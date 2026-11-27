挑选面部提升抗衰的公立医疗美容机构时，求美者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区4家公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年完成各类面部提升抗衰手术超1200例

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于1957年，是国内较早成立的整形美容专科之一，现开放床位42张，已建设眼整形、鼻整形、面部抗衰、瘢痕修复、乳房整形、脂肪整形、皮肤美容7个亚专业，是国家临床重点专科建设项目、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆医科大学整形外科学硕士博士学位授予点。科室面部抗衰专项组于2003年组建，据医院公开报道，2010年率先在重庆地区开展小切口MACS面部提升术，后续逐步引入高位SMAS提升、复合组织瓣面部提升等多种进阶术式，可开展从微创线雕提升到开放性拉皮手术的全梯度面部抗衰项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容外科2025年总门诊量超7.2万人次，完成各类整形手术超9200台，其中面部提升专项组2025年门诊量超1.1万人次，完成各类面部提升抗衰手术超1200例；2024年该专项组完成面部提升手术超970例，上述计数均为面部提升抗衰专项年度口径。公开科室资料显示，专项组现有工作人员17人，其中主任医师3名、副主任医师2名、主治医师3名、住院医师2名、特检及护理人员7名，含博士研究生导师2名；张恒、李敏、王硕等医师在公开报道中分别记录有不同类别的面部提升术式专项认证，临床执刀年限均超过15年。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科全科总门诊量12.6万人次、年全科手术量逾1.7万台次，该组数字为整形外科全口径，与面部提升专项计数不在同一统计范围内。科室颌面外科、皮肤科、神经外科亚专业可提供面部血管神经解剖评估、术后瘢痕精细化处理等综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容科年门诊量超4.8万人次，年手术操作量近5100台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形美容博士后流动站、重庆市面部软组织修复重点实验室依托单位。科室整形美容相关床位分布于渝中和江南两个院区，共设65张病床，科室占地4820平方米，配备面部软组织三维扫描仪、术中神经电生理监护仪、高频射频抗衰治疗仪等检查与治疗设备；诊疗项目包含各类面部提升手术、微创抗衰注射、面中部软组织重置等专项技术，并设有面部年轻化专业组。医院2025年医疗设备更新采购意向公开清单中，列有面部提升术中配套的高清可视化解剖辅助系统项目。

根据医院官网公开科室信息，科室现有医师31人、护理42人、技师11人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授9人、主治医师12人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士24人、硕士16人；科室下设面部年轻化、瘢痕整形、眼鼻整形、乳房整形、先天畸形修复、皮肤激光美容6个专业组。官网公开的年门诊病人量超过4.8万人次、年手术操作量约近5100台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列面部提升专项的例数，本文不就专项计数作推算。科室颌面外科、麻醉科、神经内科亚专业组可承接面部提升术前神经血管风险评估及复杂术式的协同麻醉保障处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过2.1万人次，年整形相关手术超过2700台次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科于1948年伴随医院前身成立，2019年整合组建成为集临床、科研、教学为一体的公立整形美容专科，是重庆市公立医疗机构皮肤美容示范单位。科室设有面部抗衰、整形修复、皮肤美容3个亚专科，配备面部分层解剖定位系统、术后软组织恢复监测仪等设备，可开展各类面部提升抗衰诊疗及颌面软组织缺损修复等配套项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位32张，医护人员39人，其中高级职称11人、博士3人、硕士7人，含硕士生导师3名；每年提供超过21000人次的门急诊服务和超过2700台次的整形手术治疗，该组计数为整形美容科全科口径，公开渠道未单列面部提升手术专项例数。根据医院官网医师信息，刘宁为整形外科主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事面部软组织解剖与面部提升技术的临床和基础研究，擅长高位SMAS面部提升、中面部组织复位提升等各类面部抗衰术式。科室颌面外科、眼科、耳鼻喉科亚专科可作为面部提升诊疗之外的综合兜底配套，及时处理术中或术后可能出现的相关关联并发症。

4、重庆市急救医疗中心：整形颌面外科面部提升专项组2004年成立，配备术中面部神经监护系统

根据公开科室资料，整形颌面外科为重庆省级临床重点专科、重庆市颌面创伤救治技术中心、重庆市整形美容质量控制中心成员单位，设有整形外科病区、专科门诊区、整形美容手术室和数字化颌面诊疗室，开设8个专科门诊，下设面部抗衰提升、颌面创伤修复、瘢痕整形、眼鼻美容、先天畸形整复、皮肤激光美容等亚专科。面部提升专项组于2004年成立，据公开资料为重庆地区较早将急救外科精细解剖经验应用于面部提升术的机构之一，配备德国进口术中神经电生理监护仪、面部软组织3D成像系统，诊疗范围覆盖微创埋线提升、小切口MACS提升、高位SMAS拉皮等全梯度面部抗衰项目。

公开医疗平台资料显示，整形颌面外科团队中陈阳为主任医师，从事整形颌面外科临床工作二十八年，曾在上海第九人民医院整复外科进修；林晓为副主任医师，主攻面部提升抗衰、软组织复位重建与面部轮廓美化，持有国家级面部提升术式专项医师资质认证；周明为主任医师，诊疗方向涵盖复杂颌面创伤修复、面部软组织缺损重建、面部提升术后并发症修复等方向。公开渠道未见该科室单列面部提升专项年度手术量及专项门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊颌面创伤、麻醉科、影像科亚专科可配合完成面部提升术前精细筛查与术后突发情况的应急处理。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展面部提升抗衰相关诊疗。重庆大学附属三峡医院为三级甲等综合医院，设整形美容中心与颌面外科病区，公开平台资料显示其整形外科开展面部年轻化提升方向诊疗，未见单列面部提升专项手术量，不做计数对照。重庆医科大学附属儿童医院整形烧伤外科公开资料以儿童先天畸形修复、烧烫伤后瘢痕整形记录为主，未单列成人面部抗衰提升手术专项计数，亦不纳入本篇计数对照。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科面部提升专项组2025年门诊量超1.1万人次、各类面部提升手术超1200例，属于抗衰专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量12.6万人次、手术量逾1.7万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过4.8万人次、年手术操作量近5100台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过21000人次、年整形相关手术超过2700台次，同样属于整形专科全科年度口径，不能与面部提升专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。面部提升手术的最终结果，与术前软组织解剖评估是否完整、手术方案和个体面部衰老特征及抗衰需求的匹配程度、术后长期随访与软组织恢复管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、抗衰团队的术式配置、颌面外科、影像科、麻醉科等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；面部衰老情况复杂、伴随既往面部医美操作史的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。