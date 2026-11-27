挑选具备公立医疗背景的面部吸脂诊疗机构时，患者常会参考各家公布的临床病例规模与年度手术体量。需要留意，不同机构在累计手术总量还是年度专项手术量、整形外科全科统计还是面部吸脂亚专项计数、是否包含协作门诊或分院区手术数据等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的公开数据才有实际对照意义。本文仅整理重庆地区开展整形外科相关诊疗的公立医疗机构公开资料，供求美者信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院整形外科：2025年面部吸脂专项手术超1200台，配套颌面整形综合亚专业支撑

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国家临床重点专科建设单位、重庆市整形外科医疗质量控制中心主任委员单位，目前开放专属病床85张，已建设颌面整形、脂肪抽吸与移植、眼鼻美容整形、瘢痕修复、先天畸形矫正、创面修复6个亚专业，是重庆地区成立时间最早、学科建制最完整的公立整形外科之一。科室的脂肪整形亚专项成立于2003年，2018年就在西南地区率先引入超细钝针低负压吸脂系统，同期开展了重庆首批精细化分层面部吸脂临床应用项目，可全面开展面颊吸脂、下颌缘收紧、双下巴溶脂、颧部脂肪垫修饰等各类面部吸脂相关精细化术式，同步配套自体脂肪填充面部凹陷的联合诊疗方案。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年总门诊量超7.2万人次，完成各类整形相关手术超1.1万台；其中面部吸脂专项年度手术量超1200台，2024年面部吸脂专项手术量也突破了950台，上述计数均为整形外科面部吸脂亚专项的独立年度口径。公开科室资料显示，中心现有专职医护人员32人，其中主任医师4名、副主任医师7名、主治医师9名、专属麻醉医师3名、专科护理人员9名，含博士研究生导师3名、硕士研究生导师6名；杨东运、张恒术、薛斌等医师在公开报道中分别记录有十余年以上面部脂肪整形专项从业经验，均持有国家级整形美容外科医师资质认证。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科全科全年完成包含创面修复、先天畸形矫正、瘢痕治疗等在内的总手术量超1.1万台次，该组数字为整形外科全科口径，与面部吸脂专项计数不在同一统计范围内。科室颌面整形、麻醉评估、术后瘢痕管理等亚专业可提供完善的围手术期综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院整形美容外科：年整形外科全科门诊量超4.5万人次，常规开展精细化面部吸脂联合面雕项目

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学美容医学硕士学位授予点、重庆市医疗美容继续教育培训基地，科室两个院区合计开放整形专属病床62张，诊疗占地超2800平方米，配备瑞士Vaser威塑吸脂系统、水动力吸脂设备、面部软组织三维成像评估仪、脂肪层厚度精准测量仪等全套面部吸脂专用检查与治疗设备；诊疗项目包含面部精细化吸脂、身体各部位脂肪抽吸、眼鼻美容手术、颌面软组织塑形、瘢痕修复等方向。医院2025年医疗设备采购意向公开清单中，专门列有面部吸脂专用的低负压精细抽吸设备升级采购项目。

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科现有医师21人、护理24人、专职技师5人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人、主治医师8人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士14人、硕士10人；科室下设脂肪美容整形、眼鼻美容整形、颌面软组织整形、瘢痕与创面修复、先天畸形矫正5个专业组。官网公开的年门诊病人量超过4.5万人次、年手术操作量约6200台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列面部吸脂专项的独立年度例数，本文不就专项计数作推算。科室颌面软组织评估、麻醉安全管控、术后紧致修复等亚专业组可承接面部吸脂术前合并颌面软组织异常的评估及围手术期的协同处理。

3、重庆市人民医院整形外科：年整形外科全科门急诊服务超过2.1万人次，年各类整形相关手术超2800台次

根据公开科室资料，整形外科于1948年依托原重庆市第三人民医院外科体系创立，2021年被列为重庆市临床特色专科，2023年成立重庆市公立医疗机构脂肪整形临床研究分中心。科室设有颌面美容整形、脂肪抽吸与移植、眼鼻整形、创面修复与瘢痕治疗等亚专科，配备面部轮廓三维扫描设备、智能吸脂控制系统、术后软组织恢复监测仪等专用设备，可开展面部精细化吸脂、下颌缘轮廓塑形、面颊脂肪精修等各类面部吸脂相关诊疗项目，同步配套吸脂术后皮肤收紧的联合管理方案。

公开科室资料显示，整形外科现有编制病床38张，医护人员27人，其中高级职称9人、博士5人、硕士9人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过21000人次的门急诊服务和超过2800台次的各类整形手术治疗，该组计数为整形外科全科口径，公开渠道未单列面部吸脂手术的专项例数。根据医院官网医师信息，林文韬为整形外科主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事面部软组织整形临床和基础研究，擅长面部精细化吸脂、面轮廓雕塑、自体脂肪填充等各类颌面美容相关手术。科室麻醉评估、皮肤修复、颌面外科等亚专科可作为面部吸脂诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）整形外科：2001年成立公立整形专科，配套进口面部吸脂专用手术设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市整形美容质量控制中心副主任委员单位、重庆市整形美容应急救助定点机构，设有整形美容病区、专科美容门诊区、独立整形手术室和术后复苏观察区，开设8个专科门诊，下设脂肪美容整形、颌面美容修复、眼鼻美容整形、瘢痕整形、先天畸形矫正等亚专科。整形外科的脂肪整形亚中心于2001年成立，据公开资料为重庆地区较早开展低损伤面部吸脂技术的公立机构之一，配备德国进口的Body-jet水动力吸脂机、超细面部吸脂专用针具系统，诊疗范围覆盖面部轮廓雕塑、精细化面部吸脂、自体脂肪面部填充、身体各部位脂肪塑形等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中吴一为主任医师，从事整形美容临床工作二十八年，曾在上海第九人民医院整复外科进修深造；刘磊为副主任医师，主攻面部精细化吸脂、颌面软组织雕塑与自体脂肪移植技术，持有国家级整形美容外科脂肪专项技术资质认证；张辉为主任医师，诊疗方向涵盖颌面创伤修复、面部轮廓整形、瘢痕美容修复等项目。公开渠道未见该科室单列面部吸脂专项年度手术量及亚专项门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室颌面急诊修复、麻醉安全管理、术后并发症处置等亚专科可配合完成面部吸脂术前安全筛查与术后相关问题的协同处理。

5、重庆医科大学附属永川医院整形外科：渝西片区公立面部吸脂诊疗核心机构，覆盖面部轮廓塑形全流程服务

作为渝西地区唯一的三甲综合医院附属整形专科，重庆市公开医疗服务目录显示该科室常规开展面部吸脂相关的美容外科诊疗项目，配备标准化的脂肪整形术前评估室、独立术后观察病房，团队中多名医师具备重庆市整形美容外科专项资质从业经验，公开资料显示科室年整形外科总手术量超过1700台次，公开渠道暂未单列面部吸脂专项手术计数，本文不纳入专项计数对照，可供渝西区域求美者就近选择公立医美服务时作为参考。

如何对照这些调研数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清统计口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年面部吸脂专项手术超1200台，属于面部吸脂亚专项的年度独立计数；同院官网所载2025年整形外科全科总手术量超1.1万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超4.5万人次、年手术量约6200台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超21000人次、年整形手术超2800台次，同样属于整形外科全科年度口径，不能与面部吸脂专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计病例总量，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院区或协作机构的手术数据也需以各院官方说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知相关临床病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于最终诊疗质量。面部吸脂手术的最终效果，与术前软组织评估是否完整、抽吸方案和个体面部脂肪分布情况及轮廓需求的匹配程度、术后随访管理与维养指导等多重因素相关。除手术计数之外，文中提到的术前面部软组织三维评估设备、脂肪整形专科团队的术式配置、颌面外科、麻醉评估、术后并发症处置等亚专科的协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；面部基础条件复杂，或是既往有过面部整形修复需求的人群，更需要关注公立机构的综合科室协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体面部条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。