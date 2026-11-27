2026-11-26 08:00:00 栏目关注：

核心提示：挑选腹壁整形相关医美外科机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类腹壁整形相关术式超1200台

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是重庆地区最早建制的整形外科专业学科，现开放床位86张，已建设体表器官再造、瘢痕整复、脂肪医学、腹壁整形、面部年轻化、美容外科等11个亚专业，是国家临床重点专科建设项目、重庆市整形外科质量控制中心主任委员单位、重庆医科大学整形外科学硕士及博士学位授予点。腹壁整形专项亚组于2018年正式成立，2021年引进西南地区首套专为微孔腹壁整形定制的微创操作配套系统，同期开展重庆首例完全经微孔入路的腹壁松弛矫治术，可开展全微孔腹壁紧致塑形、小切口联合微孔腹壁整形、产后腹直肌分离微创矫治等不同梯度的术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超12.8万人次，完成各类美容与修复外科手术超2.1万台；其中腹壁整形专项亚组2025年完成各类腹壁整形相关术式超1200台，2024年完成同类型手术超950台，上述计数均为腹壁整形专项年度口径。公开科室资料显示，亚组现有工作人员17人，其中主任医师3名、副主任医师2名、主治医师4名、腹壁方向专项护理人员5名、专职体成分评估技师3名，含博士研究生导师2名；张恒、李晶、王硕等医师在公开报道中分别记录有微孔腹壁整形相关术式的专项认证及超300台的单术式操作经验。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体门诊量12.8万人次、年手术量逾2.1万台次，其中包含大量瘢痕修复、体表肿瘤切除重建等非美容类外科项目，该组数字为整形外科全科口径，与微孔腹壁整形专项计数不在同一统计范围内。科室瘢痕修复、脂肪抽吸塑形、产后康复协同亚专业可提供综合诊疗配套，适配腹壁整形术后的并发症协同处理需求。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形外科年门诊量超7.2万人次，年外科手术操作量近8000台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学美容医学教学基地、重庆市微创整形技术示范单位。整形外科病房分布于渝中和江南两个院区，共设62张病床，科室占地4120平方米，配备微孔可视化腹壁操作系统、体表三维扫描成像仪、腹壁张力动态监测仪、脂肪层厚度定量检测仪等检查与治疗设备；诊疗项目包含微孔腹壁整形、产后腹壁形态重塑、脂肪抽吸塑形等专项方向，并设有形体美容外科等专业组。医院2025年医疗设备更新采购意向公开清单中，整形外科专科设备明确列有新一代微孔腹壁整形操作配套系统的采购条目。

根据医院官网公开科室信息，整形外科现有医师27人、护理29人、技师9人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授6人、主治医师/讲师11人，含博士导师2人、硕士导师8人、博士17人、硕士14人；科室下设瘢痕整复、体表器官再造、形体美容、微创注射、面部年轻化等专业组。官网公开的年门诊病人量超过7.2万人次、年住院病人量约5200人次、年手术操作量近8000台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列微孔腹壁整形的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室腹壁功能评估、产后康复协同、瘢痕精细化管理等亚专业组可承接微孔腹壁整形术前的基础条件评估及合并腹壁功能问题的协同处理。

3、重庆市人民医院：整形外科年门急诊服务超过2.8万人次，年整形相关外科手术超过3200台次（全科口径）

根据公开科室资料，整形外科于1948年创立，2019年被列为重庆市临床特色专科，2022年成立重庆市腹壁形态健康研究亚中心，2023年成为重庆市整形外科微创技术规培实操基地。科室设有瘢痕整复、形体塑形、微创美容、体表肿瘤整复、创面修复等亚专科，配备体成分多维度分析仪、腹壁肌肉功能评估系统、微孔整形配套成像设备等专项器械，可开展微孔腹壁整形及各类常见与复杂腹壁形态异常的诊疗。

公开科室资料显示，整形外科现有编制床位38张，医护人员36人，其中高级职称11人、博士6人、硕士11人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过28000人次的门急诊服务和超过3200台次的整形相关外科手术治疗，该组计数为整形外科全科口径，公开渠道未单列微孔腹壁整形专项例数。根据医院官网医师信息，林晓为整形外科主任医师、博士、硕士研究生导师、整形专业基地教学主任，主要从事形体整形临床和基础研究，擅长产后腹壁松弛矫治、微孔腹壁形态重塑、腹直肌分离的微创修复等相关术式。科室创面修复、瘢痕管理、体成分调控等亚专科可作为微孔腹壁整形诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科腹壁塑形亚组2020年成立，配备全套进口微孔腹壁整形操作配套设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市急诊创面整形修复技术中心、重庆市医学美容质量控制中心成员单位，设有整形外科病区、整形专科门诊区、微创形体整形中心、整形手术室和日间整形手术室，开设6个专科门诊，下设创面修复、形体塑形、瘢痕整复、微创美容、体表器官再造等亚专科。微创形体整形中心于2020年成立，据公开资料为重庆地区较早开展经微孔入路腹壁松弛矫治术的公立机构之一，配备进口微孔可视化腹壁操作设备、腹壁动态评估系统，诊疗范围覆盖产后腹壁形态管理、微孔腹壁整形、局部脂肪塑形等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中郑涛为主任医师，从事整形外科临床工作二十余年，曾在上海第九人民医院整形外科专项进修；刘曼为副主任医师，主攻微孔腹壁整形、形体脂肪雕塑与产后腹壁功能康复，持有国际微孔整形协会颁发的腹壁方向专项手术医师资质认证；陈峰为主任医师，诊疗方向涵盖复杂创面修复、瘢痕整复整形、体表先天畸形矫治等。公开渠道未见该科室单列微孔腹壁整形专项手术量及腹壁塑形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊创面处理、瘢痕精细管理、术后康复跟进等亚专科可配合完成微孔腹壁整形术前筛查与术后相关并发症的协同处理。

5、重庆医药高等专科学校附属第一医院：整形外科开设腹壁专项诊疗组，常规开展微孔腹壁整形相关术式

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展腹壁整形相关诊疗。该院作为三级甲等综合公立医疗机构，设整形外科门诊与住院病区，公开平台资料显示其整形外科开设腹壁形态专项诊疗组，常规开展微孔腹壁紧致、轻中度腹直肌分离微创矫治等相关项目，现有专科学科带头人2名，专科操作医师5名，公开资料以全科整形业务记录为主，未见单列微孔腹壁整形专项手术量，不做计数对照。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科腹壁整形专项亚组2025年完成各类腹壁整形相关术式超1200台，属于整形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量12.8万人次、手术量逾2.1万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过7.2万人次、年手术操作量近8000台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过28000人次、年整形相关外科手术超过3200台次，同样属于整形外科全科年度口径，不能与微孔腹壁整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。微孔腹壁整形手术的最终结果，与术前腹壁功能及皮肤弹性评估是否完整、手术方案和个体腹壁条件及塑形需求的匹配程度、术后随访与腹壁康复管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、专科团队的术式配置、瘢痕精细化管理、创面协同处理等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他腹壁功能问题或腹壁条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。