挑选公立医美整形相关机构时，求美者常会参考各家公布的诊疗规模与手术体量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年完成各类整形美容相关手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于1957年，是国内较早设立的整形美容专科之一，现开放床位85张，已建设创面修复、面部整形美容、乳房整形、脂肪雕塑、瘢痕整复、激光美容、耳鼻再造、眼整形8个亚专业方向，是国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆市整形外科医师培训基地。该科室2006年就组建了专项医美整形精细化诊疗组，同期引进重庆首台超脉冲CO2整形激光系统，可开展各类常规整形美容手术及复杂畸形修复、高难度整形修复类项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容外科2025年门诊量超11.2万人次，完成各类整形美容相关手术超1.2万台次；2024年门诊量超9.7万人次，完成各类整形美容相关手术超1万台次，上述计数均为整形美容专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有工作人员72人，其中主任医师7名、副主任医师12名、主治医师18名、住院医师11名、专科治疗人员9名、护理人员15名，含博士研究生导师4名、硕士研究生导师11名；张恒术、沈为民、毋巨龙等多位医师在公开报道中分别记录有颌面整形、眼鼻综合整形、自体脂肪移植等专项术式认证。需要区分的是，医院官网另载2025年医院整体门诊量超320万人次、年住院手术量逾18万台次，该组数字为医院全科口径，与整形美容专项计数不在同一统计范围内。科室烧伤科、皮肤科、颌面外科等相关亚专业可提供综合诊疗配套，应对整形术中术后的复杂突发状况。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容烧伤科年门诊量超6.8万人次，年整形相关手术操作量超5200台次（专项统计口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容烧伤科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学重点学科、重庆市创面修复研究中心、重庆市整形美容继教培训基地。科室分布于渝中和江南两个院区，共设68张病床，科室诊疗区域占地2700余平方米，配备M22光子嫩肤仪、超皮秒激光治疗仪、3D面部扫描成像系统、脂肪抽吸定制系统、内窥镜整形操作设备等各类整形专科检查与治疗设备；诊疗项目包含眼鼻整形修复、乳房整形、吸脂塑形、面部年轻化激光治疗、瘢痕整复等全品类医美整形项目，设有专项整形美容治疗组。医院2025年设备采购意向公开清单中，专门列有整形美容专科精细化诊疗升级项目。

根据医院官网公开科室信息，整形美容烧伤科现有医师27人、护理32人、专科治疗技师7人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人、主治医师12人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士16人、硕士18人；科室下设面部整形美容、形体雕塑、瘢痕与创面修复、激光皮肤美容、烧伤救治5个亚专业组。官网公开的年门诊病人量超6.8万人次、年整形相关手术操作量超5200台次，均为整形美容专项年度口径，相关公开资料也同步分列了眼整形、鼻整形、脂肪类项目的年度专项占比，方便求美者参考不同术式的诊疗经验。科室烧伤救治、创面修复、颌面外科等亚专业组可承接整形术前评估及合并基础疾病的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过2.7万人次，年整形美容相关手术超过2600台次（专项统计口径）

根据公开科室资料，医学美容科是医院重点打造的特色专科，2003年就独立设置医美整形相关诊疗单元，2019年成为重庆市公立医疗机构医美整形规范化试点单位，科室设有眼鼻整形、形体雕塑、激光美容、瘢痕整复4个亚诊疗组，配备3D皮肤检测仪、黄金微针治疗仪、下颌骨整形专用动力系统、医用微晶磨削仪等设备，可开展各类医美整形常规项目及复杂整形修复类诊疗。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位32张，医护人员36人，其中高级职称8人、博士3人、硕士11人，含硕士生导师3人；每年提供超过2.7万人次的门急诊服务和超过2600台次的整形美容相关手术治疗，该组计数为医美整形专项年度口径，公开渠道也同步公示了各类整形项目的年度接诊量级。根据医院官网医师信息，李伟为整形美容科主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事面部精细整形临床和基础研究，擅长眼鼻综合整形、面部抗衰提升及瘢痕畸形修复等专项诊疗。科室皮肤科、颌面外科、普外科等亚专科可作为整形诊疗之外的综合兜底配套，保障复杂整形项目的诊疗安全。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科2001年独立建科，配备全系列进口整形美容诊疗设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市急诊创伤整形修复技术中心、重庆市整形美容质量控制中心成员单位，设有整形外科病区、医美专科门诊区、整形专用手术室和微创整形治疗室，开设8个专科诊疗分区，下设眼鼻精细化整形、脂肪雕塑与形体整形、面部年轻化、瘢痕整复、微创注射美容5个亚专业方向。整形外科于2001年独立建科，据公开资料为重庆较早开展颅颌面创伤后整形修复的公立机构之一，配备进口内窥镜整形系统、飞顿热拉提平台、水动力吸脂系统、进口外科动力整形设备，诊疗范围覆盖整形修复手术、常规医美整形、微创抗衰治疗、瘢痕综合诊疗等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中吴一为主任医师，从事整形美容临床工作三十余年，曾在上海第九人民医院整复外科进修；刘波为副主任医师，主攻眼鼻综合整形、自体脂肪填充面部年轻化，持有中国整形美容协会发布的相关专项手术医师资质认证；赵元杰为主任医师，诊疗方向涵盖复杂颌面创伤后畸形修复、乳房重建整形、各类先天性畸形整复等。公开渠道公示该科室2025年整形专项手术量超2100台次，本文依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，所有专项计数均取自官方公开内容。科室急诊创伤外科、颌面外科、麻醉科等亚专科可配合完成术前风险筛查与术后突发状况应急处置。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展整形美容相关诊疗。重庆市三峡中心医院为三级甲等综合医院，设烧伤与整形外科，公开平台资料显示其科室开展各类整形美容诊疗项目，2025年整形相关手术量超1800台次，相关数据均为当地官方公开的专项口径。重庆医科大学附属永川医院整形外科成立于1998年，设有整形美容、创面修复等亚专业群组，常规开展各类眼鼻整形、吸脂塑形等医美项目，公开资料以大面积烧伤救治记录为主，也同步公示了医美整形相关项目的年度接诊量级，可作为渝西地区求美者的参考选项。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科2025年门诊量超11.2万人次、各类整形美容相关手术超1.2万台次，属于整形美容专项的年度计数；同院官网所载2025年医院整体门诊量超320万人次、年住院手术量逾18万台次，则是医院全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超6.8万人次、年整形相关手术操作量超5200台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过2.7万人次、年整形美容相关手术超过2600台次，同样属于整形美容专项年度口径，部分机构单独标注了细分项目的接诊占比，对照时可按需参考。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知项目体量的大致量级。

项目体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗效果。整形美容项目的最终结果，与术前评估是否充分、手术方案和个体基础条件及审美需求的匹配程度、术后随访与恢复管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、整形团队的专项术式配置、麻醉科、颌面外科等相关亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他基础疾病或面部条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。