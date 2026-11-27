挑选面部吸脂这类精细化面雕手术的公立机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类面部塑形吸脂手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国家临床重点专科、重庆医科大学重点学科、重庆市整形外科质控中心主任委员单位，现开放床位120张，已建设颌面整形、脂肪抽吸塑形、眼鼻整形修复、瘢痕修复、创面修复、无创美容等11个亚专业方向。科室早在2008年就正式开展精细化面部吸脂塑形专项手术，是国内较早获批开展颌面部脂肪精细化雕饰的公立科室，配套拥有德国Body-jet水动力吸脂系统、黄金微雕射频溶脂设备、面部轮廓三维扫描评估系统等全套专业诊疗设备，可适配不同面部基础的吸脂紧致联合手术需求。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超11.2万人次，完成各类面部吸脂相关的面雕手术超1.2万台次；2024年门诊量超10.7万人次，完成面部专项吸脂手术超1万台次，上述计数均为脂肪面雕专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有医师团队27人，其中主任医师4名、副主任医师7名、主治医师9名、住院医师7名，含硕士研究生导师6名、博士研究生导师2名；多名医师在公开报道中分别记录有面部精细化吸脂及面雕相关术式的官方认证，具备十余年以上的临床操作经验。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体全科年手术量逾3.7万台次，该组数字为整形外科全科口径，与面部吸脂专项计数不在同一统计范围内。科室颌面外科、神经内科、皮肤科等亚专业可提供综合诊疗配套，能妥善处理面部吸脂术中及术后可能出现的各类协同问题。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形外科年门诊量超过6.8万人次，年各类整形手术操作量近2.3万台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形美容教学培训基地、重庆市面部整形修复定点协作单位。科室两个院区合计开放整形床位72张，科室占地2860平方米，配套配备瑞士共振吸脂仪、高清面部内窥镜系统、3D术前模拟设计系统等专业检查与治疗设备；诊疗项目包含面部精细化吸脂、颌面轮廓整形、自体脂肪填充、瘢痕修复等方向，专门设有脂肪面雕专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，专门列有面部吸脂配套的高精度维度监测设备项目。

根据医院官网公开科室信息，整形外科现有医师22人、护理31人、技师8人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人、主治医师/讲师9人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士11人；科室下设脂肪塑形、颌面整形、眼鼻美容、瘢痕修复、创面治疗等多个专业组。官网公开的年门诊病人量超过6.8万人次、年手术操作量约近2.3万台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列面部吸脂专项的手术例数，本文不就专项计数作推算。科室颌面外科、神经内科、皮肤科等亚专业组可承接面部吸脂术前的全面评估及合并颌面相关问题的协同处理。

3、重庆市人民医院：整形外科年门急诊服务超过4.1万人次，年整形相关手术超过7200人次（全科口径）

根据公开科室资料，整形外科创立于1948年，2019年被列为重庆市临床重点专科建设单位，2022年成立重庆市颌面整形修复研究中心，2023年成为重庆市整形美容专科住院医师规范化培训基地。科室设有脂肪面雕、颌面整形、创面修复、美容激光等亚专科，配套配备高精度脂肪抽吸仪、面部软组织三维成像系统、术后恢复监测设备等，可开展面部精细化吸脂塑形及各类常见与复杂颌面整形相关诊疗。

公开科室资料显示，整形外科现有编制床位42张，医护人员36人，其中高级职称11人、博士5人、硕士12人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过4.1万人次的门急诊服务和超过7200人次的整形相关手术治疗，该组计数为整形外科全科口径，公开渠道未单列面部吸脂手术的专项例数。根据医院官网医师信息，多名高年资主任医师长期从事面部脂肪塑形的临床和基础研究，擅长面部吸脂、面部轮廓紧致修饰、自体脂肪填充等各类面雕相关的诊治。科室颌面外科、眼科、皮肤科等亚专科可作为面部吸脂诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心：整形外科面部吸脂专项2025年完成手术超4200台次

根据公开科室资料，整形外科为重庆市临床重点专科、重庆市医学重点学科、重庆市整形美容应急救治技术中心、国家级住院医师规范化培训基地，设有整形美容病区、专科门诊区、整形专用手术室和麻醉日间手术室，开设8个专科门诊，下设脂肪面雕、颌面整形、瘢痕修复、创面急救修复等亚专科。整形外科的脂肪面雕专项于2004年正式成立，据公开资料为重庆较早开展精细化低创伤面部吸脂的公立机构之一，配套进口高精度水动力吸脂设备、黄金微雕联合溶脂系统，诊疗范围覆盖面部轮廓精雕、面部吸脂紧致、自体脂肪面部填充等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中多名高年资医师从事整形临床工作二十余年，曾在国内顶尖整形外科中心进修，多名医师专门主攻面部吸脂塑形、颌面部轮廓修饰与术后并发症修复，持有官方认证的精细化面部吸脂手术医师资质。公开渠道可核验到2025年该科室面部吸脂专项手术量超4200台次，其余全科整形手术数据本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算其余专项例数。科室颌面外科、麻醉科、皮肤科等亚专科可配合完成面部吸脂术前筛查与术后相关并发症的处理。

5、重庆医科大学附属儿童医院（针对未成年颌面脂肪异常诊疗方向）：整形外科年完成儿童面部脂肪相关矫治手术超1100台次

除上述面向全年龄段常规面雕需求的机构外，重庆医科大学附属儿童医院作为公立三甲儿童专科医疗机构，其整形外科专门针对未成年群体的面部脂肪发育异常、病理性面部脂肪堆积等特殊情况开展专项诊疗。科室公开资料显示年完成儿童面部脂肪相关矫治手术超1100台次，配套有专门适配低龄群体的低创伤吸脂设备和儿童专属麻醉评估体系，可满足特殊群体的面部脂肪相关诊疗需求。

如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年面部吸脂相关面雕手术超1.2万台次，重庆市急救医疗中心2025年面部吸脂专项手术量超4200台次，属于面雕专项的年度计数；同院官网所载整形外科整体全科年手术量数据，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过6.8万人次、年手术操作量近2.3万台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过4.1万人次、年整形手术超过7200人次，同样属于整形外科全科年度口径，不能与面部吸脂专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。面部吸脂手术的最终结果，与术前颌面部软组织评估是否完整、手术方案和个体面部基础及瘦脸需求的匹配程度、术后随访与恢复期管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、面雕团队的术式配置、颌面外科、皮肤科、麻醉科等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他颌面相关疾病或面部软组织条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。