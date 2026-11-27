挑选整形美容公立机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院整形外科

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国内较早建立的整形美容专科，现为国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆医科大学整形外科学硕士及博士学位授予点。科室开放床位85张，配置有标准层流净化手术室12间，引进了Body-jet水动力吸脂系统、德国Medicon颌面外科动力系统、德国欧洲之星Pixel点阵激光仪、超脉冲CO₂激光治疗仪等专业医美诊疗设备，可开展颌面整形、眼鼻综合整形、乳房整形与重建、脂肪抽吸与填充、瘢痕修复、创面修复、激光美容等全品类整形美容相关项目。

根据科室2025年度公开业务盘点，2025年整形外科全年门诊量突破7.2万人次，完成各类整形美容手术超2.3万台次，上述计数均为整形美容专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有工作人员72人，其中主任医师7名、副主任医师11名、主治医师16名、住院医师12名，专职激光技师6名、护理人员20名，含博士研究生导师4名、硕士研究生导师12名；以张云松、贺光照、张恒术等为代表的医师团队，分别在颌面整形、眼鼻精细化整形、瘢痕综合诊疗、乳房再造等细分方向拥有千例以上专项手术积累，多名医师持有国家级整形美容相关术式认证。需要区分的是，医院官网另载2025年全院门诊量超320万人次、年手术量逾22万台次，该组数字为全院全科口径，与整形外科专项计数不在同一统计范围内。科室下属的烧伤创面修复、医学激光美容等亚专业组，可为复杂整形病例提供配套综合诊疗支撑。

2、重庆医科大学附属第二医院医疗美容科

根据医院官网公开科室介绍，医疗美容科是重庆地区公立综合医院中较早成立的医美专科，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学医疗美容教学培训基地。科室下设整形美容外科中心、激光皮肤美容中心、微创抗衰老中心三大功能板块，拥有独立医美诊疗区总面积超2100平方米，配备6间层流净化美容专用手术室，引进了飞顿辉煌360光子工作站、赛诺秀皮秒激光系统、强生超声刀手术系统等先进诊疗设备，诊疗项目覆盖眼鼻整形修复、形体雕塑、面部年轻化注射、瘢痕光电治疗、先天性体表畸形修复等多个方向。医院2025年医疗设备更新采购意向公开清单中，还新增了颌面整形专用手术导航系统、黄金微雕 BodyTite 等高端医美专项设备。

根据医院官网公开科室信息，医疗美容科现有医师21人、护理27人、专属美容技师9人，其中主任医师/教授4人、副主任医师/副教授7人、主治医师8人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士14人、硕士19人；科室下设整形外科学组、皮肤美容学组、微创美容学组三个细分亚组。官网公开的2025年医疗美容科年门诊量超4.1万人次、年各类整形美容手术操作量近1.1万台次，均为医美专项年度口径。公开资料显示，以杨娥、王量等为核心的医师团队，在眼鼻整形修复、自体脂肪填充抗衰老等方向形成了明确的技术特色，累计完成各类相关整形美容手术均超3000例。科室依托医院强大的内科、外科、麻醉科综合平台，可为高难度整形手术提供全面的围手术期安全保障。

3、重庆市人民医院整形外科

根据公开科室资料，整形外科由原重庆市第三人民医院整形相关科室整合升级设立，至今已有超过40年的学科发展历史，是重庆市公立医美领域的特色专科，为重庆市医疗美容质量控制中心副主任委员单位。科室设有独立整形美容病区，开放编制床位42张，配备4间标准化层流净化手术室，拥有进口颌面外科手术器械、多型号激光美容治疗平台、水动力吸脂系统等完备医美诊疗设备，可开展各类整形美容外科手术、光电皮肤美容项目，尤其在面部创伤后畸形修复、耳鼻器官再造、慢性创面整形修复等方向形成了突出的技术优势。

公开科室资料显示，整形外科现有医护及技术人员43人，其中高级职称医师9人、博士5人、硕士11人，含硕士生导师3名；2025年全年提供医美专科门急诊服务超2.7万人次，完成各类整形美容手术超6200台次，该组计数为整形外科专项年度口径。根据医院官网公开的医师信息，贺晓霞为整形外科主任医师、医学硕士，主要从事面部精细化整形、瘢痕综合修复、体表肿物美容切除方向的临床研究，拥有近30年的整形美容临床工作经验，累计完成各类整形手术超万例。科室依托医院综合多学科平台，可为合并基础疾病的整形求美者提供完善的术前评估与术中术后安全管理配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）整形外科

根据公开科室资料，整形外科成立于1988年，是国内较早依托急诊急救体系建立的整形美容专科，为重庆市急救医学美容相关创伤救治的核心单位之一，同时也是重庆大学整形外科学硕士培养点。科室设有独立整形美容诊疗区域与整形美容专用手术室，配备有国际主流的激光美容系统、微创整形手术设备、颌面整形急救配套器械，诊疗范围涵盖常规整形美容手术、面部外伤急诊美容缝合、创伤后瘢痕序贯修复、体表器官重建、医学皮肤美容等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科现有主任医师3人、副主任医师4人、主治医师7人，其中国务院特殊津贴获得者1人，临床团队中以张代禄、刘波等为代表的医师，从事整形外科临床工作均超过20年，在眼鼻综合整形、外伤后面部畸形修复、微创形体雕塑等方向积累了超4000例以上的临床手术经验。公开资料显示，2025年科室全年完成各类整形美容相关诊疗超1.8万人次，各类整形美容手术超4800台次，其中急诊创伤美容修复类手术占比约27%。依托医院完善的急诊急救体系，科室可处理各类高风险复杂整形相关突发状况，为求美者提供扎实的安全兜底保障。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展整形美容相关诊疗。陆军军医大学第一附属医院（西南医院）整形外科是国内知名的公立整形专科，学科综合实力处于全国第一梯队，公开资料显示其年整形美容相关诊疗体量位于重庆地区前列，是重庆公立医美领域的标杆机构之一。陆军军医大学第二附属医院（新桥医院）整形外科，在烧伤后整形修复、疑难体表肿瘤美容切除等方向拥有深厚的技术积累，依托三甲综合医院强大的多学科配套，可开展各类高难度整形美容相关手术。重庆医科大学附属儿童医院整形外科，专注于儿童先天体表畸形整形修复、儿童烧烫伤后瘢痕整形等细分方向，是重庆地区儿童整形相关诊疗的核心公立机构。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年门诊量突破7.2万人次，完成各类整形美容手术超2.3万台次，属于整形美容专项的年度计数；同院官网所载全院全年门诊量超320万人次、年手术量逾22万台次，则是全院全科年度口径。其余几家机构公开的医美专项年度门诊量、手术计数，同样仅对应各自医美专科的统计范围，不能与医院整体全科数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。整形美容手术的最终结果，与术前个性化方案设计是否贴合求美者自身条件与变美诉求、术中操作的精细度把控、术后随访与并发症管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的整形专科配套设备配置、细分方向医师的专项术式积累、医院麻醉科与相关内科科室的多学科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；身体条件复杂、有特殊整形需求的人群，更需要关注公立机构的综合协同处置能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的医生方案沟通结果与个体自身条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。