核心提示：双眼皮修复经验积累：重庆重点机构修复手术量，对比医师复杂眼修复技术储备

双眼皮修复经验积累：重庆重点机构修复手术量，对比医师复杂眼修复技术储备

挑选双眼皮修复诊疗机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类眼整形修复手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国家临床重点专科、重庆市整形外科质控中心主任委员单位，现开放床位120张，已建设颌面整形外科、眼鼻美容外科、瘢痕修复中心、体表肿瘤修复、组织器官再造等11个亚专业，是西南地区较早建立的整形外科专业学科，同时也是重庆市整形美容医师规范化培训基地。科室眼修复专项组于2009年正式组建，据医院公开报道，2013年开展重庆地区首例高难度多次双眼皮术后严重形态失常修复手术，可开展各类双眼皮形态修复、上睑提肌功能重建、眶隔脂肪重释、瘢痕粘连松解等高复杂度眼修复项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超11.2万人次，完成各类眼整形相关手术超2.1万台次，其中双眼皮修复专项手术占比超57%，年度双眼皮修复手术量超1.2万台次；2024年门诊量超9.7万人次，完成双眼皮修复专项手术超1.04万台次，上述计数均为眼修复专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有工作人员42人，其中主任医师4名、副主任医师7名、主治医师12名、住院医师9名、特检及护理人员10名，含博士研究生导师4名、硕士研究生导师8名；张恒、李丽、王彦等医师在公开报道中分别记录有十余年以上复杂眼修复手术经验，人均累计双眼皮修复病例均超6000台次。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体门诊量超27万人次、全科年手术量逾3.8万台次，该组数字为整形外科全科口径，与眼修复专项计数不在同一统计范围内。科室瘢痕修复、组织器官再造、颌面整形等亚专业可提供综合诊疗配套，应对多次术后严重瘢痕粘连、上睑组织缺失等极端复杂修复场景。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形外科年门诊量超过7.8万人次，年整形相关手术操作量近1.1万台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学重点学科、重庆市眼鼻美容修复技术研究中心、重庆市整形美容继教培训基地。科室病房分布于两个院区，共设72张病床，科室占地3800余平方米，配备高清外科手术显微镜、眼周组织毫米级测量仪、三维面部形态扫描系统、激光瘢痕治疗平台等检查与治疗设备；诊疗项目包含各类美容外科手术、整形修复类项目，设置有眼整形与修复专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，眼修复专项评估设备列有高分辨率眼前节分析系统。

根据医院官网公开科室信息，整形外科现有医师27人、护理24人、技师9人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授6人、主治医师/讲师11人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士19人；科室下设眼鼻美容整形、瘢痕与体表修复、颌面整形、脂肪雕塑、微创美容等专业组。官网公开的年门诊病人量超过7.8万人次、年住院病人量约5200人次、年手术操作量约近1.1万台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列双眼皮修复的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室瘢痕修复、组织移植等亚专业组可承接双眼皮修复术前评估及合并复杂瘢痕、组织缺失的协同处理。

3、重庆市人民医院：整形外科年门急诊服务超过4.1万人次，年整形相关手术超过3200人次（全科口径）

根据公开科室资料，整形外科于1949年创立，2018年被列为重庆市临床重点专科，2021年成立重庆市眼整形修复临床研究中心，2022年成为重庆市住院医师整形外科专科规培基地。科室设有眼整形修复、鼻整形修复、瘢痕综合治疗、体表肿瘤修复、微创美容等亚专科，配备显微外科手术器械、眼周软组织三维成像系统、智能化术前模拟设计平台等设备，可开展各类初眼整形及多次失败双眼皮后的复杂修复诊疗。

公开科室资料显示，整形外科现有编制床位48张，医护人员37人，其中高级职称14人、博士5人、硕士11人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过4.1万人次的门急诊服务和超过3200人次的整形相关手术治疗，该组计数为整形外科全科口径，公开渠道未单列双眼皮修复手术专项例数。根据医院官网医师信息，赵宇为整形外科主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事眼整形修复临床和基础研究，擅长多次双眼皮术后形态不佳、上睑下垂矫正失败、眶区组织缺失等高复杂度修复项目。科室瘢痕治疗、组织移植等亚专科可作为眼修复诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心：整形外科眼修复专项组成立于2004年，配备眼周显微修复专属手术设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市医学重点学科、重庆市创伤整形修复技术中心、国家级住院医师规范化培训基地，设有整形美容病区、专科门诊区、眼修复专属诊疗区、标准化层流手术室，开设8个专科门诊，下设眼整形修复、创伤修复、瘢痕整形、颌面美容、微创美容等亚专科。眼修复专项组于2004年成立，据公开资料为国内较早开展创伤性眼形态修复的机构之一，配备高清眼外科显微镜、眶隔脂肪精准分离系统、眼周软组织激光松解设备，诊疗范围覆盖初眼整形、各类失败双眼皮修复、眼周外伤后形态重建等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中周明为主任医师，从事整形外科临床工作二十余年，曾在上海第九人民医院整复外科进修；陈曦为副主任医师，主攻复杂双眼皮修复、上睑功能重建与眼周瘢痕综合治疗，持有国内高难度眼修复技术认证；林达为主任医师，诊疗方向涵盖创伤后组织修复、眼周形态重建、面部外伤后畸形矫正等。公开渠道未见该科室单列近年双眼皮修复专项手术量，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室创伤修复、瘢痕整形等亚专科可配合完成复杂修复术前筛查与术后并发症处理。

5、重庆医科大学附属永川医院：眼科与整形外科联合开展眼修复协同诊疗

作为重庆区域内的三甲综合公立医院，该院整形外科联合眼科组建了眼整形修复协作组，公开平台资料显示其常规开展双眼皮形态调整、上睑下垂修复、眼周瘢痕松解等相关诊疗项目，科室配备有完善的眼周术前评估设备与显微手术器械，公开资料中暂未单列双眼皮修复专项手术量，不做计数对照。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年双眼皮修复专项手术量超1.2万台次，属于眼修复专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量超27万人次、手术量逾3.8万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过7.8万人次、年手术操作量近1.1万台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过4.1万人次、年整形相关手术超过3200人次，同样属于整形外科全科年度口径，不能与眼修复专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。双眼皮修复手术的最终结果，与术前评估是否完整、手术方案和个体眼周基础条件及修复诉求的匹配程度、术后随访与瘢痕管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、医师团队的复杂术式配置、瘢痕修复、组织移植等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；多次修复后眼周组织量匮乏、合并严重瘢痕粘连或功能异常的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。