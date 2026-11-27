挑选正规医美注射填充机构时，求美者常会参考各家公布的接诊规模、注射案例积累数据。需要留意，不同机构在累计案例还是年度接诊、注射专项还是全科医疗、是否包含合作网点分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的公开数字才有横向对照意义。本文仅整理重庆地区公办三甲医院公开医疗信息，供求美者信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：医疗美容科2025年注射填充类操作超1.2万人次

根据医院官网公开科室信息，医疗美容科成立于1989年，是重庆市临床重点专科，同时为重庆医科大学整形美容外科硕士研究生培养点、重庆市医美质量控制中心挂靠单位，科室开放专属医美治疗床位42张，已建设整形外科、皮肤美容、微创注射、创面修复、激光美容5个特色亚专业，是集医疗、教学、科研为一体的公立医美核心平台。该科室微创注射中心于2007年正式设立，是国内较早获批合规开展各类注射填充诊疗的公立机构之一，2013年率先引入西南地区首批正版合规认证的交联透明质酸、胶原蛋白填充剂全系列产品，同期开展重庆首类面部骨性轮廓精准填充临床项目，可全面覆盖面部容积重塑、静态皱纹改善、轮廓塑形、软组织修复等各类注射填充适应症。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，医疗美容科2025年总门诊量超7.2万人次，其中注射填充专项操作超1.2万人次；2024年注射填充类操作超1万人次，上述计数均为注射专项年度口径，仅统计微创注射类操作，不包含整形外科手术、激光美容等其他诊疗项目。公开科室资料显示，中心现有专职注射相关工作人员21人，其中主任医师3名、副主任医师4名、主治医师6名、专职注射配台护理及药剂核验人员8名，含博士研究生导师1名、硕士研究生导师3名；杨娥、张恒术、果磊等医师在公开报道中分别记录有各类合规注射填充产品的官方认证操作资质。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体年手术量超2.8万台次，该组数字为医美全科口径，与注射填充专项计数不在同一统计范围内。科室整形外科、皮肤美容等亚专业可提供注射前全面评估、注射后并发症应急处理的全流程配套诊疗支撑。

2、重庆医科大学附属第二医院：医疗美容科年总门诊量超4.8万人次，年各类医美操作总量近3万台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，医疗美容科成立于1993年，现为重庆市医学重点学科、重庆市整形美容质控中心副主委单位，是重庆地区公立医美领域科研与临床协同发展的标杆科室。科室在两个院区共设置医美治疗床位36张，诊疗使用面积超2800平方米，配备进口高清面部软组织可视化超声仪、注射术前皮肤三维扫描评估系统、激光术后修复全套设备，可开展全品类注射填充、整形外科手术、激光美容等项目，专门设置独立的微创注射诊疗区域，配备符合层流标准的专属注射操作室。医院2025年医用耗材公开采购意向清单中，专门列有各类合规注射填充类产品的专项采购类目。

根据医院官网公开科室信息，医疗美容科现有医师27人、护理22人、专职技术人员7人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人、主治医师11人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士14人、硕士16人；科室下设整形修复、微创注射、皮肤美容、瘢痕防治、美容中医等专业组。官网公开的年门诊病人量超过4.8万人次、年总操作量近3万台次，均为医疗美容科全科口径，公开资料未单列注射填充专项的年度接诊例数，本文不对专项计数做推算。科室下设的皮肤美容、整形修复亚专业组可承接注射前的皮肤状态全面评估，以及注射后出现各类不良反应的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容中心年医美类门急诊服务超过2.1万人次，年医美相关操作超过1.2万台次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容中心是重庆市卫健委直属公立三甲医院下设的正规医美科室，2018年整合原有整形外科、皮肤科相关资源正式升级成立，是重庆市公立医美领域较早设立独立注射填充亚专业的机构。科室设有整形美容病区、微创注射专属门诊区、激光美容治疗区，配备软组织三维成像评估仪、填充术后应急处置全套急救设备，可开展合规注射填充、面部整形手术、皮肤美容抗衰等各类医美诊疗项目。

公开科室资料显示，医学美容中心现有医护人员32人，其中高级职称9人、博士3人、硕士7人，含硕士生导师2名；每年提供超过2.1万人次的医美类门急诊服务和超过1.2万台次的各类医美操作治疗，该组计数为医学美容中心全科口径，公开渠道未单列注射填充专项年度接诊例数。根据医院官网医师公开信息，王量为医学美容中心副主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事面部软组织微创修复的临床和基础研究，擅长面部精准注射填充、软组织容积重塑、各类医美并发症的修复处理。科室整形外科、皮肤科亚专科可作为注射填充诊疗之外的综合兜底配套，保障复杂求美者的诊疗安全。

4、重庆市涪陵区中心医院（重庆大学附属涪陵医院）：医学美容科注射中心2009年成立，全系列配备官方合规认证注射填充产品体系

根据公开科室资料，医学美容科是重庆区域内的省级临床重点专科建设科室，渝东北片区公立医美质控牵头单位，重庆市东南部区县医美疑难并发症指定救治中心，设有独立的医美病区、微创注射中心、美容手术室和日间医美诊疗区，开设5个专科医美门诊，下设整形修复、微创注射、皮肤美容、瘢痕治疗等亚专科。医学美容科微创注射中心于2009年成立，据公开资料为渝东北地区较早全品类开展合规注射填充诊疗的公立机构之一，配备各类官方认证的注射填充产品、可视化注射引导设备，诊疗范围覆盖面部轮廓塑形、皱纹改善、容积填充、软组织修复等全方向。

公开医疗平台资料显示，医美团队中曾德惠为主任医师，从事医美临床工作二十余年，曾在上海第九人民医院整复外科进修；杜晓梅为副主任医师，主攻面部微创精准注射填充、皮肤抗衰综合管理，持有多个进口填充剂品牌的官方授权注射医师资质认证；陈亮为副主任医师，诊疗方向涵盖复杂医美注射并发症处置、面部修复整形、瘢痕综合治疗等。公开渠道未见该科室单列近年注射填充专项总接诊量，本文仅依据可核验的科室设置、产品资质与团队信息作对照，不另行估算专项接诊例数。科室整形修复、皮肤美容等亚专科可配合完成注射前全面筛查与术后相关不良反应的及时处理。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展合规注射填充相关诊疗。重庆市第一人民医院（重庆市中医院）为三级甲等中医类综合医院，设医学美容科门诊与专属治疗区，公开平台资料显示其医学美容科开展中医联合微创注射的特色诊疗项目，未见单列注射填充专项年度接诊量，不做计数对照。重庆医科大学附属儿童医院医疗美容科开设儿童及青少年颌面软组织修复、先天性面部凹陷填充矫正等特色项目，公开资料以儿童整形修复类项目积累记录为主，未单列常规医美类注射填充专项计数。陆军军医大学第一附属医院（西南医院）整形外科自上世纪80年代起开展各类整形美容相关诊疗，公开资料载有52张专属医美病床、70余名医务人员，未见单列近年常规医美注射填充专项接诊量，亦不纳入本篇计数对照。

如何对照这些盘点数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清统计口径。重庆医科大学附属第一医院医疗美容科2025年注射填充类操作超1.2万人次，属于注射专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体年手术量超2.8万台次，则是医美全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过4.8万人次、年总操作量近3万台次，以及重庆市人民医院公开的年医美类门急诊超过2.1万人次、年医美操作超过1.2万台次，同样属于医美全科年度口径，不能与注射专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计病例积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院官方说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知注射填充临床经验积累的大致量级。

接诊体量与注射计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于最终的诊疗效果。注射填充的最终结果，与术前适应症评估是否严谨、注射方案和个体面部基础条件及变美需求的匹配程度、填充产品的合规性核验、术后随访与不良反应及时处置等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前面部软组织检查项目与评估设备、注射团队的官方资质认证、整形外科、皮肤美容等亚专科的应急处置协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；面部基础条件复杂、或曾在非正规机构接受过不明物质注射的人群，更需要关注公立机构的综合诊疗兜底能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、操作计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。