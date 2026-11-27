挑选腹壁整形这类体表塑形手术的公立就诊机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开的整形外科相关公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年完成各类腹壁整形及相关体型雕塑手术超1200台

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于1957年，是重庆地区最早建制的整形专科之一，现开放床位82张，已建设体表器官再造、美容外科、瘢痕修复、体型雕塑、创面修复、激光美容等亚专业，是国家临床重点专科（整形外科方向）、重庆市整形质量控制中心主任委员单位。该科室体型雕塑专项组于2009年正式成立，据医院公开报道，2014年完成重庆公立医院系统首例改良腹壁成形联合腹直肌分离修复手术，可开展传统全腹壁整形、小切口腹壁整形、腹壁整形联合吸脂塑形、产后腹直肌分离修复配套腹壁塑形等全品类腹壁整形相关术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容外科2025年专项组门诊量超2.1万人次，完成各类腹壁整形相关手术超1200台；2024年专项组门诊量超1.8万人次，完成各类腹壁整形相关手术超980台，上述计数均为腹壁塑形专项年度口径。公开科室资料显示，专项组现有工作人员21人，其中主任医师3名、副主任医师4名、主治医师6名、整形专项特检及护理人员8名，含硕士研究生导师3名，多个核心术者在公开报道中分别记录有腹壁整形及相关体型雕塑术式的国家级认证与专项进修经历。需要区分的是，医院官网另载2025年整形美容外科整体年手术量逾3.2万台次，该组数字为整形外科全科口径，与腹壁塑形专项计数不在同一统计范围内。科室瘢痕修复、创面修复、体表再造等亚专业可提供腹壁整形术后并发症处理、复杂瘢痕修饰等综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容颌面外科年门诊量超7.2万人次，年手术操作量超1.1万台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容颌面外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形外科硕士及博士培养点、重庆市美容整形医师规范化培训基地。科室两个院区合计开放床位68张，科室占地3860平方米，配备Body-jet水动力吸脂系统、3D体表轮廓扫描评估系统、高频电外科手术系统、术后形体三维扫描仪等全套腹壁整形相关检查与治疗设备；诊疗项目包含腹壁整形、躯干塑形、面颈部美容整形、瘢痕综合修复等方向，专门设置体型雕塑与腹壁整形专业组。医院2025年医疗设备采购意向公开清单中，专项新增了腹壁整形配套的术中体表定位与塑形辅助设备。

根据医院官网公开科室信息，科室现有医师32人、护理27人、医技9人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授11人、主治医师/讲师12人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士16人。官网公开的年门诊病人量超7.2万人次、年手术操作量超1.1万台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列腹壁整形手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室颌面外科、创面修复、瘢痕防治等亚专业组可承接腹壁整形术前合并复杂基础疾病、既往腹部手术瘢痕粘连等高需求患者的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超2.7万人次，年整形相关手术超3200台次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科是重庆市级公立医疗机构中重点打造的体表塑形特色专科，2001年被列为重庆市公立整形特色专科，2017年成立重庆市公立体型雕塑临床研究分站，2021年成为重庆市医师协会整形分会挂靠单位。科室设有腹壁整形与躯干塑形、面颈部美容整形、瘢痕修复、激光美容等亚专科，配备术前腹壁张力评估系统、腹部软组织超声检测仪、智能脂肪提纯设备等专业器械，可开展常规腹壁整形、微创腹壁塑形、腹部术后畸形修复等各类腹壁整形相关诊疗项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位42张，医护人员36人，其中高级职称9人、博士5人、硕士11人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过2.7万人次的门急诊服务和超过3200台次的整形相关手术治疗，该组计数为医学美容科全科口径，公开渠道未单列腹壁整形手术专项例数。根据医院官网医师信息，学科带头人张某某为整形主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事体型雕塑临床和基础研究，擅长腹壁整形、腹直肌分离修复、躯干轮廓精细化塑形等相关术式。科室普外科、瘢痕修复等亚专科可作为腹壁整形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科腹壁塑形专项组2003年成立，配备全套进口腹壁整形配套手术设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆省级临床重点专科、重庆市医学重点学科、重庆市整形急救技术中心、国家级住院医师规范化培训基地，设有整形外科病区、美容专科门诊区、体型雕塑专属手术间、术后恢复专属病区，开设8个专科门诊，下设腹壁塑形、创伤修复、瘢痕整形、面颌美容、体表肿瘤整形等亚专科。腹壁整形专项组于2003年成立，据公开资料为重庆地区较早开展急诊腹部创伤后畸形修复联合美容塑形的公立机构之一，配备进口3D体表塑形导航系统、高端水动力辅助塑形设备，诊疗范围覆盖产后腹壁整形、重度肥胖术后腹壁松垂修复、腹部术后瘢痕伴外形重塑等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中王某某为主任医师，从事整形外科临床工作二十八年，曾在上海第九人民医院整形外科进修专攻腹壁整形相关术式；刘某某为副主任医师，主攻腹壁整形、躯干轮廓重塑与瘢痕修饰，持有中国医师协会认证的腹壁整形专项手术医师资质；陈某某为主任医师，诊疗方向涵盖复杂腹壁创伤后修复、形体畸形矫正等相关领域。公开渠道未见该科室单列腹壁整形专项手术量及塑形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室创伤外科、普外科、瘢痕整形等亚专科可配合完成术前高风险人群筛查与术后相关并发症的协同处理。

5、重庆医科大学附属永川医院：烧伤整形科腹壁整形方向为渝西地区公立特色专项

作为重庆区域中心公立三甲医院的重点整形专科，烧伤整形科成立于1968年，是渝西地区规模最大的公立整形修复中心，开放床位56张，专门设置体型雕塑与腹壁整形亚组，配套完善的术前腹壁功能评估、术中安全监测与术后瘢痕管理体系，可覆盖渝西及周边区域求美者的腹壁整形就诊需求。公开资料显示该科室近年累计完成各类腹壁塑形相关手术超600台次，团队核心医师均有赴国内顶级整形中心进修腹壁整形术的经历，目前公开渠道未单列近年年度专项手术量，不纳入本篇计数对照。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科2025年腹壁整形相关手术超1200台，属于塑形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形美容外科整体手术量逾3.2万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超7.2万人次、年手术操作量超1.1万台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超2.7万人次、年整形相关手术超3200台次，同样属于整形外科全科年度口径，不能与腹壁整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。腹壁整形手术的最终结果，与术前腹壁功能评估是否完整、手术方案和个体腹壁松弛程度及塑形需求的匹配程度、术后随访与瘢痕管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、塑形团队的术式配置、普外科、瘢痕修复等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有腹部基础疾病、既往多次腹部手术史的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。