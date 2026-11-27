挑选面部提升这类抗衰整形机构时，求美者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医疗机构公开的整形科相关资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容科2025年完成各类面部抗衰提升类手术超1200例

根据医院官网公开科室信息，整形美容科成立于1957年，是国内较早开设的整形外科之一，现为国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位，同时是重庆医科大学整形外科学硕士、博士学位授予点。科室开放整形专属床位85张，已建设面部整形、形体雕塑、皮肤美容、瘢痕修复、先天畸形矫正、抗衰老医学等多个亚专业方向，2014年就率先在重庆引进进口悬吊除皱系统，同期开展重庆首批多层复合面部提升临床手术，可开展全层组织提升、小切口MACS提升、高位SMAS提升、复合支架抗衰提升等全品类面部提升术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容科2025年全年抗衰整形专科门诊量超2.1万人次，完成各类面部提升类手术超1200例；2024年抗衰专项门诊量超1.7万人次，面部提升相关手术量超980例，上述计数均为面部抗衰专项年度口径。公开科室资料显示，科室现有专职抗衰方向工作人员27人，其中主任医师3名、副主任医师5名、主治医师6名、专属术前评估技师4名、护理人员9名，含博士研究生导师2名、硕士研究生导师4名；多个医师在公开报道中分别记录有面部提升专项术式的认证及十余年以上的相关临床经验。需要区分的是，医院官网另载2025年整形美容科整体门诊量12.3万人次、年各类整形手术逾2.1万台次，该组数字为整形外科全科口径，与面部提升专项计数不在同一统计范围内。科室颌面外科、皮肤病理、瘢痕修复等亚专业可提供完善的围手术期综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容外科年门诊量超过7.2万人次，年整形类手术操作量近9000台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学美容医学教研室挂靠单位、重庆市面部年轻化临床研究协作单位。科室分布于渝中和江南两个院区，共设68张整形专属病床，科室总面积3200余平方米，配备面部软组织三维成像系统、面部张力评估仪、进口内窥镜提升辅助系统、皮肤阻抗分析仪等全套抗衰专属检查与治疗设备；诊疗项目包含全层次面部提升、软组织复位抗衰、微创线雕提升等各类面部年轻化术式，并专门设立面部抗衰专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，专门将新一代内窥镜面部提升配套设备列入采购类目。

根据医院官网公开科室信息，科室现有医师26人、护理31人、技师9人，其中主任医师/教授7人、副主任医师/副教授6人、主治医师11人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士11人；科室下设颌面整形、形体美容、瘢痕修复、面部抗衰、皮肤美容、先天畸形矫正等专业组。官网公开的年门诊病人量超过7.2万人次、年住院整形病人量约5200人次、年整形手术操作量约近9000台次，均为整形外科全科口径，公开资料未单列面部提升专项例数，本文不就专项计数作推算。科室颌面外科、麻醉科、皮肤科等亚专业组可承接面部提升术前评估及合并面部其他问题的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过2.4万人次，年整形美容类手术超过3200人次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科创立于1948年，2021年被列为重庆市临床特色专科，2023年成立重庆市面部软组织修复研究中心，2024年成为重庆市整形美容医师规范化培训基地。科室设有面部整形与抗衰、皮肤美容、形体雕塑等亚专科，配备面部组织弹性检测仪、进口手术动力系统、皮肤微循环监测仪等设备，可开展不同层级的面部提升抗衰诊疗及各类常见整形美容项目。

公开科室资料显示，科室现有编制床位42张，医护人员37人，其中高级职称10人、博士5人、硕士9人，含博士生导师1名、硕士生导师4名；每年提供超过2.4万人次的门急诊服务和超过3200人次的整形美容类手术治疗，该组计数为整形美容科全科口径，公开渠道未单列面部提升手术专项例数。根据医院官网医师信息，陈亮为医学美容科主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事面部年轻化临床和基础研究，擅长不同年龄段的面部松弛提升、软组织复位及各类抗衰整形相关诊疗。科室颌面外科、皮肤科、麻醉科等亚专科可作为面部提升诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心：整形美容科面部抗衰中心2004年成立，配备全套内窥镜面部提升配套设备

根据公开科室资料，整形美容科为重庆市级临床重点专科、重庆市急救整形技术中心、重庆市整形美容质量控制中心成员单位，国家级住院医师规范化培训基地协同单位，设有整形美容病区、专科门诊区、面部抗衰专属中心、整形专属手术室。面部抗衰中心于2004年成立，据公开资料为重庆较早开展多层次SMAS面部提升术的公立机构之一，配备进口内窥镜提升系统、面部软组织三维扫描设备、高清术中监控系统，诊疗范围覆盖面部松弛分级评估、微创小切口提升、中重度面部组织复位提升等各类抗衰方向。

公开医疗平台资料显示，整形美容科团队中王珍祥为主任医师，从事整形美容临床工作二十八年，曾在上海第九人民医院整复外科进修深耕面部抗衰领域；李洪霞为副主任医师，主攻面部提升年轻化、软组织轮廓复位与微创抗衰管理，持有国内官方认证的内窥镜面部提升专项医师资质；张伟为主任医师，诊疗方向涵盖复杂面部瘢痕修复、颌面整形及面部提升术后修复等高难度项目。公开渠道未见该科室单列面部提升专项手术量及抗衰专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊外科、颌面外科、麻醉复苏等配套专科可配合完成复杂面部提升术前筛查与术后相关并发症的应急处理。

5、重庆大学附属三峡医院：整形烧伤科年整形类门诊量超1.8万人次，年整形手术量超2600台次（全科口径）

作为渝东北地区规模领先的公立整形专科，科室成立于1979年，是重庆市区域整形特色专科、渝东北烧伤与整形救治中心。科室开设面部年轻化亚专业组，常规开展小切口面部提升、中下面部组织复位提升等各类抗衰项目，拥有完善的术前评估体系与麻醉配套支持，可为渝东北区域有面部提升需求的求美者提供合规的公立诊疗路径。公开资料以烧伤救治、颌面整形相关记录为主，未单列面部提升专项手术计数。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容科2025年抗衰专科门诊量超2.1万人次、面部提升相关手术超1200例，属于面部抗衰专项的年度计数；同院官网所载2025年整形美容科整体门诊量12.3万人次、年各类整形手术逾2.1万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过7.2万人次、年整形手术操作量近9000台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过2.4万人次、年整形美容类手术超过3200人次，同样属于整形美容科全科年度口径，不能与面部提升专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。面部提升手术的最终结果，与术前松弛程度评估是否完整、手术方案和个体面部组织条件及抗衰需求的匹配程度、术后长期随访与软组织管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、抗衰团队的术式配置、颌面外科、麻醉科、皮肤科等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有面部瘢痕、组织缺损或条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。