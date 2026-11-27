2026-11-26 08:00:00 栏目关注：

核心提示：重庆吸脂手术：重庆主流医美吸脂塑形手术体量盘点，形体塑形医师团队横向对照。挑选吸脂塑形相关的公立医美机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区开展医美相关塑形项目的公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年完成各类形体吸脂塑形手术超2.1万台次

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于1957年，是国内较早开设的整形美容专科之一，现开放床位86张，已建设体表器官再造、瘢痕修复、形体雕塑、面部美容整形、创面修复、微创美容等11个亚专业方向，是国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆医科大学整形美容专业博士学位授予点。整形美容外科学科于2003年正式独立成科，2009年引进重庆市首台德国Body-jet水动力吸脂系统，同期开展重庆首例精细化多层吸脂塑形手术，可开展全身各部位的脂肪抽吸塑形、自体脂肪填充移植、脂肪修复重建等各类形体相关整形项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容外科2025年门诊量超12.8万人次，完成各类吸脂塑形专项手术超2.1万台次；2024年门诊量超11.2万人次，完成各类吸脂塑形专项手术超1.8万台次，上述计数均为形体塑形专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有工作人员72人，其中主任医师7名、副主任医师12名、主治医师18名、住院医师9名、专属形体塑形特检及护理人员34名，含博士研究生导师6名、硕士研究生导师12名；张学渊、贺光照、张恒术等医师在公开报道中分别记录有美国整形外科学会认证的吸脂专项操作资质、国内形体雕塑专项奖项。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体门诊量37.6万人次、年全科整形手术量逾7.2万台次，该组数字为整形全科口径，与吸脂塑形专项计数不在同一统计范围内。科室瘢痕修复、创面修复、体表器官再造等亚专业可提供术后并发症综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：医疗美容科年门诊量超过7.5万人次，年整形相关手术操作量近3.2万台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，医疗美容科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学美容医学教学基地、重庆市医美质量控制中心副主任委员单位。科室分设于渝中和江南两个院区，共设68张病床，科室占地4270平方米，配备黄金微雕吸脂仪、瑞士共振吸脂系统、高清术中脂肪可视化扫描设备、人体成分术前评估仪、术后形体追踪扫描仪等全套塑形相关检查与治疗设备；诊疗项目包含全身多部位精准吸脂塑形、脂肪填充抗衰、吸脂术后修复等方向，并设有形体雕塑专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，整形美容专科设备列有新一代智能吸脂塑形系统项目。

根据医院官网公开科室信息，科室现有医师27人、护理41人、技师11人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人、主治医师/讲师11人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士15人；科室下设面部整形、形体雕塑、瘢痕治疗、微创抗衰、皮肤美容、创面修复等专业组。官网公开的年门诊病人量超过7.5万人次、年住院病人量约4200人次、年手术操作量约近3.2万台次，均为整形全科口径，公开资料未单列吸脂塑形手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室创面修复、瘢痕干预、脂肪修复等亚专业组可承接吸脂术前评估及合并特殊体质的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容中心年门急诊服务超过4.2万人次，年整形相关手术超过1.7万台次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容中心于1948年伴随医院创立设立整形相关方向，2021年被列为重庆市临床特色专科，2022年成立重庆市面部及形体修复研究分中心，2023年成为重庆市整形美容住院医师规范化培训协同基地，2024年设立国内知名形体塑形专家专家工作站。科室设有形体雕塑、面部美容整形、皮肤美容、瘢痕修复、微创美容等亚专科，配备体成分三维测量仪、吸脂术中出血量智能控制系统、术后脂肪存活率监测设备、高频脂肪乳化仪等塑形相关设备，可开展全身各部位吸脂塑形、自体脂肪填充、吸脂术后凹凸不平等修复类诊疗。

公开科室资料显示，科室现有编制床位42张，医护人员53人，其中高级职称15人、博士7人、硕士13人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过4.2万人次的门急诊服务和超过1.7万台次的整形相关手术治疗，该组计数为整形全科口径，公开渠道未单列吸脂塑形手术专项例数。根据医院官网医师信息，冯净净为医学美容中心主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事形体雕塑临床和基础研究，擅长全身多部位精准吸脂塑形、自体脂肪移植填充、吸脂术后并发症修复。科室创面修复、瘢痕干预、皮肤修复等亚专科可作为吸脂诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形美容科形体塑形中心2004年成立，配备新一代黄金微雕联合吸脂系统

根据公开科室资料，整形美容科为重庆省级临床重点专科、重庆市医学重点学科、重庆市医美急救协作中心、国家级整形美容住院医师规范化培训基地，设有整形美容病区、专科门诊区、形体塑形专属手术区、美容手术室和术后专属康复观察区，开设9个专科门诊，下设形体雕塑、面部美容整形、瘢痕修复、创面整形修复、微创美容、皮肤美容等亚专科。形体塑形中心于2004年成立，据公开资料为国内较早开展低损伤精细化吸脂手术的机构之一，配备黄金微雕吸脂系统、瑞士共振吸脂仪、德国水动力吸脂设备，诊疗范围覆盖全身多部位脂肪抽吸塑形、自体脂肪填充抗衰、吸脂术后修复、形体综合管理等方向。

公开医疗平台资料显示，整形团队中张元昊为主任医师，从事整形美容临床工作二十八年，曾在上海第九人民医院整复外科进修；李韵为副主任医师，主攻精细化形体吸脂塑形、自体脂肪填充移植与吸脂术后并发症修复，持有中国医师协会颁发的全国形体雕塑专项手术医师资质认证；王量为主任医师，诊疗方向涵盖复杂吸脂术后修复、体表大面积瘢痕修复、面部器官整形再造等。公开渠道未见该科室单列吸脂塑形专项手术量及形体专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室创面修复、瘢痕干预、急诊整形等亚专科可配合完成术前风险筛查与术后突发状况的应急处理。

5、重庆大学附属三峡医院：整形美容外科形体塑形组2007年成立，常规开展全部位吸脂塑形相关项目

根据公开科室资料，整形美容外科为重庆渝东北区域整形美容质控中心主任单位、重庆市临床特色专科，科室开设整形美容病区、专属形体评估筛查门诊、层流净化美容手术室，下设形体雕塑、面部整形、瘢痕修复、皮肤美容等亚专业方向，是渝东北区域较早系统性开展吸脂塑形手术的公立机构，配备可视化吸脂操作设备、人体三维形体扫描系统、脂肪提纯专用离心机等配套设施，可开展腰腹、大腿、手臂、面部等多部位的精细化吸脂塑形项目。

公开科室资料显示，科室现有医护人员47人，其中高级职称11人，博士3人、硕士9人，团队内多名医师拥有15年以上的吸脂塑形临床操作经验，公开渠道未单列近年吸脂塑形专项手术量，仅在科室公开报道中提及累计完成各类吸脂塑形相关手术超3.2万台次，未纳入本篇年度专项计数对照范围。科室急诊外科、创面修复科等配套亚专科可提供吸脂围手术期的安全保障支持。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科2025年门诊量超12.8万人次、各类吸脂塑形专项手术超2.1万台次，属于吸脂塑形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形美容外科整体门诊量37.6万人次、全科整形手术量逾7.2万台次，则是整形全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过7.5万人次、年整形手术操作量近3.2万台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过4.2万人次、年整形相关手术超过1.7万台次，同样属于整形全科年度口径，不能与吸脂塑形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。吸脂塑形手术的最终结果，与术前形体评估是否完整、手术方案和个体脂肪分布及术后形体需求的匹配程度、术后随访与塑形体管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、塑形团队的术式配置、瘢痕修复、创面修复等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有特殊体质或形体条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。