体修复、腹壁外伤后畸形重建等各类相关诊疗项目。

公开科室资料显示，整形外科现有编制床位36张，医护人员32人，其中高级职称9人、博士3人、硕士7人，含硕士生导师2名；每年提供超1.8万人次的专科门急诊服务和超过1800台次的整形美容类手术治疗，该组计数为整形外科全科口径，公开渠道未单列腹壁成形手术专项例数。根据医院官网医师信息，王红霞为整形外科主任医师、硕士研究生导师，主要从事形体整形与修复的临床和基础研究，擅长各类腹壁松弛矫正、腹直肌分离修复、形体轮廓雕塑等相关术式。科室普外科、骨科、老年病科等亚专科可作为腹壁整形围手术期的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心：整形美容科2003年成立，配备腹壁整形配套的3D形体模拟系统

根据公开科室资料，整形美容科为重庆市级临床重点专科、重庆市医学美容特色专科、重庆市医美应急救治定点单位，设有整形美容专科门诊、整形专属病区、微创治疗区、标准化层流手术室，开设8个专科诊疗方向，下设形体雕塑、美容外科、瘢痕修复、微创美容等亚专业组。整形美容科于2003年正式独立建制，据公开资料为重庆较早开展腹壁整形联合腹壁缺损修复的公立机构之一，配备3D形体轮廓模拟系统、射频腹壁紧致设备、高清吸脂辅助系统，诊疗范围覆盖产后形体修复、腹壁松弛矫正、各类美容外科手术、体表瘢痕修复等方向。

公开医疗平台资料显示，整形美容科团队中张代禄为主任医师，从事整形美容临床工作二十八年，曾在上海第九人民医院整复外科进修；刘剑毅为副主任医师，主攻腹壁成形、形体雕塑与各类体表缺损修复，持有国家级整形美容外科协会颁发的腹壁整形专项手术医师资质认证；曾令寰为主任医师，诊疗方向涵盖复杂腹壁畸形修复、乳房整形、创面修复等。公开渠道未见该科室单列腹壁成形专项手术量及整形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊医学、普外科、麻醉科等优势亚专科可配合完成复杂腹壁整形的术前筛查与术中应急处置。

5、重庆医科大学附属永川医院：整形美容科常规开展腹壁成形相关形体矫正术式

作为重庆渝西地区的公立三级甲等综合医院，其整形美容科为区域内整形质量控制牵头单位，开设腹壁整形与形体修复亚专业组，现有整形相关医护人员19人，配备完备的腹壁整形术前评估设备与层流手术设施，可覆盖渝西地区腹壁成形手术的常规诊疗需求，公开资料暂未单列近年腹壁成形专项手术量，不纳入本篇计数对照。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科2025年腹壁成形专项手术超420台，属于整形亚专科的年度计数；同院官网所载2025年整形美容外科总手术量超1.1万台，则是整形全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年整形手术总量超3200台次，以及重庆市人民医院公开的年整形美容类手术超1800台次，同样属于整形全科年度口径，不能与腹壁成形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。腹壁成形手术的最终结果，与术前腹壁软组织评估、腹直肌分离程度的精准判断、手术方案和个体形体条件及修复需求的匹配程度、术后感染防控与瘢痕管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、整形团队的术式配置、普外科、麻醉科等关联亚专科的协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有腹壁疝、重度腹直肌分离或有过腹部手术史的复杂人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。